El canciller Mario Lubetkin viajó en misión oficial al menos 160 días, el 30% de los cuales fueron a Italia

El canciller Mario Lubetkin ha tenido una agenda exterior muy intensa desde que inició su gestión. Suma por lo menos 160 días en misión oficial, a un ritmo de 11,4 por mes. Y si bien visitó decenas de países, los viajes a Italia concentran el 30% de los días.

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Lubetkin viajó en siete ocasiones a Roma, ciudad en la que residió hasta ser designado como ministro de Relaciones Exteriores y en la que se desempeñaba como subdirector de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Entre marzo de 2025 y mayo de 2026, el canciller recibió viáticos para costear 48 días de viajes producto de los viajes diplomáticos a la capital italiana, según se desprende de las resoluciones de Presidencia analizadas por Búsqueda .

En el período analizado, el canciller recibió US$ 80.511 en viáticos y estuvo autorizado a gastar hasta US$ 168.222 en pasajes aéreos. Las resoluciones no permiten establecer el costo efectivo de cada pasaje, pero las compras directas y los vuelos en clase ejecutiva o primera se repitieron a lo largo de la gestión, según documentos y consultas a fuentes de la Cancillería.

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Las misiones oficiales de Lubetkin incluyen desde viajes exprés a Buenos Aires para participar en una cumbre de cancilleres del Mercosur o a Santiago de Chile para la asunción de José Antonio Kast , hasta el hilvanado de destinos diversos como Brasil-Malasia-Italia, surge de 29 resoluciones revisadas.

Establecer a Roma como una suerte de base de operaciones y desde ahí viajar a otros países de Europa ha sido una práctica en los viajes oficiales del canciller. El “pivoteo” en Italia no siempre fue la opción más barata en cuanto a viáticos oficiales.

La reiteración de Roma como destino de los viajes del ministro ha sido objeto de comentarios entre diplomáticos uruguayos y extranjeros radicados en Montevideo. Eso dificulta el armado de una agenda de trabajo robusta, según fuentes consultadas.

El ministro viajó entre el 5 y el 22 octubre del 2025 a Europa con una agenda nutrida, según el “visto” de la resolución presidencial. Con el pasaje financiado por una organización italiana, Lubetkin viajaba para participar en actividades en Italia, Alemania, Bélgica y España.

Roma acaparó 16 días de viáticos (US$ 659 cada uno), lo que incluye el vuelo de ida y vuelta a Montevideo, mientras que la ida a Alemania (US$ 508) y España (US$ 605) implicaron un día de viático cada uno.

Resolucion presidencial

En los considerandos está la larga explicación de por qué recibiría tanto dinero por Italia: “Mario Lubetkin partirá hacia la ciudad de Roma, República Italiana, el día 5 de octubre de 2025, a la que arribará el día 6 de octubre de 2025, partiendo de la ciudad de Roma, República Italiana, el día 9 de octubre de 2025, arribando a la ciudad de Berlín, República Federal de Alemania, el mismo día, partiendo de la ciudad de Berlín, República Federal de Alemania, el día 10 de octubre de 2025, arribando a la ciudad de Roma, República Italiana, ese mismo día, partiendo de la ciudad de Roma, República Italiana, el día 15 de octubre de 2025, arribando a la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, ese mismo día, partiendo de la ciudad de Bruselas, Reino de Bélgica, el día 15 de octubre de 2025, arribando a la ciudad de Roma, República Italiana, ese mismo día, partiendo de la ciudad de Roma, República Italiana, el día 19 de octubre de 2025, arribado a la ciudad de Barcelona, Reino de España, ese mismo día, partiendo de Barcelona, Reino de España, el día 20 de octubre de 2025, arribando a la ciudad de Roma, República Italiana, ese mismo día, emprendiendo su regreso a la República Oriental del Uruguay, el día 21 de octubre de 2025, arribando el día 22 de octubre de 2025”.

En Roma, según posteó en sus redes sociales, Lubetkin habló en una actividad del Parlamento italiano “por el 50 aniversario de uno de los mayores atentados de la dictadura chilena”, el 6 de octubre, participó en la XII Conferencia Ministerial Italia-América Latina y el Caribe el 7 y aprovechó para juntarse con su par Antonio Tajani, quien también estaba en ese evento. El 9 acompañó al prosecretario Jorge Díaz en su reunión con el ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio. El 14 se encontró con dos directivos de la Comunidad de Sant’Egido, una organización católica con presencia en 70 países y “referente en la búsqueda de la paz en Sudán del Sur, Mozambique y el Congo”.

Embed Me reuní en Roma con directivos de la Comunidad de @santegidio_ES, presente en más de 70 países y referente en la búsqueda de la paz en Sudán del Sur, Mozambique y el Congo.



Dialogamos sobre consolidar nuestra región como zona de #paz y sin armas nucleares. pic.twitter.com/TVDLv86BQ0 — Mario Lubetkin (@MinLubetkinUy) October 14, 2025

El 16 de ese mes llegó a Roma el presidente Yamandú Orsi para participar en una actividad de la FAO, mantener encuentros con autoridades italianas y con el papa León XIV. El 18 el mandatario volvió a Uruguay y el 19 el canciller partió a España.

Embed Misión oficial @OrsiYamandu retornó a Uruguay tras visita a Italia: “Fue más que provechoso, pudimos hablar con cada uno de los actores”



https://t.co/5yMSqnFq0q pic.twitter.com/gYgjov54Y2 — Presidencia Uruguay (@compresidencia) October 18, 2025

Entre el 20 y el 29 de marzo de 2026, Lubetkin volvió a Europa. El canciller agendó actividades que implicaron ocho días de viáticos en Roma (US$ 545) y uno en Bruselas. El 23 se reunió con Tajani y el 24 con el presidente italiano Sergio Mattarella. “Dialogamos sobre la nueva etapa tras el acuerdo Mercosur-UE y las prioridades de Uruguay en la Presidencia de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Italia reafirmó su respaldo a fortalecer los históricos lazos bilaterales”, destacó en un posteo en X.

Lubetkin volvió a Italia tan solo un mes después de arribar a Uruguay. Estuvo en Roma el 25 y el 30 de abril de 2026 para participar como invitado en un evento de un día denominado Italia y América Latina: tiempo de cambio. Mercados, Mercosur y nueva centralidad estratégica. Se le asignaron US$ 673 diarios de viáticos durante su estadía.

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La FAO y el papa

Entre el 24 y el 27 de junio de 2025, Lubetkin también estuvo en Roma para participar en la reunión de la Conferencia de la FAO, organismo que tiene su sede en esa ciudad y que lo tuvo como subdirector hasta que asumió como ministro. El canciller uruguayo volvió a reunirse con su par italiano, quien le aseguró que su país apoyaba el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ese respaldo trastabilló meses después y dejó en suspenso por unas semanas la firma del tratado.

Según la resolución del viaje, se le asignó un importe diario de US$ 613 para cubrir viáticos durante su estadía en Italia. Después de Italia, el canciller viajó a la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo a realizarse en la ciudad de Sevilla, en España, y cerró su periplo en Buenos Aires.

Fuentes de Cancillería mencionaron a Búsqueda que hubo un pedido expreso por parte del ministro a funcionarios del consulado uruguayo en Italia para que se haga un monitoreo permanente de las actividades de la FAO en Roma, ciudad en la que tiene su sede.

Meses antes, entre el 23 y el 28 de abril de 2025, Lubetkin estuvo en Italia para asistir al funeral del papa Francisco, que se llevó a cabo el día 26. Un día antes se reunió con su par ucraniano, Andrii Sybiha, quien también estaba en la ciudad. Los viáticos para esa estadía también ascendieron a US$ 613 diarios.

Lubetkin-Papa-Francisco Lubetkin en el Vaticano durante el funeral del papa Francisco. Presidencia de la República

Días más tarde, entre el 7 y el 21 de mayo, el canciller viajó en misión oficial a Beijing, China, para asistir a una cumbre de la Celac, y a una serie de encuentros en Bruselas. Y terminó su viaje en Roma, donde estuvo cinco días “por razones personales”, por lo que no recibió viáticos. La Embajada China en Uruguay financió el tramo desde Uruguay hacia Beijing y el regreso desde Roma a Montevideo.

A principios de julio de 2025, viajó a una cumbre de la coalición económica y política Brics en Río de Janeiro, Brasil. De ahí viajó a Kuala Lumpur, Malasia, para suscribir a un Acuerdo de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático (TAC). Su derrotero diplomático terminó en Roma, para asistir a una Conferencia por la reconstrucción de Ucrania. La actividad se desarrolló los días 11 y 12 de julio, aunque a Lubetkin se le contabilizaron 5 días de víaticos (U$S 471 cada uno) porque voló hacia allí el 10 y aterrizó en Uruguay el 14.

Hace menos de un mes, sobre fines de mayo de este año, Lubetkin partió a la ciudad de Praga, República Checa, para participar en la Conferencia Internacional República Checa-Iberoamérica y el Foro Globsec. Desde ahí se fue a Roma “a efectos de mantener reuniones con privados” entre los días 22 y 25, según describe la resolución, y con US$ 673 de viáticos diarios. En su cuenta de X no hay posteos sobre esos días.

Su siguiente destino fue la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, con el fin de participar en el Debate Abierto de Alto Nivel en el Consejo de Seguridad sobre la Defensa de los Propósitos y Principios de la Carta de la ONU.

Lubetkin-ONU Lubetkin en el Consejo de Seguridad de ONU. Cancillería

Las respuestas del canciller

Lubetkin se encuentra actualmente en misión diplomática en Estados Unidos, donde se disputan varios partidos del Mundial de fútbol, y tiene previsto viajar a Panamá desde el 22 al 24 de junio. La Cancillería le prepara un viaje a Europa en julio, que incluiría un paso por Roma; el día 8 ya tiene agendada una actividad —firmar un acuerdo sobre el reconocimiento mutuo de permisos de conducir con el propósito de su conversión— y otras reuniones en Bruselas todavía a coordinar, supo Búsqueda.

Consultado por Búsqueda en la tarde del miércoles 17, Lubetkin defendió la cantidad y calidad de sus misiones oficiales como ministro. “Es lógico que un canciller” sea “el que viaja”, dijo, y agregó que lo hace “muchos menos” que otros cancilleres de la región.

“El trabajo es justamente viajar al exterior y mantener las relaciones de Uruguay en el mundo; por lo tanto, esto es absolutamente lógico”, insistió.

El ministro sostuvo que cada viaje tiene una justificación y tiene todos los informes, pero dado que estaba de viaje y que era tarde, no podía entregarlos. Con más tiempo “podría dar una rendición de cuentas de cada viaje y cada objetivo”, dijo Lubetkin. “Tengo todos los datos en archivos” y ninguno fue para “calentar una silla”.

En cuanto a los viáticos, aseguró que ha devuelto “miles de dólares” y que cuando no gasta una parte, reintegra “hasta la última moneda”. Además, dijo, una de sus decisiones como ministro fue reducir el tamaño de las delegaciones en las misiones oficiales y por eso el canciller suele viajar solo.

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Búsqueda interrogó a Lubetkin acerca de la cantidad de días en Italia y el hecho de que usara Roma como “pivot” para moverse entre distintas ciudades de Europa.

Sus visitas a Italia se fundamentan en “tres ejes” de la gestión del gobierno, aseguró Lubetkin: la relación bilateral con el gobierno de Giorgia Meloni, el trabajo con la FAO y las gestiones con el Vaticano. “El gobierno italiano era uno de los gobiernos que más resistencia puso para la firma entre la Unión Europea y el Mercosur”, recordó el ministro. “Fuimos uno de los que pusimos más ganas y más creencia de que el acuerdo se podía lograr”, añadió. De acuerdo con su relato, el papel de Uruguay, y sus gestiones en particular, fueron claves para que Italia se decantara por respaldar el tratado.

Lubetkin recordó las declaraciones de apoyo a la firma del acuerdo después de una de sus reuniones con autoridades italianas.

Sobre la FAO, dijo que la “seguridad alimentaria es una bandera” de Uruguay. “Me solicitaron diferentes realidades del gobierno que facilitara procesos con la FAO, tanto en el sector de pesca como el sector normativo”, dijo.

Lubetkin recordó que uno de sus viajes a Italia fue para asistir al funeral del papa Francisco. “Tengo mis diálogos con las autoridades vaticanas, hace demasiados años que trabajo” con la Santa Sede, abundó. “En el Vaticano también articulé parte de lo que será, esperemos, la visita del santo padre en Uruguay en noviembre”.

En cuanto a usar a Roma como pivot, Lubetkin respondió a Búsqueda que “seguramente era porque aprovechaba, iba a la reunión en otro lado y después volvía y hacía las otras reuniones que no estaban marcadas”. “Los costos no cambiaban, entre Bélgica y España no cambian en nada, es más o menos lo mismo (que Italia), son moneda de Unión Europea y el costo de vida es más o menos el mismo”, acotó. Pero eso no fue así en la misión oficial que lo tuvo 18 días en Europa. Implicó 16 días de viático en Italia a un costo diario de US$ 659, mientras que en Barcelona era de US$ 605 y en Berlín de US$ 508, según la resolución.

Consultado sobre un futuro viaje a Italia a comienzos de julio, Lubetkin negó que esté confirmado. Dijo que tiene en agenda un viaje a Bruselas, mientras que sobre la visita a Roma, afirmó: “todo está por verse”. Fuentes de Cancillería señalaron a Búsqueda, sin embargo, que desde el propio ministerio se propuso a la embajada Italiana en Montevideo hacer la firma del acuerdo sobre licencias de conducir cuando el ministro vaya a Italia el próximo 8 de julio.