Frases de la semana

“Cuando uno emprende, toma riesgos”. (Presidente Luis Lacalle Pou al referirse a la crisis en los fondos ganaderos, sin mencionar directamente a Conexión Ganadera, El Observador, miércoles 5)

“El caso de Conexión Ganadera, cuyas autoridades daban clase de liberalismo y de cómo debía manejarse una economía de mercado, me genera indignación”. (Abogado y exprosecretario de la Presidencia del gobierno de Jorge Batlle, Leonardo Costa, VTV Noticias, martes 4)

“Fue una derrota que se ajustó a lo que ocurrió. Por momentos, no competimos. (...) Costó hasta pasarle la pelota a un compañero”. (Director técnico de Nacional, Martín Lasarte, luego de la derrota de su equipo frente a Montevideo City Torque, conferencia de prensa, domingo 2)

“Si leés el comunicado de Yazaki, le quitás el nombre de la empresa y le ponés industria nacional, le cabe perfecto”. (Presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García, El Observador, miércoles 5)

“En Uruguay se lava y no estamos agarrando a nadie”. (Extitular de la Junta de Transparencia y Ética Publica, Ricardo Gil Iribarne, Desayunos informales de Teledoce, viernes 31)

“Hay que promover una movilidad activa, que incluya un menor uso del automóvil”. (Precandidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio Silvana Pissano, la diaria, viernes 31)

“Ha habido políticas para promover alimentos saludables, quizás no han tenido resultados de impacto”. (Oficial de la FAO en Uruguay Gonzalo Kmaid, El Observador, jueves 30)

“Sentí que estaba fuera de contexto totalmente. Sabía que me estaba besando mi jefe. Y eso no ocurre, ni debe ocurrir, en ningún ámbito social”. (Futbolista española Jenni Hermoso, en la primera audiencia del juicio contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que la besó sin su consentimiento en la premiación del mundial femenino en 2023, El País de Madrid, lunes 3)

“En un mundo en donde uno vive aislado, en la soledad, (...) cada tanto se produce alguna comunión. Me gusta decir, y creer, que La venganza será terrible es uno de esos momentos de comunión”. (Alejandro Dolina, conductor del programa radial La venganza será terrible que se emite desde hace 40 años, El Observador, lunes 3)

“He defendido a todas y cada una de las minorías de este mundo y apoyado cualquier evento contra el racismo, la libertad de religión o la homofobia, de la misma manera que he criticado la hipocresía que subyace dentro de las mismas porque con la primera que soy autocrítica es conmigo misma”. (Fragmento de un comunicado de disculpas de Karla Sofía Gascón, protagonista de la película Emilia Pérez, luego de que se viralizaran antiguos tuits suyos con comentarios racistas, sábado 1º)

“Dedicado a los hermanos y hermanas inmigrantes. Son queridos en este país y yo siempre voy a luchar por ustedes”. (Cantante colombiana Shakira al recibir el premio Grammy a Mejor álbum de pop latino, domingo 2)

“La presión cultural quiere que el género sea binario. Porque así ha sido siempre en la cultura occidental. En Polinesia hay siete géneros”. (Zoóloga inglesa Lucy Cooke, que escribió un libro sobre la visión victoriana de los géneros, El País de Madrid, viernes 31)

“Pongan la música de los Beatles a sus hijos. Siento que el mundo no puede permitirse olvidar a personas como los Beatles”. (Sean Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, al recibir el premio Grammy que ganaron los Beatles por la canción Now and then, domingo 2)