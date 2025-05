Congreso de Cabildo Abierto “para no repetir errores del pasado”

El rostro serio, un rictus de derrota inamovible, inocultable. La imagen del general Guido Manini Ríos en la noche del domingo 26 de octubre de 2024 tenía una contundencia que no necesitaba de palabras. Pero, sin embargo, el líder de Cabildo Abierto tomó el micrófono y les habló a los suyos a los pocos minutos de conocerse los primeros números de las elecciones nacionales. “Yo soy el responsable”, dijo. Las proyecciones le daban apenas algo más de un 2% de los sufragios. Una caída estrepitosa desde aquel 11% que su flamante agrupación política consiguiera en las elecciones de 2019.

“Claramente el escenario de hoy no es el mismo”, reflexionó. “Hace cinco años Cabildo era la novedad y, en una sociedad donde muchas veces la molestia y la crítica al sistema hace carne, ser la novedad es un punto a favor; en esta circunstancia, no lo es, más allá de que plantea temas que muchos otros no se atreven a plantear”, agregó.