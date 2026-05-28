Orsi pidió a sus ministros que se comuniquen más entre ellos

A casi un mes del plazo límite para la presentación al Parlamento del proyecto de Rendición de Cuentas , el Poder Ejecutivo definió las áreas a priorizar y comenzó a discutir su financiamiento, que provendrá principalmente de reasignaciones de gastos presupuestados.

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Algunas definiciones fueron tomadas en un Consejo de Ministros efectuado el miércoles 27 en el que el titular de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, expuso un estado de situación de la economía cautelosamente optimista y enfatizó la persistencia de restricciones fiscales.

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Según confirmaron a Búsqueda participantes en el encuentro, el presidente Yamandú Orsi abrió la reunión pidiendo una mayor comunicación entre los ministros y también con la Presidencia, dado que muchas veces los propios jerarcas no están enterados de lo que ocurre en otros compartimentos de la administración pública. En el debate, algunos secretarios de Estado sostuvieron que se están concretando muchas políticas “importantes”, pero que no están siendo valoradas por los uruguayos, además de que no se están “comunicando” correctamente.

Luego, en una conferencia de prensa, el ministro de Economía informó que las prioridades de la próxima Rendición de Cuentas serán el fortalecimiento de las políticas y los recursos asignados a la infancia en situación vulnerable, en materia de seguridad pública, para atender la problemática de las personas que viven en la calle y para avanzar en la aplicación de la más reciente Ley de Empleo.

Oddone señaló que, a partir de estos “lineamientos políticos”, ahora “se abre una instancia de trabajo bilateral entre los incisos y el equipo económico”.

“Es una rendición que preserva el compromiso con la programación financiera y fiscal realizada por el gobierno en el Presupuesto quinquenal, pero que toma la iniciativa política de priorizar áreas centrales para la ciudadanía y para el gobierno”, encuadró el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim.

Recursos para la infancia

Los integrantes del equipo económico subrayaron que la atención de esas áreas prioritarias se dará “mediante una reasignación de recursos al interior del Poder Ejecutivo”. En el Ministerio del Interior, por ejemplo, los fondos a redistribuir podrían provenir de la supresión de ciertos cargos vacantes, dijo a Búsqueda una fuente oficial.

Para la infancia, los recursos adicionales al incorporar las recomendaciones del Diálogo Social en materia de unificación del sistema de transferencias y los gastos asociados a la infancia se estiman en cerca de US$ 35 millones que, en su “despliegue” durante 2027, se sostendrán “fundamentalmente vía redistribuciones”, aseguró a Búsqueda otra fuente gubernamental.

“No he escuchado que se nos diga que (la Rendición de Cuentas) vaya a ser de gasto cero” y existe un “mecanismo intermedio” que “es la distribución”, manifestó en rueda de prensa el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo.

Tomando como base lo ejecutado en 2024, el Presupuesto quinquenal vigente prevé un incremento del gasto de US$ 140 millones en 2026 y otros US$ 100 millones distribuidos en los siguientes cuatro años (US$ 240 millones en total al final del período).