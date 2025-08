Israel cree que no logra dominar la batalla global sobre “el relato” de lo que sucede en Gaza

En medio de la guerra con Hamás y el conflicto latente con Irán , Israel enfrenta un tercer frente, que, a diferencia de los otros dos, se da en un terreno en el que no logra imponerse ni parece encontrar las tácticas para hacerlo. “En el relato mediático, este país es un Rolls Royce sin gasolina. Israel actúa pero no explica. Es una guerra que ya la perdió”, afirmó Henrique Cymerman, periodista residente en Israel y especializado en Oriente Medio, durante una charla con periodistas uruguayos en Tel Aviv.

Una mirada similar tiene Roni Kaplan, de nacionalidad uruguaya, capitán en reserva y portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), quien afirma que internacionalmente habría una postura más próxima a la narrativa de Hamás, el grupo terrorista palestino que gobierna Gaza desde 2006 y al que Israel enfrenta con mayor potencia desde octubre de 2023. “Desgraciadamente, importantes medios de comunicación, tales como The New York Times y alguna que otra agencia española, han caído, al parecer inocentemente o por irresponsabilidad periodística, en la campaña de difamación y odio desatada por Hamás, al difundir imágenes y textos sobre niños esqueléticos”, dijo a Búsqueda .

Información-UNRWA Gaza-Naciones Unidas La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo está encargada de proporcionar asistencia a los palestinos en Gaza Naciones Unidas

Kaplan se refiere en concreto a la agencia EFE y al difundido caso de Mohammed al-Mutawaq, un bebé de 18 meses citado como supuesta víctima de hambre extremo en Gaza. Según sus declaraciones, el menor padece enfermedades genéticas y condiciones médicas preexistentes que no están relacionadas con la hambruna en Gaza. The New York Times emitió al respecto una aclaración al señalar que sus primeros artículos sobre la situación del niño contenían inexactitudes y que no se podía confirmar que la causa principal fuera la desnutrición. EFE no publicó ninguna corrección.