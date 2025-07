Aumenta la “presión” en la interna del Frente Amplio para que el gobierno de Orsi sea más crítico con Israel

Ahora, el tema podría estar en el próximo Plenario Nacional del Frente Amplio , previsto para este sábado 2 de agosto. Según pudo saber Búsqueda , delegados de algunas bases están barajando la posibilidad de presentar una moción para que el tema sea considerado, dado que su tratamiento no se encuentra en el orden del día. Incluso, fuentes del Partido Socialista sostuvieron que llevar adelante una moción de ese tipo es una “posibilidad” que será evaluada este jueves por el Ejecutivo de ese partido.

La palabra genocidio

Pero el descontento de parte de la dirigencia y la militancia de base no es con los pronunciamientos de la fuerza política, sino con la postura del gobierno, que no usa la palabra genocidio y que, a diferencia de otros temas de la política internacional, no sigue los pasos de Brasil en este tema. En un comunicado emitido por Cancillería el 24 de julio, Uruguay instaba a Israel a “permitir el acceso de la asistencia humanitaria a través de las Naciones Unidas y en base a los principios del Derecho Internacional Humanitario, con el fin de resolver la hambruna que se está extendiendo en Gaza”. Afirmaba que Uruguay rechaza “toda acción que promueva cambios territoriales o demográficos en los Territorios Palestinos Ocupados y reafirma su apoyo a la solución biestatal, con dos Estados que convivan en paz”.