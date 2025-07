Gaza: las ONG se enfrentan al reto de brindar ayuda a una población hambrienta por meses de bloqueo israelí

En el punto de paso de Zikim, este domingo 27 de julio, solo ocho camiones cruzaron la frontera, según relataron desplazados al corresponsal de RFI en Gaza , Rami El Meghari. Hala, una residente, describe la escena: “Hoy había harina y arroz. ¡Pero así no sirve! Algunos agarran cosas, y otros se van con las manos vacías. Para las mujeres, no vale la pena ir. ¡El conductor va demasiado rápido! Ojalá llegue más ayuda, en cantidad suficiente, para que todos podamos recibir algo”.

Abdelkarim también lo intentó: “Les juro que tenía una bolsa en los brazos y me la arrancaron. Queremos que las organizaciones vuelvan a distribuir la ayuda. ¡Tiene que ser así! No aguantamos más”. Ousama, por su parte, pide el retorno de un reparto organizado: “Es la única forma de que la ayuda llegue a todos: a nuestros hijos, a nuestros mayores. Que se encargue la UNRWA”. Oum Mohamed coincide: “Con la UNRWA estábamos tranquilos —lamenta—. Ahora no hay ni harina ni agua. ¡Así no se puede!”.

Conflicto en Medio Oriente Por qué la población de Gaza no está recibiendo la ayuda que tanto necesita

Este domingo se reanudaron los lanzamientos aéreos de ayuda sobre Gaza. Tres aviones de Jordania y Emiratos Árabes Unidos arrojaron 25 toneladas de suministros humanitarios. El ejército israelí también informó haber participado en estas entregas, tras semanas de presión internacional. Sin embargo, las ONG aseguran que no fueron siquiera notificadas. Elsa Softic, subdirectora de operaciones de Première Urgence Internationale, lo calificó directamente de “mascarada”: “Son paquetes lanzados desde el aire sin una ubicación clara. Algunos se estrellan contra el suelo o contra personas. Y nuestras equipos ni siquiera fueron informadas por las autoridades israelíes del reinicio de estos lanzamientos. Es una mascarada”.

Desde Médicos Sin Fronteras también cuestionan la eficacia del operativo. Amande Bazerolle, responsable de emergencias en Gaza, advierte: “Definitivamente, no es suficiente, porque no hay ninguna garantía de que esto vaya a continuar. Hoy la población está extremadamente debilitada. Ya hay muertos. Es una comunidad al límite. La única forma de asistirla es garantizando alimentos para los dos millones de habitantes… y hacerlo de forma continua”.

Otra medida anunciada por Israel fue una tregua diaria de diez horas, de 10 a 20 horas, en tres zonas específicas: Ciudad de Gaza en el norte, Deir al-Balah en el centro y Al-Mawasi en el sur, tres de los principales focos de población. Se trata de una decisión “táctica”, pensada para facilitar las entregas de ayuda por parte de la ONU y las ONG. Pero esta medida no es suficiente ante la gravedad de la situación, advierte Jean-Raphaël Poitou, responsable de Incidencia para Medio Oriente en Acción contra el Hambre Francia, en diálogo con Guilhem Delteil. En muchas zonas del norte y del sur, las organizaciones humanitarias siguen sin tener autorización para ingresar, ni siquiera para entregar lo más básico: agua, alimentos o atención médica. “Esta tregua anunciada por el ejército israelí no abarca todas las áreas donde viven los desplazados”, subraya.

Una ayuda insuficiente ante la malnutrición

Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), cerca de un tercio de la población de Gaza pasa días sin comer. “La crisis alimentaria ha alcanzado niveles de desesperación sin precedentes. Casi una de cada tres personas no come desde hace varios días. La malnutrición está aumentando rápidamente, con 90.000 mujeres y niños que necesitan tratamiento urgente”, advierte el organismo. Si la situación no mejora, el PMA estima que entre mayo y septiembre unas 470.000 personas podrían enfrentar una hambruna catastrófica. Aun así, afirma contar con alimentos suficientes —ya en la zona o en camino— para abastecer a los 2,1 millones de habitantes durante casi tres meses.

Los paquetes lanzados desde el aire contienen harina, azúcar o arroz. Aunque útiles, no bastan, sobre todo para mujeres embarazadas, madres lactantes o niños pequeños. Así lo subraya Jean-Raphaël Poitou, de Acción contra el Hambre: “Los alimentos comunes que usamos a diario no sirven en condiciones extremas. Es crucial que la ayuda incluya productos terapéuticos para tratar la malnutrición con rapidez. Se pueden salvar vidas, incluso en contextos críticos, pero es fundamental contar con estos insumos y garantizar un tratamiento sostenido, no de apenas una semana”.

Por su parte, Amande Bazerolle, de Médicos Sin Fronteras, expresa su esperanza de reactivar pronto buena parte de los 400 centros de distribución que funcionaron durante la tregua anterior.

Una conferencia ministerial en Nueva York

A corto plazo, el aumento en las entregas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza busca aliviar parcialmente el sufrimiento de la población civil. Pero en el plano político, la situación sigue estancada: las negociaciones por una tregua están paralizadas mientras Israel mantiene sus operaciones militares sobre el terreno.

A más largo plazo, no se vislumbra una salida concreta al conflicto israelí-palestino. Para intentar reavivar la esperanza de una paz duradera, Francia y Arabia Saudita organizan este lunes 28 y martes 29 de julio una conferencia internacional en la sede de la ONU en Nueva York. El encuentro, centrado en la aplicación de la solución de dos Estados, reúne a ministros de una cuarentena de países, como antesala de una cumbre de jefes de Estado prevista para septiembre, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

FUENTE:RFI