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    Lustemberg: “En los últimos días me lo he cuestionado, ¿vale la pena este desgaste?”

    La ministra de Salud Pública habló en un foro sobre mujeres y poder sobre lo “cruel” que es la exposición pública para las políticas y advirtió que el sistema las “expulsa”

    Cristina Lustemberg.

    Cristina Lustemberg.

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    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “¿Por qué permanecemos pocas? Porque el sistema nos expulsa”, dijo la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, en un foro sobre mujeres y poder organizado por Piso 40 el martes 26. La secretaria de Estado planteó que en Uruguay las mujeres no solo tienen dificultades para acceder a los puestos de poder político, sino también para permanecer.

    “La exposición pública para las mujeres es dura, es cruel”, afirmó Lustemberg, que en los últimos días ha enfrentado cuestionamientos por decisiones adoptadas por su ministerio, desde la renuncia y el cambio de jerarcas hasta la rebaja de una sanción a una anestesista que cometió mala praxis. “Todos los días en estos últimos días me lo he cuestionado. ‘¿Vale la pena, Cristina? ¿Vale la pena este desgaste? ¿Esta cosa personal, donde han investigado a mi familia, a mis hijas?’”, planteó. La secretaria de Estado, líder del sector El Abrazo, añadió que la semana pasada una de sus hijas “vivió una situación de mucha violencia” vinculada a su exposición pública.

    Lustemberg, que estos días ha evitado hacer declaraciones públicas sobre las polémicas vinculadas al Ministerio de Salud Pública (MSP), habló en el marco de la 4ª edición del Foro de Mujeres Líderes, de Piso 40, en el que participaron también la senadora seregnista Liliam Kechichian, la senadora suplente del Partido Nacional Gloria Rodríguez y la exdirectora del Instituto Nacional de Mujeres Mónica Bottero.

    “Uruguay tiene una desigualdad de género muy marcada, que en una democracia tan fuerte como la que vivimos nosotros es algo que no se entiende, ¿por qué tenemos tan baja representación de las mujeres a nivel político, empresarial, en los sindicatos?”, planteó Lustemberg. Y afirmó que si bien hay mujeres que logran llegar, “el sistema político es expulsivo, es duro”, y por eso muchas terminan yéndose. La ministra, médica de profesión, dijo que “todos los días” se cuestiona si seguir en la actividad política. Y citó el libro El síndrome Borgen: por qué las mujeres abandonan la política, de Nuria Varela, que “pone arriba de la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué tantas mujeres llegan a lugares de poder y después se van? ¿Se desgastan o son empujadas hacia afuera?”.

    “No es solamente llegar, sino que perduremos y que sigamos encontrando la motivación y la esencia de que es (un proyecto) colectivo, que uno está transitoriamente representando a muchas causas, pero tenemos que ser también menos dañinas entre nosotras. Eso también es algo que pasa”, añadió.

    Entrevistado por Búsqueda días atrás, el director de Secretaría del MSP y mano derecha de Lustemberg, Rodrigo Márquez, dijo: “Si la ministra fuera ministro, la mitad de las cosas que se dijeron no se decían. Si trabaja de una forma u otra, si hace más horas, si llora o no, si habla fuerte o no, si exagera, si dramatiza, si está loca. Yo veo varones que tienen exabruptos más grandes y sin embargo…”.

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