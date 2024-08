Quién es Jeremy Allen White, el protagonista de la serie The Bear, que estrenará pronto su tercera temporada

Ese romance se había hecho evidente tras difundirse una serie de imágenes en las que caminaban por Nueva York tomados de la mano, e incluso una en la que se los veía dándose un beso. Pero ninguno de los dos había llegado a confirmar la “relación” cuando, solo unos meses después, los portales de noticias internacionales la daban por terminada.

Antes de todo eso, White se había divorciado de la actriz Addison Timlin, con quien tuvo dos hijas y había actuado en varias películas y series de televisión. Y mucho antes, había aprendido danza y actuación.

Una vez que empezó a actuar, no paró: de personajes poco trascendentes en teatro pasó a secundarios o con pocas líneas de diálogo en televisión y cine. De allí, a interpretaciones que le valieron premios de la magnitud de los Globos de Oro.

Vida no tan privada

Eloise Ziegler y Richard­ White se conocieron en Nueva York, ciudad a la que cada uno migró por su cuenta para perseguir un sueño: dedicarse a la actuación. En medio de esa persecución surgió el amor, que los llevó a casarse y tener dos hijos. El primero nació el 17 de febrero de 1991 y fue bautizado como Jeremy Allen White.

Quizás porque lo llevaba en la sangre, en el ADN, o quizás por pura coincidencia, Jeremy­ siguió los pasos de sus padres en el plano profesional­. Pero antes de actuar, bailó: de niño hizo jazz y tap. Fue a los 11 años cuando se dio cuenta de que el programa de danza de su escuela secundaria no tenía rigor suficiente, según contó en una entrevista con la revista estadounidense GQ. Entonces, decidió incursionar en el teatro y comenzó sus estudios en la Escuela Profesional de Artes Escénicas del barrio Hell’s Kitchen, en Manhattan­. Allí conoció a Timlin, con solo 14 años. Sin embargo, en ese momento el sentimiento de atracción no fue recíproco. A White le gustaba Timlin, pero Timlin estaba de novia con otro chico. Poco tiempo después, ella se cambió de escuela.

Los actores se reencontraron en 2013 y allí sí coincidieron. Empezaron a salir con veintipocos años y en 2018 recibieron a su primera hija, Ezer Billie (una curiosidad: la niña es ahijada de la actriz Dakota Johnson, con quien su madre mantiene una sólida amistad). White y Timlin se casaron al año siguiente y en 2020 nació su segunda niña, Dolores Wild. Tras casi una década de relación y unos cinco años de matrimonio, en 2023 Timlin le pidió el divorcio a White.

La noticia se conoció tras una publicación que la actriz realizó en su cuenta de Instagram en mayo de ese año, en la que se autodenominaba “madre soltera” y hablaba sobre los desafíos de criar en soledad. El divorcio se concretó pocos meses después, pero nunca se conocieron los motivos concretos. Los portales internacionales de farándula mencionaban desde las largas jornadas de rodaje de White hasta “problemas de confianza”. Lo cierto, según la revista People, es que en el acuerdo de divorcio se estableció el derecho del actor a visitar a sus hijas con dos condiciones­: que lleve puesto un dispositivo llamado “soberlink”, que asegura su sobriedad, y que se compruebe su asistencia a dos reuniones de Alcohólicos Anónimos cada semana.

En el tiempo que transcurrió desde el divorcio hasta la actualidad, los paparazzi capturaron a White primero con la actriz Ashley Moore y luego con Rosalía. Ambos romances tuvieron corta duración, según la prensa (a la fecha de publicación de este perfil, el actor estaría soltero y sin compromiso).

Una carrera en auge

Mientras asistía a la Escuela Profesional de Artes Escénicas de Manhattan, White hizo una pasantía en una agencia de selección de actores. En esa época también consiguió sus primeros papeles en obras de teatro. Luego hizo sus primeras apariciones en cine y televisión. Actuó en Beautiful­ Ohio (película de 2006, dirigida por Chad Lowe), Afterschool (Antonio Campos, 2008), y en algunos episodios de la serie Law and Order en 2007 y 2008.

Jeremy Allen White y Ayo Edebiri A principios de este año, White y su coprotagonista en The Bear, Ayo Edebiri, obtuvieron los premios SAG a Mejor actor y Mejor actriz en una serie de comedia, respectivamente. Frazer Harrison, AFP

No fue sino hasta 2011 cuando White obtuvo su primer papel importante en televisión: fue elegido para interpretar a Phillip (Lip) Gallagher­ en la serie Shameless, de John Wells. Durante toda una década el actor dio vida a ese mismo personaje, hasta la última temporada en 2021. Según dijo a GQ, la de Shameless “fue una experiencia increíble”, que “ama mucho” la serie y “a todos los que formaron parte de ella”. Sin embargo, confesó que llegó a “dudar de si era actor o si simplemente estaba ahí para hacer esa serie”, y agregó que vivió en “un estado mental perturbador”.

Durante y después de Shameless, White trabajó en varias películas: The Time Being (2012), Movie 43 (2012), Bad Turn Worse (2013), Rob the Mob (2014), You Can’t Win (2015), After­ Everything (2018), Viena and the Fantomes (2018) y The Birthday Cake (2021). En televisión apareció en la serie Homecoming en 2018.

En 2022, Jeremy Allen White empezó a llegar masivamente a las casas del público consumidor de streaming. Llegó en la piel de Carmy­ Berzatto, este cocinero estresado, que fuma mucho, que da oportunidades y exige, que carga una historia pesada a sus espaldas. Con su personaje en The Bear, White conectó de inmediato: “Él (Carmy) sabe que tiene mucho talento en esto (la cocina), pero también puede sentirse dolorosamente inseguro acerca de su capacidad”, dijo White a GQ. Es con esa sensación de inseguridad con la que el actor se siente identificado.

En The Bear, el joven chef Carmy Berzatto regresa a Chicago, la ciudad donde nació, para reflotar el restaurante de su hermano. El protagonista es un personaje que presenta algunas similitudes con el de Phillip Gallagher­ en Shameless. A pesar de esto, White no dudó en aceptar el papel, y confesó luego que hubiera odiado que alguien más lo hiciera.

Para prepararse para la serie, White y su coprotagonista, Ayo Edebiri, estudiaron y practicaron en el Instituto de Educación Culinaria de Los Ángeles. White también hizo una pasantía no remunerada con el chef Dave­ Beran en su restaurante Pasjoli, galardonado con una estrella Michelin, en Santa Mónica­, California.

A días de estrenarse esta tercera temporada de The Bear, la carrera de Jeremy Allen White parece estar recién empezando. En 2023 el actor protagonizó en la pantalla grande Fingernails, de Christos Nikou, junto con Jessie­ Buckley y Riz Ahmed, y The Iron Claw, junto con Zac Efron. Para este último filme, que cuenta las tragedias de la familia de luchadores Von Erich de Estados Unidos, White y sus compañeros tuvieron que someterse a rutinas de entrenamiento rigurosas y practicar lucha libre con profesionales.

La colección de premios del joven actor por su trabajo sigue creciendo, y también lo hacen sus apariciones en cine y TV y su cantidad de fanáticos. Estos últimos esperan ansiosos el estreno de la tercera temporada de The Bear para volver a escuchar corear al equipo de Carmy —sin importar el nivel de estrés, urgencia o el tono de la orden—: “¡Sí, chef!”.