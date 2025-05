Elecciones departamentales: en una jornada electoral sin sobresaltos, los candidatos celebraron la democracia

En Montevideo, donde la campaña electoral se notó especialmente fría, los tres contendientes del Frente Amplio votaron antes del mediodía. El arquitecto Salvador Schelotto votó sobre las 9.00 en la policlínica del barrio Buceo y dijo que, pese a que la campaña “no se sintió tanto en la calle”, “sí hubo mucho trabajo de preparación” en la fuerza política. “Faltó explicitar más ideas. Nuestra campaña la organizamos sobre la base de un trabajo colectivo, de equipos y proponer propuestas, y no encontramos mucha instancia como para poder cotejarlas o confrontarlas con otras”, opinó.

Verónica Piñeiro llegó al Liceo Bauzá sobre las 11:30 acompañada por la diputada María Inés Obaldía. Antes de ingresar, rodeada de militantes y visiblemente emocionada, dijo a los periodistas que desde que el Frente Amplio es gobierno Montevideo “se ha transformado” y que la fuerza política quiere que “se siga transformando”. Afirmó que, de no ser electa, estará donde la fuerza política la “requiera”.

Mario Bergara, quien se perfila como claro favorito en las encuestas de opinión, votó al mediodía en la Escuela 53 en su barrio natal, Cerrito de la Victoria. Las calles cercanas al circuito estaban colapsadas debido al tráfico y a la presencia de militantes. Tras saludar y tomarse fotos con los simpatizantes, Bergara dijo que estaba “tranquilo” y que esperaría los resultados junto a los demás candidatos frenteamplistas en La Huella de Seregni.

En cuanto a las primeras medidas a implementar en caso de ser electo, Bergara aseguró que trabajaría en la aceleración de proyectos de transporte público que mejoren la conectividad y la circulación dentro de la capital, además de avanzar en un programa integral de recolección de residuos.

El nacionalista Martín Lema, que lidera las intenciones de voto de la oposición —nucleada en la Coalición Republicana—, votó también sobre el mediodía en el Colegio La Mennais. “Cuando presentás un plan serio, tenés equipo, actitud y ganas, ese es el sentimiento. La conformidad se evalúa después. Hoy estoy orgulloso y emocionado por la militancia”, dijo en rueda de prensa.

Más temprano en la mañana votaron los candidatos que acompañan a Lema en la coalición, la colorada Virginia Cáceres y el cabildante Roque García.

Orsi y Lacalle Pou votaron en Canelones

Referentes políticos como el presidente Yamandú Orsi y el expresidente Luis Lacalle Pou también fueron protagonistas de la jornada.

Orsi, que votó a la mañana en la UTU de Canelones, expresó su deseo de que la jornada se viva como “una fiesta de la democracia”, aunque reconoció cierto desgaste en la ciudadanía. “Hay que admitir que se siente una especie de cansancio. No es falta de entusiasmo, sino el resultado de un proceso electoral largo. Si es por mí, acortaría bastante los tiempos”, señaló.

Orsi reflexionó sobre la experiencia de separar las elecciones nacionales de las departamentales, y opinó que esa decisión dejó en evidencia algo clave: “La ciudadanía vota por partidos, pero también por personas. En octubre puede elegir a un partido, y en las departamentales optar por otro”.

El expresidente Lacalle Pou votó sobre las 11.00 en el Instituto de Formación Docente de Canelones y evitó opinar sobre los primeros meses de gobierno del Frente Amplio. Ante las consultas de los periodistas, dijo que no era el día para hablar de ello y tampoco quiso valorar si el proceso electoral es demasiado extenso: “No quiero caer en lugares comunes. No sé si es largo o corto, pero no quiero caer en eso el día de la elección”, afirmó.

Sobre su actual rol político, el expresidente dijo que está “contento, tranquilo” y “pensando en el país”. Si bien no está en “la primera línea”, está “ayudando y aportando en lo que pueda”, afirmó: “Estoy para empujar el carro”. Consultado por los periodistas sobre su posible candidatura a la presidencia en 2029, dijo que faltaba mucho tiempo para hablar de eso.

El expresidente de la República José Mujica decidió no concurrir a su circuito a votar este domingo debido a su estado de salud. Según informó Canal 5 desde la chacra del exmandatario, la decisión fue tomada por recomendación médica, debido a su frágil estado de salud y a su avanzada edad. El 20 de mayo Mujica cumplirá 90 años.

Los departamentos en disputa

En el interior del país la votación también transcurrió con normalidad, aunque con algo más de expectativa y efervescencia, sobre todo en los departamentos en los que la contienda es más reñida.

Una de las particularidades de la elección departamental se dio en Soriano, donde el favorito a ocupar la intendencia, Guillermo Besozzi, se quedó sin votar. Según explicó a Canal 5, tomó esa decisión por precaución, dado que la medida cautelar dispuesta por su imputación (es investigado por la presunta comisión de delitos durante su gestión) le prohíbe acercarse a dependencias municipales, y el circuito en el que le tocaba votar este domingo estaba situado en un edificio municipal. “Como un canario que soy, considero que, hoy, los organismos públicos están en manos de la Corte Electoral. Pero los doctores que atienden mi caso consultaron a la fiscal, y ella dijo que iba a actuar en consecuencia si yo entraba a votar. Por lo tanto, la idea es no arriesgar”, dijo.

Referentes del Partido Nacional, como los senadores Javier García y Graciela Bianchi, expresaron su molestia con esta situación. “La amenaza de ‘atenerse a consecuencias’ hecha por la fiscal al abogado de Besozzi, si este entraba a ejercer el voto, (...) es inadmisible y preocupante. Niega un derecho. Esto es ensañamiento”, escribió García en X.

En Paysandú, donde existe un escenario incierto, aunque el Partido Nacional es favorito, el nacionalista Nicolás Olivera, que busca la reelección, votó sobre el mediodía con “alegría y entusiasmo” y celebró que veía movimiento en la calle de la gente yendo a votar.

Río Negro y Salto son otros de los departamentos que atraen especial atención este domingo. En el primero, el Frente Amplio aparece como el favorito. “Nuestra propuesta fue hacer una campaña con mucha honestidad. Hicimos un trabajo muy honesto y muy territorial, y eso da una tranquilidad entonces”, dijo Guillermo Levratto (FA) a VTV, cuando votó a las 9 de la mañana.

En Salto, el Frente Amplio busca retener el gobierno, aunque compite con la oposición unida bajo el lema Coalición Republicana. Carlos Albisu y Álvaro Lima, los dos principales contendientes, votaron en el mismo local, en la Escuela de Administración y Servicios de la UTU, pero a horarios diferentes. El frenteamplista destacó la “efervescencia” y el “clima encendido” de los últimos días de campaña y dijo que esperaría los resultados con “calma y esperanza”. El nacionalista Albisu consideró que la campaña fue “dinámica”, incluso más que en las elecciones nacionales, y “distinta” por la novedad del lema Coalición Republicana. Destacó que pese a algunas excepciones, como campañas sucias por redes sociales, la contienda fue “correcta” entre los candidatos y “se cuidó mucho a las personas”.

En Rocha, el candidato del Frente Amplio favorito para ganar la interna de su partido, Aníbal Pereyra, quien fuera intendente entre 2015 y 2020, votó a la hora 9.30 en la intendencia, desde donde manifestó su aspiración de que la elección sea “con libertad” y lamentó que “en las últimas horas” hayan existido “presiones” en el departamento. “Hemos visto en (cuentas de) WhatsApp oficiales, en ámbitos de comunicación oficial de gobierno, que han enviado fotos de listas para votar y no todo vale, como dijo el presidente de la República”, expresó Pereyra en rueda de prensa tras sufragar.

El principal contendiente de Pereyra, el diputado y exintendente blanco Alejo Umpiérrez (que compite por la reelección), celebró la jornada democrática y respondió en rueda de prensa a las acusaciones de Pereyra: “Lo que han sido históricos son los delirios místicos en los que vive el exintendente Pereyra”.