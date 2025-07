Frases de la semana

“Estoy feliz de que no me mataron”. (Hombre de 71 años, víctima de un copamiento junto a su pareja de 66 años, en su casa de Las Piedras, donde les robaron $ 480.000 y US$ 9.000, Telenoche, lunes 14)

“Acá no estamos hablando de los terneros ni de los animales con valor genético ni de ganado lechero. Estamos hablando exclusivamente de los animales para faena inmediata”. (Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, al explicar para qué tipo de ganado rige la suspensión de exportación, la diaria, martes 15)

“Un retroceso de treinta años que vuelve a poner al mundo ganadero a merced del grupito de WhatsApp de la industria frigorífica que va a poder fijar el precio del ganado gordo por una resolución caprichosa”. (Senador blanco Sebastián da Silva sobre la decisión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, El País, martes 15)

“Nos toma con doble sorpresa. Hemos tenido diálogo con todos los partidos políticos a lo largo de estos meses. Incluso varios de ellos ya habían designado sus delegados”. (Director de la OPP, Rodrigo Arim, sobre la decisión de blancos y colorados de no participar del “diálogo social”, la iniciativa del gobierno para buscar acuerdos políticos en ciertos temas como la seguridad social, Telemundo, martes 15)

“Les ganamos a los blancos”. (Diputado colorado Felipe Schipani a otro diputado de su partido, al cruzarse en un pasillo del Palacio Legislativo, en alusión a que logró anunciar públicamente, antes que el Partido Nacional, que se había desestimado la invitación para participar del “diálogo social”, martes 15)

“Se convirtió en una payasada para la tribuna”. (Diputado Gustavo Salle para explicar por qué el partido político que lidera, Identidad Soberana, decidió también declinar la participación en el “diálogo social” convocado por el gobierno, la diaria, martes 15)

“Montevideo y Canelones han estado discriminados financieramente por el gobierno anterior”. (Nuevo intendente de Montevideo, Mario Bergara, Montevideo Portal, martes 15)

“Para todas las partes sería más conveniente una renuncia”. (Senador blanco Martín Lema sobre la situación de Álvaro Delgado, que tras ser electo presidente del Directorio del Partido Nacional mantiene también su cargo como senador, Montevideo Portal, martes 15)

“Propuestas para reformar el sistema de transporte metropolitano ganarán puntos extra si logran hacer sonreír a Juan Salgado”. (Título de una nota de humor de la diaria, lunes 14)

“Conozco palabras hermosas, pero no puedo utilizarlas en mi trabajo. Matar tiene pocos sinónimos”. (Periodista filipina Patricia Evangelista sobre sus investigaciones a Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas acusado por presuntos crímenes contra la humanidad, El País de España, martes 15)

“Puedes admirar la música de Richard Wagner, pero sus posiciones antisemitas son totalmente despreciables”. (Katharina Wagner, bisnieta del célebre compositor alemán y directora del Festival de Bayreuth, el reconocido evento dedicado exclusivamente a representar sus óperas, El País de España, martes 15)

“Los jóvenes no son una generación inherentemente misógina: se están radicalizando por algoritmos diseñados para ofrecerles contenido cada vez más extremo”. (Escritora y activista feminista británica Laura Bates, BBC Mundo, martes 15)

“Falleció el maratonista más viejo del mundo: tenía 114 años y lo atropelló un vehículo”. (Título de un artículo de Telenoche, martes 15)

“Nadie nos faltó el respeto, que nos dejen trabajar en paz. Nos dedicamos a lo que queremos, de una forma absolutamente legal: bailamos, repartimos chupitos, hacemos magia... Nosotros sabemos cuál es nuestro límite y nunca lo sobrepasaremos: no somos monos de feria”. (Uno de los artistas con enanismo contratado para animar la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal, estrella del Barcelona, criticado por promover conductas discriminatorias y denunciado por parte de la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas de España, Antena 3, martes 15)

“Hay días que me vuelvo llorando a casa, me quedo re mal. Yo dije siempre que el día que no me reconozca, no voy más. Pero es más fuerte que yo, no lo puedo dejar”. (Miguel Ángel Lemme, excolaborador y amigo de Carlos Bilardo, sobre la debilitada salud física y mental del histórico entrenador argentino, Perfil, lunes 14)

“Hace muchos años, cuando era joven, trajeron a Estados Unidos a un jugador llamado Pelé, jugaba para un equipo llamado Cosmos”. (Presidente estadounidense, Donald Trump, consultado sobre quién fue el mejor futbolista de la historia, DAZN, domingo 13)

“Tuve depresión seis meses. Me metí en una botella”. (Exfutbolista Richard Chengue Morales, El Espectador Deportes, viernes 11)