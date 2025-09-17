  • Cotizaciones
    miércoles 17 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El expresidente Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

    El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, de 70 años, fue diagnosticado con cáncer de piel y continuará bajo arresto domiciliario tras recibir el alta médica en Brasilia

    El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro sale del hospital DF Star este miércoles, en Brasilia (Brasil)

    El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro sale del hospital DF Star este miércoles, en Brasilia (Brasil)

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por RFI y Redacción Búsqueda

    El oncólogo Cláudio Birolini confirmó que una biopsia practicada a dos lesiones cutáneas detectó la presencia de carcinoma escamocelular, un tipo de cáncer de piel considerado de gravedad intermedia. “No es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer que puede tener consecuencias más serias”, explicó el especialista.

    Leé además

    Una seguidora del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, espera la salida del exmandatário frente hospital DF Star este domingo, en Brasilia (Brasil).
    Brasil

    Jair Bolsonaro sufre un problema renal y anemia, y permanece por ahora en el hospital

    Por RFI
    Donald Trump sale de la Casa Blanca rumbo a Nueva York, en Washington D.C., EE.UU., el 11 de setiembre de 2025.
    Estados Unidos

    Estados Unidos amenaza con represalias tras la condena de Jair Bolsonaro en Brasil

    Por  France 24  y RFI

    Bolsonaro ingresó el martes a una clínica privada de la capital brasileña tras sentirse mal, y fue dado de alta el miércoles por la tarde. Según el parte médico, deberá someterse a controles periódicos y a un seguimiento clínico estrecho para monitorear la evolución de la enfermedad.

    El exmandatario ha sufrido en los últimos meses distintos problemas de salud, incluidos vómitos recurrentes e hipos crónicos, que sus médicos vinculan en parte a las secuelas del ataque con cuchillo que sufrió durante la campaña electoral de 2018. El domingo pasado también había sido internado para una cirugía menor por lesiones cutáneas, ocasión en la que se le diagnosticó anemia.

    El anuncio de la enfermedad se conoce apenas días después de que la Corte Suprema lo declarara culpable de liderar una organización criminal para intentar aferrarse al poder en 2022, tras ser derrotado en las elecciones por Luiz Inácio Lula da Silva. Debido a sus problemas médicos, Bolsonaro no estuvo presente en las últimas audiencias de ese proceso judicial.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Fuerzas Armadas

    Trump busca recortar gastos ‘woke’ y militares que incluyen US$ 11 millones a una fuerza de élite del Ejército uruguayo

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Caso Besozzi

    La Corte Electoral analiza suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Banco Central del Uruguay

    El equipo económico quiere “empezar a dejar de hablar en dólares” como parte de un cambio de “cultura”

    Por Redacción Búsqueda
    Cárceles

    Juan Miguel Petit: los presos que cumplen penas “de manera indigna” deberían hacer “juicios al Estado”

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Álvaro Delgado cuestiona al ministro Gabriel Oddone: “Ya lo escuchás mentir sin complejos”

    Por Redacción Búsqueda
    Juan Raul Ferreira.

    Con críticas de blancos y colorados, Senado votó designación de Juan Raúl Ferreira como embajador ante el Vaticano

    Por Victoria Fernández
    El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro sale del hospital DF Star este miércoles, en Brasilia (Brasil)

    El expresidente Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda.
    En Vivo

    Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda: el Partido Nacional “no puede ser ‘luisdependiente’”

    Por Redacción Búsqueda