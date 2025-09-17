  • Cotizaciones
    miércoles 17 de septiembre de 2025

    Álvaro Delgado cuestiona al ministro Gabriel Oddone: “Ya lo escuchás mentir sin complejos”

    El presidente del Directorio del Partido Nacional aseguró que el ministro de Economía carece de independencia política, incumple sus promesas de campaña y tiene el “sueño de parecerse a Danilo Astori”

    Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda.

    FOTO

    FOTO

    Adrián Echeverriaga / Búsqueda
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “En vez de hacer que las cosas sucedan, este gobierno se esforzó en generar un relato para justificar por qué no hacían lo que tenían que hacer o por qué actuaban distinto a lo prometido”, dijo Delgado, y señaló la conducta de Oddone como un ejemplo de este comportamiento. Según el dirigente blanco, el ministro “ha cambiado de enfoque, dejando de lado la gestión económica para meterse en la retórica política”, y se ha vuelto “el ministro más condicionado de todos”.

    Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda.
    Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda: el Partido Nacional “no puede ser ‘luisdependiente’”

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado.
    Álvaro Delgado advierte sobre el riesgo de una “luisdependencia” en el Partido Nacional

    Por  Felipe Barbeito  y Katherine Kilian
    Delgado añadió que Oddone “está entre ser cooptado por la bancada del MPP (Movimiento de Participación Popular) y, si no lo logra, pende de un hilo porque no tiene apoyo político propio”, afirmó. “Tiene un sueño de parecerse a (Danilo) Astori, pero Astori nunca fue condicionado por una bancada y tenía peso político y bancada propia. Oddone depende del apoyo que le den y ya lo cedió: cambió CPA (Ferrere) por el MPP”, subrayó.

    El excandidato a presidente fue aún más crítico: “Por algo ya lo escuchás mentir sin ningún tipo de complejos. Decía que no iban a subir impuestos y ahora justifica la subida. Empieza con el léxico de la eficiencia tributaria, pero en realidad van a poner más impuestos. Se nota que trata de justificar posiciones en las que no se siente cómodo, que ni siquiera son consistentes con su experiencia en la consultoría privada”.

    “Un presidente sin liderazgo político propio”

    En un análisis más amplio del gobierno, Delgado sostuvo que la actual administración desperdició “el tiempo más valioso que puede tener una administración” y que es el inicio del periodo.

    “El presidente (Yamandú Orsi) mantiene una buena relación personal conmigo y es un dirigente que escucha, pero no ejecuta. ¿Por qué? Porque está condicionado políticamente. Hay un sector hegemónico en el Frente Amplio, el MPP, y de ahí hacia la izquierda todo lo que quieras. Es un presidente que no tiene un liderazgo político propio, a diferencia de los anteriores, que contaban con mayor respaldo político. Por eso, más allá de las buenas intenciones, no lo veo ‘pateando al arco’”.

    “En estos meses ha dado mucha autonomía a los ministros, lo que ha generado decisiones contradictorias: uno dice una cosa, otro (dice) otra. Por ejemplo, ayer (el presidente del Banco Central, Guillermo) Tolosa afirmó algo distinto a lo que había dicho Oddone. Es un gobierno entreverado, con la renuncia de un jerarca importante por mes, un sello característico de esta gestión. En definitiva, se prepararon más para ganar que para gobernar”.

