El gobierno expresó al embajador alemán su “desagrado” por cómo procesó el tema del pasaporte

El martes el gobierno informó que habían reportado “dificultades para el estampado de visas de larga estadía por parte de dos países” con el nuevo pasaporte. Desde el 16 de abril, el documento no contiene el apartado que indica el lugar de nacimiento del titular, además el apartado de Nacionalidad, pasó a decir Nacionalidad/Ciudadanía, lo que permitía incluir a los ciudadanos legales uruguayos.

En el comunicado, el Poder Ejecutivo insiste en que “no se ha recibido ninguna comunicación oficial de no aceptación de los nuevos pasaportes , documentos que están siendo utilizados por la ciudadanía desde entonces sin inconvenientes, para ingreso por motivos de turismo en Europa y en el mundo”. Aunque reconoce que “se han reportado dificultades para el estampado de visas de larga estadía por parte de dos países”.

“Desagrado” con la conducta del embajador alemán

En el caso de Alemania, el gobierno transmitió el martes su “desagrado” con la conducta del embajador de ese país por manejar el tema a través de redes sociales y no por canales diplomáticos normales, dijeron los informantes.

El embajador Duppel posteó en su cuenta de X, el 9 de julio, una advertencia sobre el tema. "Atención: poseedores de pasaportes. Los pasaportes emitidos después del 23/04/2025 no indican el lugar de nacimiento. Ahora no se puede entrar a Alemania con estos pasaportes, ni siquiera para estancias cortas. Actualmente, no se aceptan solicitudes de visa con dicho pasaporte", decía el mensaje que fue eliminado de esa red social.

La Embajada de Alemania en Uruguay publicó ese día en su página web un mensaje similar: “Los pasaportes uruguayos emitidos después del 23 de abril de 2025 no indican el lugar de nacimiento. Actualmente, no es posible entrar a Alemania con un pasaporte de este tipo, ni siquiera para estancias cortas. Actualmente, no se aceptan solicitudes de visa con dicho pasaporte”.

“Fue un proceso que no respetó las normas diplomáticas básicas”, dijo a Búsqueda una de las fuentes, que está al tanto del mensaje transmitido al embajador por Lubetkin y Negro.

Decisión favorable de Francia

El nuevo pasaporte enfrentaba posibles dificultades también en Francia, aunque fueron despejadas el martes.

“Al tener conocimiento de la puesta en circulación de un nuevo modelo de pasaporte, Francia solicitó al gobierno uruguayo que le proporcionara especímenes para su examen por expertos. Dichos ejemplares han sido recibidos recientemente y transmitidos a las autoridades francesas, y actualmente están siendo examinados. En consecuencia, en la actualidad no podemos aceptar solicitudes de visado para este nuevo modelo”, explicó una fuente de la Embajada de Francia consultada por Búsqueda a comienzos de julio.

El proceso de examen terminó y ayer el embajador francés Jean-Paul Seytre le informó a la Cancillería que su país aceptaba la versión del pasaporte con los cambios incorporados el 16 de abril. Esa revisión no tendrá valor, al menos por ahora, dada la marcha atrás del gobierno.

El comunicado del Poder Ejecutivo emitido el martes indica que la versión del pasaporte cuestionada “se encuentra en concordancia con la normativa vigente de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)”, aunque de todos revertiría el proceso.

“Se ha decidido que a partir del próximo 1° de agosto se volverá a utilizar la versión del pasaporte previa a los cambios introducidos el 16 de abril, en el entendido de que es internacionalmente válida y reconocida”, anunció el gobierno. “En el ínterin, se continuará consultando a las organizaciones internacionales competentes, el sistema político nacional, la sociedad civil y otros actores relevantes, para que la futura adecuación del pasaporte cuente con su aprobación, no discrimine debido al instrumento que otorga la ciudadanía uruguaya, y asegure la movilidad, preservando al mismo tiempo la imagen y fortaleza de este documento que es internacionalmente reconocido por su seguridad y confiabilidad”.

Críticas de la oposición

Los problemas con el pasaporte habían provocado varias críticas de la oposición hacia el gobierno, en particular dirigidas al canciller Lubetkin. Si al comienzo del episodio tenían resuelto convocar al ministro al Parlamento, después del comunicado de ayer el cuestionamiento escaló. El senador blanco Sebastián da Silva, por ejemplo, pidió al ministro que pida disculpas y renuncie.

Tras las “novedades” informadas por el gobierno este martes, la bancada de senadores del Frente Amplio convocó para este mediodía a los medios para una rueda de prensa sobre el tema.