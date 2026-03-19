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    Antel reincorpora la señal rusa RT a su oferta de señales de TV

    RT fue retirado de la grilla de la empresa estatal uruguaya después de la invasión rusa a Ucrania

    Información-Antel-Torre-Parte Superior-Presidencia
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Directorio de Antel aprobó por unanimidad volver a incoporar a RT (antes Russia Today) a la grilla de Antel TV. Con esta decisión, adoptada por unanimidad, las autoridades revirtieron una medida adoptada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que había quitado la señal de su oferta tras la invasión rusa a Ucrania.

    La resolución de Antel fue adoptada en diciembre del 2025, en el marco de un conjunto de decisiones vinculadas con los contenidos de su canal. En esa oportunidad también aprobó sumar al canal estatal China Global Television Network (CGTN), reconstruyó Búsqueda.

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    RT fue retirado de la grilla en 2022 por decisión de la mayoría del directorio de Antel, entonces presidido por Gabriel Gurméndez. “Acabamos de instruir se suspenda inmediatamente la emisión en VERA TV de la señal rusa RT, canal al servicio de la propaganda y justificación de la violenta invasión militar de Rusia a Ucrania, acción condenada por nuestro país”, publicó en X el actual diputado colorado el 1 de marzo de ese año.

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    -Estamos en un escenario internacional de reacomodos fuertes y Uruguay busca posicionarse sin alineamientos

    Apenas días antes, las fuerzas armadas rusas habían lanzado una invasión militar a gran escala en Ucrania.

    En esa oportunidad, el representante del Frente Amplio en el directorio de Antel, Daniel Larrosa, cuestionó la medida. “Todo esto representa una arbitrariedad, algo sin fundamentos, hecho intempestivamente, muy lamentable”, declaró a Al día 810 (radio El Espectador), según recogió El País.

    “Esta decisión que toma Gurméndez desde España y no ejerciendo la presidencia porque estaba el vicepresidente (Robert Bouvier) ejerciéndola es algo que excede totalmente la competencia del organismo, porque es como tomar partido de una disputa que nosotros deberíamos estar neutrales”, declaró. El entonces jerarca añadió que la cancelación de RT de la grilla suponía un ataque a la libertad de expresión que debía ser respaldada en “fundamentos” y no en un tuit.

    La medida provocó controversia incluso dentro del oficialismo de la época. El entonces senador Guido Manini Ríos escribió en X que Cabildo Abierto no estaba de acuerdo con la postura tomada por el presidente de Antel, y que incluso “ni en los peores momentos de la Guerra Fría se hizo algo igual”.

    La resolución impulsada por Gurméndez estaba en línea con medidas tomadas por la Unión Europea (UE) en respuesta a la invasión rusa.

    El Consejo Europeo suspendió todas las actividades de Sputnik y RT tras la invasión por considerarlos asociados a “acciones de desinformación y manipulación de la información contra la UE y sus Estados miembros”.

    Canadá y Estados Unidos tomaron acciones similares con los mismos argumentos.

    Las relaciones bilaterales

    La administración del presidente Yamandú Orsi asumió con la política de descongelar las relaciones con Rusia, deterioradas durante el gobierno de Lacalle Pou como consecuencia de la guerra.

    “Nosotros vamos a mantener la política de tener el mejor tipo de relación con todos los países. Con todos los países. Cada uno a su forma y en eso, naturalmente, también se incorpora Rusia”, declaró a Búsqueda el canciller Mario Lubetkin en febrero de 2025, días antes de asumir su cargo.

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