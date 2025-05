Bergara triunfó en Montevideo y anunció una gestión “seregnista”

A pocos segundos de las 20:30, la tensión en La Huella estaba al máximo. Mientras los candidatos y referentes más importantes esperaban los resultados en una reunión privada, el resto de los dirigentes presenciaban la transmisión de TV Ciudad. De pronto, quien tenía el control de la pantalla gigante decidió cambiar de canal y poner el 5. Es que la transmisión del canal municipal pasaba en vivo la llegada de la vicepresidenta Carolina Cosse, que se encontraba unos pocos metros atrás del improvisado escenario dando declaraciones a la prensa, y no informaba las proyecciones de escrutinio que estaban por anunciarse.

El intendente electo agradeció y saludó a los demás intendentes, pero especialmente a Legnani y al también frenteamplista Guillermo Levratto, de Río Negro. “Mantenemos ese corazoncito en Lavalleja”, dijo, en referencia al incierto desenlace en ese departamento.

Bergara también agradeció a Piñeiro y Schelotto, y dijo que sin ellos “no hubiera sido posible” la victoria. Luego se emocionó al agradecer a sus hijos, incluido Diego, fallecido en 2013.

“No vamos a fundar Montevideo, vamos a continuar siete administraciones frenteamplistas”, siguió el senador e intendente electo. No obstante, resaltó que si bien “la ciudadanía volvió a apoyar al Frente Amplio”, lo “tenemos que hacer mejor”, especialmente en las áreas de limpieza y tránsito.

Bergara.JPG Mario Bergara da un discurso en la sede del Frente Amplio, luego de ganar la elecciones departamentales en Montevideo

Aseguró que priorizará la descentralización a través de los municipios, sin importar si son gobernados por el Frente Amplio o no. “Ojalá que sean muchos, pero vamos a trabajar con todos los alcaldes y alcaldesas electos”, dijo Bergara.

Finalmente, prometió ejercer una administración “seregnista” caracterizada por “pensar en la mañana siguiente”, pero también por gobernar con “firmeza y esperanza”, con “valores seregnistas de ética, dignidad y transparencia”.

Pese al ambiente triunfal en la sede del Frente Amplio, los resultados en Montevideo no fueron, de acuerdo a las proyecciones de escrutinio, lo que la fuerza política esperaba. Los objetivos de la izquierda eran superar el 50% de los votos y, en segundo lugar, sacarle más de 10 puntos de diferencia a la Coalición Republicana. Según la proyección de escrutinio de la Usina de Percepción Ciudadana, la diferencia entre ambos lemas fue menor a 10 puntos, y el Frente Amplio tampoco alcanzó el 50% de los votos, aunque esta última cifra puede ser alterada por el margen de error.

Sobre la medianoche, la Corte Electoral llevaba poco más del 40% de los votos escrutados.

La asunción de Bergara en la intendencia llevará a que la exsenadora y exministra de Turismo Liliam Kechichian vuelva a la Cámara Alta. De acuerdo a fuentes políticas, una de las suplentes de Bergara, la excandidata a la vicepresidencia Graciela Villar, asumiría un cargo en el gabinete municipal, que podría ser la Dirección de Desarrollo Social. “Es un desafío pero personalmente me tengo confianza”, dijo Kechichian en una rueda de prensa, respecto a la posibilidad de volver al Parlamento en un escenario de ausencia de mayorías parlamentarias.

“Mañana empezamos de nuevo”

Mientras tanto, el ambiente en la sede del candidato que lideró la oposición era el contrario. El clima de apatía generalizada que dominó la campaña electoral en Montevideo fue un espejo de lo que pasó en el búnker de Lema. Una militancia casi nula, ni una bandera, ningún fervor sobre la noche fría del domingo. Los dirigentes blancos fueron llegando con la sensación de la derrota ya instalada en sus rostros.

No era sorpresa para nadie que la victoria fuera para el Frente Amplio, solo restaba saber la diferencia. Si se lograba achicar la brecha con respecto a 2020: esa era la única incertidumbre. Y según la proyección de escrutinio de la Usina de Percepción Ciudadana, la Coalición Republicana no avanzó desde las últimas elecciones, se mantuvo en un 40% de los votos, aproximadamente.

20250511PV_0082.jpg Martín Lema, en conferencia, luego de conocerse los resultados, en su sede de la calle Bulevar España esquina Pablo de María, en Montevideo Pablo Vignali / adhocFOTOS

En su discurso, después de hablar telefónicamente con el intendente electo, Lema dejó un par de reflexiones. Comenzó dando señales sobre su proyecto político para Montevideo. Dijo que en 2030 estará donde el Partido Nacional “defina que tenga que estar”. “Sin eludir ninguna responsabilidad, donde el partido entienda que tengo que estar en este proyecto del que estoy enamorado”.

Y después avisó sobre la victoria de Bergara: “Acá nadie debuta. Acá hay un proceso que legítimamente por la voluntad de los montevideanos va a continuar cinco años más. Pero acá no hay debut. Y como no hay debut, desde el día de la asunción vamos a exigir resultados y no vamos a aceptar ninguna excusa. ¡No hay excusa!”, exclamó. Y dijo que tendrá una postura de “aporte” a la administración frenteamplista, pero de “profunda exigencia”.

Luego habló sobre su campaña y el esfuerzo militante, dijo que “valió la pena” y dio nuevas pistas sobre algo que en su mesa chica ya se sabía: que lo va a volver a intentar, que será otra vez candidato a la intendencia de Montevideo en 2030. “Mañana empezamos de nuevo”, concluyó.