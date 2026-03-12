Société Générale niega haber emitido el documento que presentó Cardama al gobierno tras supuesta negociación con el banco

A lo largo del largo proceso que llevó adelante para intentar que el Ministerio de Defensa (MDN) le aceptara las garantías que exigía el contrato, el astillero Cardama presentó propuestas de aval emitidas por instituciones domiciliadas en varios continentes. Una de las posibilidades, entregada al gobierno en julio del 2024, supuestamente sería otorgada por una sucursal en Camerún de una institución financiera de prestigio internacional: Société Générale.

El banco, de origen francés y con sucursales en decenas de países, sin embargo, negó ante una consulta de Búsqueda haber emitido el documento que presentó Cardama. Incluso, fuentes al tanto de la cartera de clientes de la sucursal camerunesa de Société Générale aseguraron que ni el astillero ni una compañía mencionada en el borrador presentado por Cardama eran sus clientes, pese a lo que afirma el documento.

Ese borrador de garantía de fiel cumplimiento por 4,1 millones de euros tendría una segunda oportunidad. Meses más tarde, Cardama presentaría una versión casi idéntica pero presuntamente emitida por EuroCommerce Bank , una empresa “de papel” que fue dada de baja del registro comercial de Reino Unido.

El contrato firmado en diciembre de 2023 entre Cardama y el MDN para construir dos patrulleras oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) a un costo de 82 millones de euros obligaba al astillero a constituir dos garantías: una de fiel cumplimiento, por 4,1 millones de euros, y otra de reembolso, por 8,2 millones. Si bien la empresa tenía 45 días para cumplir con esa obligación, el gobierno le dio prórrogas sucesivas hasta completar 11 meses.

En julio de 2024, cuando ya habían fallado los intentos con el Banco de Seguros, con una institución domiciliada en la isla Santa Lucía y otra en Barbados, Cardama apareció con otra opción.

—Hola! Como estás?

Te pase un mail medio urgente.

Abrazo grande. Hablamos cuando puedas.

Esto escribió textualmente en tres mensajes sucesivos de WhatsApp el director de Recursos Financieros del MDN, Damián Galó, dirigidos al abogado José Delpiazzo, cuyo estudio asesoró al gobierno en el proceso de contratación con Cardama. Eran las 13.31 del 9 de julio de 2024.

—Hola Damián. Estoy volviendo de afuera con la flia q me tomé ayer y hoy. En la noche lo miro. —respondió, también de forma textual, el abogado dos horas más tarde.

Galó le había reenviado una nueva propuesta de garantía presentada apenas 20 minutos antes por Cardama, según los intercambios que analizó Búsqueda.

El astillero había mandado un correo electrónico al director de la secretaría, Fabián Martínez, con copia a Galó y a su representante en Uruguay, Gerardo Moreira, con “los resultados” de las gestiones que había hecho ese día, una de las cuales estaba “finalizada” y la otra en “proceso a término inmediato”.

Cardama escribió que Euro Exim, domiciliada en la isla caribeña Santa Lucía, no había confirmado la emisión del aval, por lo cual fue necesario recurrir a un nuevo plan.

Correo de Cardama

“Por esta situación hemos realizado gestiones en instituciones bancarias europeas simultáneamente, habiendo confirmado al día de hoy la institución Societe Generale (SG), la emisión del aval a primer requerimiento, que debido al proyecto ‘MIRA’ es a través de una de sus filiales”, expresó, textual, el titular del astillero. Y agregó: “Adjunto copia de modelo-borrador de aval. Una vez emitido el aval nosotros les entregaríamos el certificado de haber pagado los gastos al ‘aplicante’”.

El documento tiene una marca de agua que dice en letras rojas “solo borrador-sin validez”. El texto expresa que Société Générale Camerún, domiciliada en la capital financiera de ese país, abriría un aval bancario para el “aplicante”, Heritage Capital Cameroon, en nombre de Francisco Cardama SA y con el MDN como beneficiario.

2024-07-05 Aval Fiel cumplimiento SG-Borrador copy

El borrador define a Heritage Capital Cameroon como “cliente” de Société Générale y por eso es el “aplicante” para obtener la garantía para Cardama.

El 19 de febrero Búsqueda envió un correo electrónico a varios integrantes del departamento de comunicación de Société Générale en el cual consultaba por el documento que presentó Cardama y su afirmación de que había negociado una garantía con esa institución. En el mail se adjuntaba el borrador que había presentado el astillero al gobierno uruguayo.

El jueves 5 de marzo, tras procesos internos, un vocero de la institución respondió: “Ese documento no ha sido emitido por Société Générale”. A su vez, una fuente con conocimiento de la información confirmó que ni Cardama ni el supuesto “aplicante” mencionado en el texto, Heritage Capital Cameroon, fueron clientes de la sucursal camerunesa de Société Générale.

Búsqueda preguntó a Mario Cardama por la versión de Société Générale y de dónde había salido el documento que entregó al gobierno. También lo consultó si tenía documentos que demostraran sus negociaciones con la institución francesa. El titular del astillero leyó las consultas, pero no respondió.

Es “preocupante”, advirtió Delpiazzo

La aparición del posible aval camerunés provocó una respuesta dura de Delpiazzo. En respuesta al mail de Galó, la noche del 9 de julio el abogado respondió con un correo en el que recordaba que, “desde el punto de vista contractual, el plazo para constituir la garantía de fiel cumplimento del contrato” estaba “vencido hace tiempo”. Sostuvo que por contrato “no correspondería evaluar nuevos borradores de garantías que Cardama estaría gestionando”, salvo que el gobierno decidiera conceder una nueva prórroga.

Delpiazzo dijo que era “preocupante” que el astillero todavía no hubiese podido construir la garantía y, para peor, la propuesta camerunesa, “a primera vista”, resultaba “muy básica para el objeto garantizado y su alcance, además de no ajustarse al plazo exigido por contrato”.

“Desconozco la entidad bancaria aseguradora (de Camerún), pero esa valoración me excede, pudiendo recabar esa consulta con el BCU (Banco Central del Uruguay)”, cerraba el mail.

Igual al documento de EuroCommerce

No hay nuevas menciones a la opción camerunesa en los intercambios de Delpiazzo con Defensa y Cardama porque el astillero estaba en tratativas con Abitab.

El 28 de agosto de 2024, como las cosas no avanzaban, el estudio escribió el borrador de la nota que debía enviarle el gobierno a Cardama para terminar el contrato. “A la fecha, habiendo pasado más de 8 meses desde la firma del contrato y estando próximos a los 6 meses de vencido el plazo máximo prorrogado para presentar las garantías proyectadas, no se han constituido las garantías”, dice el texto que el Poder Ejecutivo de la época decidió no utilizar. “Por tal razón, corresponde tener por ‘no celebrado’ el contrato referido, en los términos estipulados en la citada cláusula 36“.

Seis días más tarde, Cardama tuvo una reunión presencial con las autoridades de Defensa para confirmar que se había caído la negociación con Abitab. En un correo posterior, ese mismo 3 de setiembre, añadió que “desde hace un par de semanas” exploraban “otra opción de financiación similar” a la de Abitab. Ante esto, el titular del astillero pedía que se aplazara 72 horas “cualquier decisión sobre el proyecto”, así tenían tiempo de presentar una nueva posibilidad.

“De mandato verbal del señor ministro de Defensa Nacional se concede lo solicitado”, respondió el director de la secretaría.

El 6 de setiembre de 2024, el día que se vencía esa nueva prórroga, Cardama mandó un mail con “documentación” vinculada al tema de la garantía de fiel cumplimiento. Era un borrador emitido por Winter Bank, de Austria, EuroCommerce Bank, de Reino Unido, y una nota del propio astillero donde decía que seguía buscando una garantía con depósito bancario.

Delpiazzo, otra vez, marcó los incumplimientos de Cardama y las dudas sobre los documentos en un correo del mismo 6 de setiembre: “No logra cumplir con la exigencia de constituir y acreditar la garantía en el plazo tolerado. Se envían dos borradores de garantías —cuyo origen no se puede cotejar— y solicita al MDN informar una cuenta bancaria en tanto se está ‘tratando la posibilidad de depositar la garantía en dinero’ (de lo cual no brinda información). Tal solicitud confirma que, a la fecha, no se cuenta con las garantías exigidas, ni que haya certeza sobre su próxima constitución”.

En el caso del borrador de EuroCommerce Bank, se trataba de un documento casi idéntico al que había mandado Cardama después de haber presuntamente negociado con Société Générale, como informó Búsqueda el 16 de febrero.

El borrador de EuroCommerce Bank tenía la misma estructura y tipografía que el de la institución camerunesa. En la parte superior de ambos decía “On bank letterhead” (en membrete del banco) y, mientras que en el de Camerún tenía el código ES34JUN24-1270, en el de EuroCommerce Bank decía ES34JUN24-1270-V-2.

Encabezado garantía de Camerún

Encabezado garantía de EuroCommerce

La posibilidad de EuroCommerce Bank avanzó y en octubre de ese año Cardama envió un nuevo borrador que incorporaba comentarios del estudio jurídico. Además, en lugar del encabezado que decía “On bank letterhead” y el código, aparecía el logo de la institución y una dirección que probaría ser falsa. El nuevo PDF incluía la marca de agua de EuroCommerce Bank.

Encabezado 2 versión garantía de EuroCommerce

Los metadatos de los tres documentos indican que todos los PDF —el borrador de la garantía de Camerún, el de EuroCommerce sin logo y el que tenía logo y marca de agua— fueron elaborados en computadoras Mac con el mismo programa.

Metadatos-Avales-Cardama

Tras un largo proceso, que encendió nuevas luces de alarma del estudio Delpiazzo, el aval emitido por EuroCommerce Bank fue aceptado por Defensa.

Cuando el gobierno de Yamandú Orsi intentó ejecutar la garantía, se encontró con que la dirección de la institución financiera era falsa y que la empresa podría ser “de papel”. Ese fue el puntapié del proceso que terminó con la decisión del presidente de rescindir el contrato con Cardama e iniciar acciones legales.