La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

El foco lo tiene puesto en un segmento de contribuyentes que considera que tiene mayores oportunidades de incurrir en incumplimientos de pago por desarrollar una actividad económica con características tales que posibilitan ciertas conductas: subvaluar ingresos, sobrevaluar créditos fiscales por compras o gastos improcedentes, no documentar todas sus operaciones, no declarar todas las actividades que realiza, lo que resulta en el no pago de la totalidad del impuesto.