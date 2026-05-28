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    Frases de la semana

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “El gobierno blinda a los ministros poniendo al director del Sistema Nacional de Emergencias a dar explicaciones por fallecimiento de una persona en calle”. (Diputada blanca y exdirectora de Protección Social del Mides, Fernanda Auersperg, tras el fallecimiento de una persona en situación de calle en Flor de Maroñas, red social X, domingo 24)

    “¿Bajo qué condiciones compró el presidente electo una camioneta de alta gama con un descuento de US$ 25.000?”. (Periodista Patricia Madrid, al informar en el programa Así nos va de Radio Carve que Yamandú Orsi obtuvo un descuento de unos US$ 25.000 al comprar una camioneta Hyundai Santa Fe en Oliva Automotores, martes 26)

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    Por Leonel García

    “La inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, liberada de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión y muerte”. (Papa León XIV en la presentación de su primera encíclica, titulada Magnifica humanitas, lunes 25)

    “Está fallando la captación”. (Director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque, al afirmar que existían cupos en refugios la noche en que murió un hombre en situación de calle en Flor de Maroñas, domingo 24)

    “Son (hechos) realmente preocupantes, obviamente, para la Policía, para el Ministerio del Interior y para el país todo”. (Ministro del Interior, Carlos Negro, al ser consultado en la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores por un triple homicidio en el Cerro y dos ejecuciones en Marconi, martes 26)

    “Gabriel Oddone va a tratar de hacer todo lo que esté a su alcance. El tema es hasta dónde lo dejan”. (Exministro de Economía y dirigente del Partido Colorado Isaac Alfie, semanario Crónicas, viernes 22)

    “El mensaje que el equipo económico le transmitió al gobierno es que aun, a pesar del escenario de incertidumbre, la performance de la economía uruguaya, en promedio, está atravesando síntomas de buen desempeño”. (Ministro de Economía, Gabriel Oddone, en una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, miércoles 27)

    “Intencionalmente o no, la política pública generó un gueto (en Cerro Norte) por las pésimas condiciones en que los alojaron, sin agua, sin luz, sin escuela”. (Investigadora e historiadora Tania Rodríguez Ravera, Brecha, viernes 22)

    “Cardama no tenía antecedentes de construcción naval en ningún buque similar a una OPV. Tampoco figuraba ningún antecedente de construcción naval de dimensiones o tonelaje similar. Y tampoco figuraba ningún otro contrato vinculado a buques de este tamaño o tecnología”. (Contralmirante retirado Gustavo Musso, al declarar en la comisión investigadora del Parlamento sobre la compra de dos buques OPV para la Armada al astillero español Cardama, lunes 25)

    “Tenemos que convencer a la población de sacar a los presos de Domingo Arena”. (Senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, durante un evento del ciclo de conferencias impulsado por el senador colorado Gustavo Zubía bajo el título La justicia en debate, la diaria, martes 26)

    “La política es vivir en una montaña rusa y a veces uno decide bajarse. No elegí en este caso, porque me bajé por los votos, esa es una realidad. No fue una decisión que tomé”. (Exsenadora del Partido Nacional Verónica Alonso, en diálogo con el programa periodístico de streaming Vos en agenda, conducido por el periodista Daniel Castro, jueves 21)

    “Todas esas cosas que vos mirás en las películas y decís ‘en Uruguay no existe’, pero en su vida era realidad”. (Diputado blanco Álvaro Dastuge, al contar que Juan Sartori se entrenaba para estar preparado ante posibles secuestros en el campus militar de Toledo y aseguraba que tenía un francotirador cuidándolo 24 horas, programa Al weso del canal de streaming Aweno, jueves 21)

    “‘Crack’, ‘campeón’, ‘princesa’ y otras expresiones para salir del paso cuando no recuerdes el nombre de tus hijos”. (Título de un artículo del diario satírico español El Mundo Today, martes 26)

    “Obviamente triste por la noticia, pero a uno le gusta que le digan las cosas de frente. Obviamente que siempre hablando es mucho mejor”. (Futbolista Facundo Torres, al contar que Marcelo Bielsa lo llamó para explicarle los motivos futbolísticos por los que decidió no tenerlo en cuenta para el próximo Mundial, rueda de prensa, lunes 25)

    “Mi hijo va a un colegio que propone el no uso de pantallas. Tiene un teléfono solo para llamadas y mensajes de texto”. (Actriz y cantante uruguaya radicada en Argentina Natalia Oreiro, entrevistada por el programa televisivo Otro día perdido de Canal 13 de Argentina, viernes 22)

    “Me sacrifiqué mucho por mi país; di un paso al costado y hoy me toca ser un hincha de Uruguay”. (Futbolista uruguayo Luis Suárez, que no fue convocado a formar parte de la selección uruguaya que competirá en el Mundial, El País, lunes 25)

    “Luis Suárez pide perdón por haber mordido a Marcelo Bielsa”. (Título de la sección de humor de la diaria, lunes 25)

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