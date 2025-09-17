Álvaro Delgado advierte sobre el riesgo de una “luisdependencia” en el Partido Nacional

Delgado dedicó parte de la charla a reflexionar sobre el rol de Luis Lacalle Pou, a quien considera “el principal activo” del partido

Álvaro Delgado fue entrevistado por el editor general de Búsqueda Guillermo Draper y el periodista de política e información nacional Federico Castillo. En esta nueva edición de Desayunos Búsqueda, la conversación recorrió balances internos, autocríticas electorales y cuestionamientos al rumbo del gobierno del Frente Amplio.

“Los sillones siguen siendo incómodos”, bromeó al inicio del encuentro como previa de un repaso de su extensa trayectoria política: desde la militancia estudiantil hasta su rol como secretario de Presidencia en el gobierno de Luis Lacalle Pou, pasando por cargos legislativos y ejecutivos. Para Delgado, llegar a la presidencia del Directorio del Partido Nacional es “un honor que solo puede comprender quien militó desde joven”.

Al referirse a las tensiones internas tras la disputa por el cargo, aseguró que las heridas “ya cicatrizaron” y que hoy todos los sectores coinciden en una premisa: “La unidad es una obligación”. Según dijo, su objetivo es revitalizar la colectividad, dotarla de mayor cercanía con la ciudadanía y modernizar su funcionamiento. Para ello se han creado nuevas comisiones, entre ellas una de doctrina y otra social, además de un centro de estudios destinado a capacitar dirigentes, ediles e intendentes. Recordó que el Partido Nacional tiene una doble condición: oposición a nivel nacional y gobierno en 14 intendencias y casi un centenar de municipios. “Somos el partido con mayor territorialidad del país y tenemos la responsabilidad de administrarla bien”, señaló.

Consultado sobre la derrota en las elecciones presidenciales, admitió que atravesó un proceso personal de asimilación y que ahora impulsa un análisis profundo. El directorio encargó un estudio a una empresa de opinión pública para indagar en detalle la evolución del electorado. “Hay que identificar las causas del resultado, corregir lo que se hizo mal y reafirmar lo que se hizo bien. Asumo la responsabilidad como candidato, no la delego”, afirmó. Cuando se le preguntó si pesó en la derrota la elección de Valeria Ripoll como compañera de fórmula, evitó personalizar: “Yo asumo los errores en primera persona. Nunca voy a trasladar responsabilidades a otros”.

Delgado dedicó parte de la charla a reflexionar sobre el rol de Luis Lacalle Pou. “El principal activo del Partido Nacional es Luis. Tiene un liderazgo transversal e indiscutido, algo sin antecedentes en nuestra historia”, sostuvo, aunque advirtió sobre el riesgo de una “luisdependencia”. A su entender, el partido debe funcionar por sí mismo: “No es justo que dependa de él ni para el partido ni para Luis”. Explicó que el expresidente optó por tomar distancia de la coyuntura y que eso es saludable. “Hoy disfruta de una etapa diferente, incluso con más tiempo para el surf. Eso le hace bien a él, y al partido”, comentó con humor.