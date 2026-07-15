El gobierno puso en marcha el Centro Nacional de Inteligencia Artificial con dos designaciones

El gobierno designó a Diego Garagorry como director ejecutivo y a Matías Di Martino como director científico del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que comenzará a funcionar en los próximos días y reunirá a organismos públicos, universidades y empresas para coordinar el trabajo en inteligencia artificial (IA).

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El centro formará parte del programa Uruguay Innova y tendrá una conducción integrada por el Latu, Ceibal, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Antel, varios ministerios y las universidades. El objetivo es reunir en un mismo ámbito el trabajo que hoy desarrollan distintos organismos y equipos de investigación en IA.

Garagorry estará a cargo de la gestión del centro. Su trabajo será organizar el funcionamiento del organismo, administrar el presupuesto y poner en marcha la nueva institución. Di Martino, en tanto, liderará el área científica y definirá las líneas de investigación.

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Ambos ya empezaron a trabajar. En las próximas semanas deberán elaborar el plan con el que comenzará a funcionar el centro junto a Uruguay Innova, la recientemente creada Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento (Senci) y Agesic.

En una primera etapa, el proyecto será incubado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) hasta que el centro cuente con una estructura jurídica propia. La sede estará en el Latu y, según pudo saber Búsqueda , la presentación oficial será el próximo mes.

El centro no hará toda la investigación por su cuenta. “La idea es trabajar con universidades y grupos de investigación de todo el país, además de apoyar proyectos y promover nuevas iniciativas en IA”, explicó una fuente del gobierno.

Diego Garagorry.

Quiénes son los elegidos

Garagorry es ingeniero eléctrico en Telecomunicaciones y actualmente se desempeña como Chief Operating Officer de Nearsure, empresa especializada en servicios tecnológicos del grupo estonio Nortal. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector de la innovación y trabajó anteriormente en Globant, ZTE y Tata Consultancy Services. Es egresado de la Universidad de la República y cuenta con un MBA del IAE Business School.

Di Martino es doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de la República. Es profesor titular y director del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación de la Universidad Católica del Uruguay, además de investigador asociado en Duke University. Está especializado en IA y visión por computadora, lideró proyectos de investigación y publicó más de 50 artículos científicos en revistas internacionales. También asesora a empresas en proyectos de investigación aplicada.

Matías Di Martino.

Investigación y aplicación

El llamado laboral que llevó adelante ANII estableció que el principal objetivo del centro será “impulsar la investigación de excelencia y la innovación en inteligencia artificial para el crecimiento económico y la competitividad del país”.

También señaló que funcionará como “un ecosistema dinámico y colaborativo” que “articulará esfuerzos entre la academia, el sector productivo y el Estado”. Según el documento, el trabajo del centro abarcará “el ciclo completo desde la investigación de frontera hasta su implementación y transferencia tecnológica”, con la idea de que los desarrollos no queden solo en los laboratorios, sino que lleguen a empresas y organismos públicos.

Entre las áreas donde se buscará aplicar esos desarrollos, el llamado mencionó “salud, seguridad, eficiencia del Estado y agroalimentos”. La contratación de las autoridades forma parte del Programa de Fomento a la Innovación en Uruguay y será financiada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).