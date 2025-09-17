El expresidente Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

El oncólogo Cláudio Birolini confirmó que una biopsia practicada a dos lesiones cutáneas detectó la presencia de carcinoma escamocelular, un tipo de cáncer de piel considerado de gravedad intermedia. “No es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer que puede tener consecuencias más serias”, explicó el especialista.
Bolsonaro ingresó el martes a una clínica privada de la capital brasileña tras sentirse mal, y fue dado de alta el miércoles por la tarde. Según el parte médico, deberá someterse a controles periódicos y a un seguimiento clínico estrecho para monitorear la evolución de la enfermedad.
El exmandatario ha sufrido en los últimos meses distintos problemas de salud, incluidos vómitos recurrentes e hipos crónicos, que sus médicos vinculan en parte a las secuelas del ataque con cuchillo que sufrió durante la campaña electoral de 2018. El domingo pasado también había sido internado para una cirugía menor por lesiones cutáneas, ocasión en la que se le diagnosticó anemia.
El anuncio de la enfermedad se conoce apenas días después de que la Corte Suprema lo declarara culpable de liderar una organización criminal para intentar aferrarse al poder en 2022, tras ser derrotado en las elecciones por Luiz Inácio Lula da Silva. Debido a sus problemas médicos, Bolsonaro no estuvo presente en las últimas audiencias de ese proceso judicial.