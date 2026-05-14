Frases de la semana

“Si uno no se maneja con las diversidades, está frito, y Pepe lo tenía absolutamente claro”. (Exsenadora Lucía Topolansky en declaraciones a El País a un año de la muerte del expresidente José Mujica, miércoles 13)

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“Estamos buscando evitar conflictos, estamos evitando tener problemas a futuro”. (Canciller argentino, Pablo Quirno, tras una reunión con su par uruguayo Mario Lubetkin para tratar una posible relocalización del proyecto de hidrógeno verde de la empresa HIF Global en Paysandú, conferencia de prensa, martes 12)

Cardama La jurisdicción donde dirimir los conflictos entre Cardama y Uruguay fue uno de los ejes de la negociación del contrato

“Estar bien con todo el mundo es la mejor manera de no estar bien con nadie. No hay que confundir equidistancia con indiferencia ni mesura con inconsistencia”. (Exvicecanciller y dirigente del Frente Amplio Ariel Bergamino, Brecha, viernes 8)

“Hay elementos que dan cuenta de una situación extraña”. (Vicepresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Mauricio Fuentes, sobre la investigación administrativa que inició el organismo sobre el proceso de adopción de un niño por parte de la pareja italiana conformada por Nicole Minetti y Giuseppe Cipriani en Maldonado, la diaria, lunes 11)

“Yo no me siento de derecha, nunca me sentí de derecha, nunca fui de derecha. Fui de izquierda. No me siento de izquierda, claramente. Pero el problema es que yo no creo en esas denominaciones”. (Diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, entrevistado por el programa radial Aire rico de Del Sol FM, jueves 7)

“Las canchas de fútbol de los barrios de Uruguay se parecen a la política: tramos de pasto en las franjas de las puntas y pura tierra en la zona central. Se juega solo por el centro, nadie ‘abre la cancha’, hemos quedado sin punteros”. (Periodista Gabriel Pereyra en una columna publicada en el portal del canal digital Yunta, jueves 7)

“El gobierno uruguayo actúa con autonomía”. (Secretario general del Partido Socialista, Pablo Oribe, en referencia a la visita del presidente Yamandú Orsi a un portaaviones norteamericano, la diaria, viernes 8)

“El planteamiento de (Mónica) Ferrero fue que la reforma tiene que estar acompañada de presupuesto, porque, si no, no se puede llevar a cabo”. (Senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, tras una sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado en la que la fiscal de Corte dio su opinión sobre el proyecto de reforma del CPP, la diaria, martes 12)

“No teníamos comunicación, no teníamos plata, no teníamos nada, y, si no fuera por la ayuda de compañeros de Grecia, estábamos hasta el día de hoy, lo más seguro, esperando que el gobierno uruguayo estuviera presente”. (Daniela Lopes, activista uruguaya e integrante de la Flotilla Global Sumud en conferencia de prensa tras regresar al país, lunes 11)

“Brasil está preparado para discutir cualquier asunto con cualquier país del mundo: tarifas, comercio exterior, minerales críticos, combate al crimen organizado y al tráfico de drogas y de armas. Nosotros no tenemos veto o asunto prohibido. La única cosa que no cedemos es en nuestra democracia y nuestra soberanía”. (Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, tras reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, red social X, jueves 7)

“¡Cuba está pidiendo ayuda y vamos a hablar!”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación en su red social Truth Social, martes 12)

“Lo primero que me dijo Mujica es ‘mire, yo soy más liberal que usted’. Yo le contesté ’no lo creo porque yo soy anarquista’. Y él me contestó: ’yo también soy anarquista’. ‘Entonces somos dos liberales’, dijimos”. (Periodista y exdirector de Búsqueda, Danilo Arbilla, en su columna semanal en FM Gente de Maldonado, miércoles 13)

“Montevideo está perdiendo la batalla contra el auto”. (Ingeniero Matías Gutiérrez, integrante de un grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República que estudia posibles soluciones a los desafíos de movilidad, jueves 7)

“Le tuve que pedir a mi mamá que no mirara más mis redes. Porque miraba y veía un montón de comentarios que a mi vieja, que es una mujer sencilla, le dolían. (...) Y le digo ‘vieja, no mires más’”. (Diputada colorada, Paula De Armas, sobre la violencia digital que sufren las mujeres políticas, la diaria, martes 12)

“En vastos sectores, incluso instruidos, no se cree en la educación ni en la reflexión ni en el pensamiento”. (Exministro de Educación y Cultura Leonardo Guzmán, en su columna en El País, viernes 8)

“Me interesan mucho más esos niños que las propias influencers porque creo que cuesta entender el nivel de explotación y el robo de la identidad desde la más tierna infancia”. (Escritora estadounidense Caro Claire Burke, autora de la novela Yesteryear, protagonizada por una tradwife famosa en internet, El País de Madrid, miércoles 13)

“El ambiente está feroz, como nunca. Hay cosas que siguen igual que antes, y condimentos que se han agregado que lo hacen muy difícil, muy desgastante. No quiero morirme trabajando”. (Relator de fútbol Rodrigo Romano al contar en una entrevista que piensa en algún momento en retirarse del periodismo deportivo, plataforma Topic, sábado 9)

“Llevo 26 años (como presidente del Real Madrid) y no hubo ningún año que no se hayan pegado dos o cuatro, pero queda adentro de la casa”. (Presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sobre el conflicto entre los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, conferencia de prensa, martes 12)

“Para mí estar sano, apto y adaptado a una sociedad como esta es estar enfermo también. El concepto de sanidad me parece una locura total. ¿Qué persona sensible puede estar sana en este mundo enfermo?”. (Actriz argentina Sofía Gala, la diaria Radio, martes 12)