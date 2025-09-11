El equipo económico quiere “empezar a dejar de hablar en dólares” como parte de un cambio de “cultura”

Además de modificar cómo se piensa la “lógica fiscal”, superar ciertos “vicios” de una economía de “doble moneda” permitirá “estimar magnitudes grandes en pesos, (los precios de) las casas, los autos”, sostiene el ministro Gabriel Oddone

Con los actuales niveles de inflación anual algo por encima del 4%, el Banco Central (BCU) se propone retomar aspectos de la agenda de desdolarización de la economía que pusieron en pausa las anteriores autoridades cuando, con la guerra en Ucrania, los precios al consumo aceleraron su incremento. Es un asunto con el cual está consustanciado el Ministerio de Economía (MEF).

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

En parte con esa lógica, el Poder Ejecutivo propuso en el proyecto de Ley de Presupuesto un cambio en la regla fiscal y, en concreto, cómo se expresa el ratio de deuda respecto del Producto Interno Bruto (PIB).

“¿Cómo era calculado desde el fondo de la historia? Lo que tomábamos era la deuda en dólares en el numerador, la deuda que estaba en pesos la convertíamos a dólares y la dividíamos sobre el Producto Bruto Interno, que está expresado originalmente en pesos a dólares, de tal manera que hacíamos un ratio deuda sobre PIB que era todo en dólares. (…) Eso provoca efectos espurios, sobre todo cuando uno tiene una deuda que se desdolarizó, en la medida en que la mitad de nuestra deuda está expresada en pesos”, explicó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, el viernes 5 en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados. La novedad es que se hará la estimación del ratio “a la moneda en la que Uruguay recauda impuestos, que al final del día para la gestión fiscal es lo relevante”, señaló.

Según el jerarca, además, con esto se está “avanzando hacia una estrategia de desdolarización, de pesificación, de pensar la lógica fiscal en términos de pesos”. Agregó: “Los uruguayos y, en particular, los economistas —ya lo hablamos con Martín (Vallcorba, subsecretario del MEF)— tenemos que empezar a dejar de hablar en dólares; tenemos que acostumbrarnos a las magnitudes en pesos, porque este es un país de inflación de 4%. (…) Una vez que internalicemos y seteemos nuestra cabeza en hablar en pesos, vamos a poder estimar magnitudes grandes en pesos, (los precios de) las casas, los autos”.