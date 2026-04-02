La misión Artemis II continúa tras resolver un fallo en su sistema de residuos

La tripulación de la misión Artemis II, que busca ser la primera en regresar a la órbita de la Luna en más de 50 años, cuenta por primera vez con un inodoro plenamente funcional.

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Sin embargo, en sus primeras horas en el espacio, los astronautas identificaron un “problema en el controlador”, en referencia a una alerta intermitente vinculada al sistema del inodoro.

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El fallo fue diagnosticado y resuelto después de la medianoche, informó el administrador asociado de la NASA , Amit Kshatriya, en rueda de prensa.

La NASA indicó que la tripulación, “en estrecha colaboración con el centro de control de la misión en Houston”, logró “restablecer el funcionamiento normal del inodoro”.

Embed - Artemis II permitirá ver una superficie inédita de la Luna • FRANCE 24 Español

¿Por qué el baño sigue siendo un desafío en los viajes espaciales?

En las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970, los astronautas no disponían de baño a bordo y utilizaban bolsas para recoger los desechos durante el viaje lunar.

El Sistema Universal de Gestión de Residuos, ubicado en la cápsula Orion, es un inodoro de diseño especializado, con una compuerta en el suelo junto a la escotilla de acceso a la nave.

“Somos bastante afortunados como tripulación de tener un inodoro con puerta en esta pequeña nave, el único lugar al que podemos ir durante la misión donde realmente podemos sentir que estamos solos por un momento”, dijo Jeremy Hansen, especialista de misión de Artemis II de la Agencia Espacial Canadiense, en un video.

Artemis-II Vista desde arriba de los astronautas de la NASA Victor Glover (izquierda) y Reid Wiseman (derecha), piloto y comandante, respectivamente, dentro de la nave espacial Orion mientras participan en una demostración de operaciones de proximidad. NASA

Según la NASA, la misión, que despegó a las 18:35 hora local (19:35 de Uruguay) desde Cabo Cañaveral, se separó con éxito de la etapa central y desplegó sus paneles solares.

La cápsula orbitará unas 24 horas alrededor de la Tierra para probar sus sistemas antes de decidir si continúa hacia la Luna, un trayecto que demandaría otros cuatro días. La duración prevista de la misión es de 10 días y concluirá con un amerizaje en el océano Pacífico el 10 de abril.

La última vez que astronautas viajaron tan lejos fue en la misión Apolo 17, en diciembre de 1972.

Durante la cuenta regresiva no se registraron fugas de helio ni hidrógeno, detectadas en ocasiones anteriores. Sí surgieron otros problemas técnicos que fueron resueltos, entre ellos un fallo en el sistema de terminación de vuelo del cohete y una incidencia en el sistema de eyección de la cápsula. El más reciente fue la alerta intermitente vinculada al inodoro.

Con Reuters y medios locales

FUENTE:FRANCE24