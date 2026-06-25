Canciller analiza iniciar una investigación administrativa por la filtración de su posible octavo viaje oficial a Roma

El ministerio estaba en conversaciones con la embajada italiana para acordar una agenda oficial en la segunda semana de julio; Lubetkin había tenido que cancelar una invitación aceptada para participar en un evento el 1 de julio

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, planteó su intención de ordenar una investigación administrativa para determinar cómo se filtró la información sobre sus preparativos para viajar por octava vez a Italia, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.

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La preparación de una nueva misión oficial a Roma, prevista para comienzos de julio, había sido informada por Búsqueda la semana pasada. Desde que asumió el cargo, Lubetkin viajó siete veces a la capital italiana en viaje oficial y recibió viáticos por 48 días en ese país.

El 8 de julio ya tiene agendada una actividad —firmar un acuerdo sobre el reconocimiento mutuo de permisos de conducir con el propósito de su conversión— y otras reuniones en Bruselas todavía a coordinar, supo Búsqueda.

Cuando fue consultado al respecto, el ministro defendió la cantidad y característica de sus misiones oficiales. Además, negó que estuviera confirmada la nueva visita a Roma. Dijo que tenía en agenda un viaje a Bruselas, mientras que Italia estaba “por verse”.

Ahora, sin embargo, el canciller transmitió en ámbitos del gobierno su intención de iniciar una investigación administrativa por el dato del viaje a Italia que se coordinaba de manera directa con la embajada de ese país en Montevideo.