Frases de la semana

“Nos parece importante que Uruguay siga en esta posición de condena al régimen, lo que no quiere decir que no se busque y no se impulse una salida negociada, que sería lo mejor. Pero tenemos que ser firmes en la condena y vemos que el gobierno electo no ha generado hasta ahora demasiada información respecto de cómo se plantan”. (Canciller Omar Paganini sobre la situación política de Venezuela y la postura que, en su opinión, debe mantener Uruguay, Desayunos informales de Teledoce, lunes 13)