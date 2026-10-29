Cargos de contralor: un acuerdo frenado y un cruce de reproches entre oficialismo y oposición

La negociación de la renovación de cargos en organismos de contralor como el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral pasó de un acuerdo casi cerrado y pronto para ser anunciado por oficialismo y oposición a quedar en pausa y con un ruido alrededor que dejó en situación incómoda y molesta a las dos partes involucradas.

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Un asunto clave para dar pasos firmes rumbo al acuerdo fue dejar fuera de la conversación —por el momento— a la designaciones en la Fiscalía General. Así lo confirmaron distintas fuentes políticas a Búsqueda , que además señalaron que quienes lideraron las negociaciones fueron el senador blanco Javier García y el senador frenteamplista Daniel Caggiani. En la tarde del lunes 19, hubo, incluso, una propuesta del oficialismo de presentar el acuerdo en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva. Un planteo que fue desestimado por García, que insistió en la importancia de un acuerdo resuelto a nivel parlamentario, más que de un anuncio en la sede de Presidencia. En esa misma jornada el presidente de la República, Yamandú Orsi, se mostró optimista durante una rueda de prensa. “Se ve que vamos a llegar a acuerdos”, declaró. Y, alineado con el pedido de la oposición, dijo que no tenía “urgencia” en designar a un fiscal de Corte titular. La idea, entonces, era que la renovación de cargos se votara esta semana en la Asamblea General.

Pero todo se volvió confuso a partir de la divulgación de los detalles del acuerdo en un artículo publicado por El País el martes 20. El senador Caggiani negó la existencia de las reuniones y de los avances para acordar con el oficialismo. Y habló luego de “una opereta política partidaria” a cargo de García.

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Fuentes de las bancadas de senadores del Frente Amplio y de la coalición republicana confirmaron a Búsqueda que, pese al desmentido de Caggiani, efectivamente el oficialismo había accedido a dejar por fuera del diálogo a la Fiscalía de Corte y estaban avanzadas las negociaciones para renovar los cargos de los organismos de contralor.

En el oficialismo acusaron al Partido Nacional, y en concreto al senador García, de ser el responsable de la “filtración”, con el supuesto objetivo de hacer caer el acuerdo.

También entre los blancos la filtración de los detalles causó enojo. Según reconstruyó Búsqueda, el tema fue discutido de forma áspera en la bancada nacionalista, donde hubo reproches cruzados por no haber preservado la reserva de una negociación que estaba encaminada. Más aún cuando la coalición había logrado sacar a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, de la ecuación.

El oficialismo quiere elegir a un nuevo titular de la Fiscalía de Corte, mientras que blancos y colorados quieren que continúe Ferrero.

En algunos dirigentes blancos se instaló la pregunta sobre las razones del “trancazo” al acuerdo dentro del Frente Amplio. “Estaba para salir, alguien lo frenó. Todo se cayó y no se sabe por qué”, señaló una fuente nacionalista. Entre los colorados también reina el malestar por la caída del acuerdo.

Desde 2021 el sistema político no ha logrado nombrar un fiscal de Corte, que exige una mayoría especial de dos tercios del Senado. “No se puede negociar con deslealtad. Teníamos los nombres acordados, habíamos logrado avanzar y ahora se frenó todo”, lamentó un legislador nacionalista.

Fiscalía de Corte por fuera de las negociaciones

A mediados de año, los partidos políticos que integran el Senado habían logrado dar un paso alentador al acordar la designación política del nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia. Si bien por el criterio de antigüedad quien debía ingresar era la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er turno, María del Carmen Díaz, las posiciones polémicas que ha mantenido la magistrada en diversas sentencias llevó a que los senadores designaran a Álvaro França en su lugar. Posteriormente, se votó el ingreso de Eduardo Ettlin al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) y se evitó nuevamente la asunción de Díaz.

No obstante, al estancarse las negociaciones, los senadores no acordaron un nombre para cubrir una nueva vacante que se abrió en el TCA, por lo que la semana pasada ingresó por antigüedad la ministra cuestionada.

Fuentes del gobierno y el Parlamento dijeron a Búsqueda que la estrategia del oficialismo es dejar a la Fiscalía de Corte por fuera de las negociaciones para destrabar la renovación de los cargos en los organismos de contralor, aunque afirmaron que eso no significa que haya abandonado su objetivo de remplazar a Ferrero. La intención es retomar esa negociación más adelante, con el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto como as bajo la manga para presionar a la oposición.

En julio, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone presentó un proyecto de ley para que el cargo de fiscal de Corte subrogante se elija por sorteo y se renueve cada seis meses. Este mecanismo, que no requiere de una mayoría especial para aprobarse, daría al oficialismo una vía para cambiar al titular de la Fiscalía de Corte si la oposición se mantiene en su negativa de acordar un nuevo nombre. “Esa posibilidad está sobre la mesa”, aseguró una fuente del gobierno.

En el último avance de las negociaciones había consenso en que Wilfredo Penco permanezca al frente de la Corte Electoral y que se incorpore a ese organismo el dirigente colorado Max Sapolinski en representación de Vamos Uruguay. En tanto, el nombre acordado para presidir el Tribunal de Cuentas es el del exdiputado del Partido Independiente Iván Posada. También se estaban negociando las vicepresidencias de los organismos de contralor.