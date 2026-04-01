Artemis II: la NASA vuelve a llevar astronautas a la órbita de la Luna tras más de 50 años
La misión despegó desde el Centro Espacial Kennedy con cuatro tripulantes a bordo y completará un viaje de diez días alrededor del satélite natural, en el paso más firme hacia el regreso humano a la superficie lunar desde el histórico Programa Apolo
Despega la misión Artemis II de la NASA rumbo a la Luna, este miércoles 1 de abril.
Bajo un cielo despejado en Florida, la NASA concretó este miércoles 1 de abril de 2026 uno de sus hitos más ambiciosos en décadas: el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada que regresa a la órbita de la Luna desde el final del programa Programa Apolo hace más de medio siglo.
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La misión contempla un viaje de diez días alrededor de la Luna, sin alunizaje, en una trayectoria similar a la de Apolo 8. El objetivo es validar sistemas y maniobras clave antes de futuros intentos de descenso tripulado en la superficie lunar.
El satélite natural de la Tierra se encuentra aproximadamente mil veces más lejos que la Estación Espacial Internacional, lo que convierte a Artemis II en una prueba crítica para misiones de espacio profundo.
Problemas técnicos resueltos sobre la hora
El lanzamiento estuvo precedido por contratiempos técnicos que obligaron a los equipos a trabajar contra reloj. Ingenieros de la NASA detectaron una anomalía en la temperatura de una batería del Sistema de Aborto de Lanzamiento (LAS), así como un fallo en el sistema de comunicaciones vinculado al mecanismo de terminación de vuelo, clave para destruir el cohete en caso de desviación.
Ambos problemas fueron resueltos minutos antes del despegue. Según la agencia, ninguno de los inconvenientes representaba un riesgo inmediato, pero sí debían corregirse para cumplir con los estándares de seguridad de la misión.
Embed - En vivo: La tripulación de Artemis II de la NASA despega hacia la Luna
Dimensión política y contexto internacional
El lanzamiento tuvo también una fuerte carga simbólica y política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el evento públicamente con un mensaje triunfalista en el que afirmó que el país “regresa a la Luna” y reivindicó el liderazgo estadounidense en la carrera espacial.
Sus declaraciones se producen en un contexto internacional marcado por tensiones, incluida la guerra en Irán, que condiciona parte de la agenda global y tecnológica.
Embed - Artemis II: lo que debes saber del lanzamiento que llevará de vuelta al ser humano a la Luna
Un programa con ambición de largo plazo
Más allá del vuelo actual, el programa Artemis apunta a establecer una presencia sostenida en la Luna. La iniciativa busca desarrollar infraestructura que permita producir combustible, generar energía —incluyendo posibles centrales nucleares— y fabricar materiales directamente en el entorno lunar.
Europa juega un rol importante a través de la Agencia Espacial Europea, responsable del Módulo de Servicio Europeo que integra la nave Orion. En paralelo, el entrenamiento de astronautas se ha intensificado en instalaciones como el centro LUNA en Colonia, desarrollado junto al Centro Aeroespacial Alemán.
El sector privado también es protagonista. Empresas como SpaceX, liderada por Elon Musk, y Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, participan en el desarrollo de sistemas de alunizaje que serán esenciales para las próximas etapas del programa.
Un paso más hacia el retorno humano a la superficie
Artemis II representa, en términos operativos, el ensayo general antes del regreso de astronautas a la superficie lunar previsto para esta década.
Si la misión cumple sus objetivos, allanará el camino para Artemis III, que buscará concretar el primer alunizaje tripulado desde 1972.