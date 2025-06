Frases de la semana

“Quiero ver mañana (a) los que no votan estos artículos cómo lo explican. No vamos a ser nosotros quienes vamos a explicar por qué no se votan estos artículos”. (Diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, al dar su voto al gobierno para que se apruebe en la Ley de Rendición de Cuentas un aumento del tope de endeudamiento para afrontar el pago del acuerdo con el consorcio Grupo Vía Central y una reasignación de recursos para ASSE, miércoles 18)