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    Artemis II: la NASA vuelve a llevar astronautas a la órbita de la Luna tras más de 50 años

    La misión despegó desde el Centro Espacial Kennedy con cuatro tripulantes a bordo y completará un viaje de diez días alrededor del satélite natural, en el paso más firme hacia el regreso humano a la superficie lunar desde el histórico Programa Apolo

    Despega la misión Artemis II de la NASA rumbo a la Luna, este miércoles 1 de abril.

    Despega la misión Artemis II de la NASA rumbo a la Luna, este miércoles 1 de abril.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | RFI
    Por France 24 y RFI

    Bajo un cielo despejado en Florida, la NASA concretó este miércoles 1 de abril de 2026 uno de sus hitos más ambiciosos en décadas: el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada que regresa a la órbita de la Luna desde el final del programa Programa Apolo hace más de medio siglo.

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    Artemis II deja la órbita terrestre y emprende el camino a la Luna

    La misión contempla un viaje de diez días alrededor de la Luna, sin alunizaje, en una trayectoria similar a la de Apolo 8. El objetivo es validar sistemas y maniobras clave antes de futuros intentos de descenso tripulado en la superficie lunar.

    El satélite natural de la Tierra se encuentra aproximadamente mil veces más lejos que la Estación Espacial Internacional, lo que convierte a Artemis II en una prueba crítica para misiones de espacio profundo.

    Artemis-II-Astronautas
    De derecha a izquierda los astronautas de la NASA, la especialista de misión Christina Koch, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el especialista de misión Jeremy Hansen, salen del Edificio de Operaciones y Verificación para abordar su nave espacial Orion este miércoles en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.).

    De derecha a izquierda los astronautas de la NASA, la especialista de misión Christina Koch, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el especialista de misión Jeremy Hansen, salen del Edificio de Operaciones y Verificación para abordar su nave espacial Orion este miércoles en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.).

    Problemas técnicos resueltos sobre la hora

    El lanzamiento estuvo precedido por contratiempos técnicos que obligaron a los equipos a trabajar contra reloj. Ingenieros de la NASA detectaron una anomalía en la temperatura de una batería del Sistema de Aborto de Lanzamiento (LAS), así como un fallo en el sistema de comunicaciones vinculado al mecanismo de terminación de vuelo, clave para destruir el cohete en caso de desviación.

    Ambos problemas fueron resueltos minutos antes del despegue. Según la agencia, ninguno de los inconvenientes representaba un riesgo inmediato, pero sí debían corregirse para cumplir con los estándares de seguridad de la misión.

    Embed - En vivo: La tripulación de Artemis II de la NASA despega hacia la Luna

    Dimensión política y contexto internacional

    El lanzamiento tuvo también una fuerte carga simbólica y política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el evento públicamente con un mensaje triunfalista en el que afirmó que el país “regresa a la Luna” y reivindicó el liderazgo estadounidense en la carrera espacial.

    Sus declaraciones se producen en un contexto internacional marcado por tensiones, incluida la guerra en Irán, que condiciona parte de la agenda global y tecnológica.

    Embed - Artemis II: lo que debes saber del lanzamiento que llevará de vuelta al ser humano a la Luna

    Un programa con ambición de largo plazo

    Más allá del vuelo actual, el programa Artemis apunta a establecer una presencia sostenida en la Luna. La iniciativa busca desarrollar infraestructura que permita producir combustible, generar energía —incluyendo posibles centrales nucleares— y fabricar materiales directamente en el entorno lunar.

    Europa juega un rol importante a través de la Agencia Espacial Europea, responsable del Módulo de Servicio Europeo que integra la nave Orion. En paralelo, el entrenamiento de astronautas se ha intensificado en instalaciones como el centro LUNA en Colonia, desarrollado junto al Centro Aeroespacial Alemán.

    El sector privado también es protagonista. Empresas como SpaceX, liderada por Elon Musk, y Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, participan en el desarrollo de sistemas de alunizaje que serán esenciales para las próximas etapas del programa.

    Artemis-II-Cohete (3)
    Los cuatro astronautas de Artemis II despegaron este miércoles 1 de abril desde Florida (EE.UU.) para una misión de 10 días que los llevará alrededor de la Luna.

    Los cuatro astronautas de Artemis II despegaron este miércoles 1 de abril desde Florida (EE.UU.) para una misión de 10 días que los llevará alrededor de la Luna.

    Un paso más hacia el retorno humano a la superficie

    Artemis II representa, en términos operativos, el ensayo general antes del regreso de astronautas a la superficie lunar previsto para esta década.

    Si la misión cumple sus objetivos, allanará el camino para Artemis III, que buscará concretar el primer alunizaje tripulado desde 1972.

    FUENTE:FRANCE24

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