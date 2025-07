La “herencia maldita” en las intendencias blancas y una nueva tensión en la interna del Partido Nacional

También cuestionó la imposibilidad de acceder a créditos bancarios por el nivel de endeudamiento que arrastra la comuna —mencionó una cifra que ronda los $ 1.600 millones— y que hay una “superpoblación” de funcionarios municipales. Señaló, incluso, que no se le pagará el salario a 30 funcionarios que se desempeñan en Montevideo, porque “nadie sabe quiénes son y qué hacen”. “No les tenemos ni la cara, por lo que decidimos que este mes no se les pagaría. Si después vienen, asumiremos el error y les daremos el dinero. Pero ahora no porque no sabemos nada de ellos”.