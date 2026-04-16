Frases de la semana

“Hoy la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Ministerio del Interior reconoció lo que el ministro negaba: el Frente Amplio [FA] propone –de nuevo como en el 2007 y el 2017– liberar presos; esta vez a 2.000, incluyendo rapiñeros, homicidas y violadores”. (Senador colorado Pedro Bordaberry luego de que Ana Juanche estimara en una entrevista en Canal 5 que unos 2.000 presos podrían recuperar la libertad en un año si el Parlamento aprueba el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal, red social X, lunes 13)

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“Serían menos de 400”. (Directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, al corregir su estimación sobre la posibilidad de que presos recuperen la libertad si se aprueba la reforma del Código del Proceso Penal, la diaria , lunes 13)

Oposición Analistas ven un corrimiento del Partido Independiente a la derecha, algo que sus autoridades rechazan

“Yo sigo hablando claro contra la guerra, tratando de promover la paz, el diálogo y el multilateralismo con los Estados para encontrar soluciones a los problemas. Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe alzar la voz”. (Papa León XIV, en una rueda de prensa con periodistas antes de partir a Argelia en la que fue consultado sobre los cuestionamientos que recibió de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lunes 13)

“De ninguna manera este ministro y este gobierno han planteado nunca, de forma alguna, liberar presos. No está ni en el programa de gobierno ni en los compromisos asumidos ni en las medidas ni en el Plan Nacional de Seguridad Pública. ¡No está, no existe!”. (Ministro del Interior, Carlos Negro, durante la interpelación en la Cámara de Senadores liderada por el senador Pedro Bordaberry, jueves 9)

“Cansa un poco”. (Subsecretario de Ganadería Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, sobre los cuestionamientos de la oposición a la compra de la estancia María Dolores de parte del Instituto Nacional de Colonización, Panorama informativo de la diaria Radio, lunes 13)

“Su ausencia nos obliga a repensarnos. No desde la nostalgia paralizante ni desde la idealización, sino desde la responsabilidad política de comprender qué representó ese liderazgo y qué desafíos nos deja”. (De un documento del Movimiento de Participación Popular sobre la figura del fallecido líder José Mujica, El Observador, martes 14)

“La escasa proporción de gente que utilizó el apellido de la madre no se debe a un tema de libre elección, sino a la cantidad de obstáculos que hay”. (Senadora frenteamplista Constanza Moreira, quien, durante la sesión en la que se aprobó un proyecto con modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia vinculadas a la inscripción de hijos e hijas, argumentó que en 10 años de vigencia de la ley de matrimonio igualitario “solo el 3,4% de las inscripciones colocaron el apellido materno en primer lugar”, miércoles 15)

“Uruguay es un país que tiene 10 en macro y 4 en micro, aprueba rozando. Tiene excelente macro y una micro desafiante, donde hay muchas mejoras por hacer”. (Economista jefe de Citi Research para Argentina, Uruguay y Paraguay, Ricardo Dessy, El País, domingo 12)

“Lamentablemente, el empresariado muchas veces no asume el rol de liderazgo que tendría que asumir”. (Director ejecutivo de Novabarca, Carlos Abel Olivera, programa Empresarios de acá de Nuevo Siglo Cable, viernes 10)

“Nuestros países, los países emergentes, están sufriendo un doble shock, que tiene que ver con el precio de los commodites más alto y tipo cambio más alto por el endurecimiento de las condiciones financieras”. (Presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, al referirse al impacto de la guerra en Irán en una entrevista con El Observador, tras exponer en la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional en Washington, miércoles 15)

“Estos árboles en la noche son complejos”. (Diputado colorado Juan Martín Jorge en un video que publicó en la red social X en el que cuenta 25 preservativos tirados en el piso entre dos árboles en el parque Batlle, lunes 13)

“El corazón de Europa late con más fuerza en Hungría esta noche”. (Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras la victoria de Péter Magyar, líder del partido Tisza, en las elecciones en Hungría, que puso fin al ciclo del ultraderechista Viktor Orbán, del partido Fidesz, que gobernaba de manera ininterrumpida desde 2010, conferencia de prensa, lunes 13)

“Estos días son para sanar nuestras heridas, pero aún queda trabajo por hacer”. (Primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, en sus primeras declaraciones públicas tras la derrota electoral frente a Péter Magyar, domingo 12)

“El papa León es DÉBIL ante la delincuencia y nefasto en materia de política exterior”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su red social Truth Social, lunes 13)

“Considero inaceptables las palabras del presidente Trump sobre el Santo Padre. El Papa es el jefe de la Iglesia católica, y es justo y normal que pida la paz y condene todas las formas de guerra”. (Primera ministra italiana Giorgia Meloni en un comunicado, cuestionando las críticas del presidente estadounidense Donald Trump al papa León XIV, lunes 13)

“Soñaba con este momento, desde 2009 que no jugaba una Libertadores en el Parque. Volví para estas noches”. (Futbolista de Nacional, Nicolás Lodeiro, tras la victoria del club frente al equipo colombiano Deportes Tolima en el Parque Central, martes 14)

“Todas las especies aparecen y desaparecen, tienen el tiempo determinado. En la mente de la gente, sin embargo, los humanos aparecemos y ya nunca dejamos de existir. Somos eternos. Pero la verdad es que somos animales y vamos a extinguirnos”. (Astrónomo Michel Mayor, premio Nobel de Física en 2019, entrevistado por El País de Madrid, martes 14)