Tras críticas políticas, fiscales coinciden en que los traslados son normales y Ferrero pide recursos para más cargos

El martes 19 de mayo el fiscal Alejandro Machado comenzó a trabajar como titular de la flamante Fiscalía Especializada en Cibercrimen, luego de ser trasladado desde la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos.

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La decisión de la fiscal de Corte Mónica Ferrero fue cuestionada por legisladores del Frente Amplio, quienes plantearon una posible intencionalidad política por varias causas que tenía en investigación, que involucran a jerarcas del gobierno de Luis Lacalle Pou. Pero en la interna del Ministerio Público ven este cambio de forma distinta, porque fue el fiscal quien pidió ser trasladado a cibercrimen en un “sondeo” de interesados que hizo Ferrero a principios de este año, antes de crear la nueva fiscalía.

Varios fiscales consultados por Búsqueda coincidieron en que los traslados en la institución han ocurrido siempre y son una potestad discrecional del fiscal de Corte, aunque puedan tener discrepancias sobre los métodos utilizados y la transparencia en la selección de perfiles para algunas fiscalías, sobre todo para las sedes especializadas.

“Estamos con las aguas movidas”, pero también “hay más equipos, más fiscalías, hay unidades especiales de litigación y cibercrimen”, aseguró el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3º turno, Gilberto Rodríguez, quien agregó que a veces los cambios también se dan por enfermedades de los fiscales, licencias, la falta de equipos o pedidos de refuerzo cuando se tienen “casos importantes”.

“Teorías conspirativas”

Para la fiscal Claudia Gónzález, que preside el gremio de fiscales, no hay más traslados que antes. En su opinión, lo que ocurre es que a veces llaman la atención porque “muchas veces son en cadena”: “se crean fiscalías y hay que cubrirlas”, y al mover a un fiscal de una sede debe llenarse el cargo que deja vacante, lo que genera otros movimientos.

Los fiscales consultados también coinciden en que el sistema político suele realizar una lectura interesada de los traslados, lo que genera “teorías conspirativas”, según describió Rodríguez, y daña la imagen de la fiscalía. “Afecta muchísimo la credibilidad en la Justicia”, aseguró una fiscal que prefirió no ser mencionada.

En el caso del traslado de Machado, uno de los legisladores que salió públicamente a cuestionarlo fue el senador del MPP Daniel Caggiani, quien dijo públicamente que fue “raro” cómo se dio.

“Siempre el sistema político hace la lectura que le conviene” y “la suspicacia siempre está”, dijo una fiscal de una sede especializada, que también prefirió mantener el anonimato, pero señaló que eso también se da en el marco de un aumento de causas vinculadas a la corrupción. “Ahora todo lo que surge de las investigadoras del Parlamento termina en denuncias en la fiscalía”, aseguró.

Búsqueda consultó a la fiscal de Corte sobre los traslados resueltos de forma reciente, quien dijo que actuó “conforme a derecho”, que “no hay motivos espurios” detrás y que respetar la independencia técnica de los fiscales “es lo primordial”. La resolución del traslado de Machado indica que “es quien reúne las condiciones técnicas y académicas necesarias para el desempeño del cargo” como primer fiscal de Cibercrimen.

Fiscalía Fiscalía General de la Nación en Montevideo. Mauricio Zina/ adhocFOTOS

Falta la resolución

Para suceder a Machado en Delitos Económicos y Complejos, Ferrero le ofreció el cargo al fiscal de Flagrancia de 5° turno, Diego Pérez, pero este cambio todavía no se concretó. El propio fiscal confirmó a Búsqueda que antes del traslado pidió poder “dejar ordenadas” algunas investigaciones que están en “momentos cúlmine”, para decidir si se formalizan o no. En ese marco, Pérez cuestionó que la fiscal de Corte le haya sacado momentáneamente a una fiscal adscripta, que pasó a trabajar con la fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2º turno, Sandra Fleitas. La falta de ese apoyo le generó complicaciones, dijo.

Pérez aclaró en diálogo con El Observador y con Búsqueda que no pidió ser trasladado y que, incluso, cuando al inicio de su gestión como fiscal de Corte Ferrero le ofreció pasar a una fiscalía especializada, él se negó. Frente a un nuevo ofrecimiento, esta vez aceptó por un motivo familiar, debido a que la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos —u otra fiscalía especializada— le ofrece horarios de trabajo más ordenados que en Flagrancia. También contó que dos años atrás, Ferrero lo había enviado a hacer un curso de corrupción en El Salvador, que es uno de los delitos que se investiga en la sede de Delitos Económicos y Complejos.

En relación con los cuestionamientos del sistema político, Pérez consideró que “a veces recrudece y se intensifica según determinadas situaciones y se contribuye desde la propia fiscalía a que esos cuestionamientos cobren fuerza, cuando no se es claro”.

“En este caso hay algo de eso”, reconoció.

Fuentes de Fiscalía confirmaron a Búsqueda que no existe una resolución de la fiscal de Corte que determine la designación de Pérez, quien estará en el exterior durante junio y hasta el 26 de ese mes por un curso denominado “Actividades de investigación para la lucha contra los delitos ecónomicos-financieros”. En la página web del Ministerio Público, el cargo permanece como vacante. Además, las fuentes señalaron que es potestad de la fiscal de Corte hacer los traslados en el momento y la forma que entienda oportunos.

Mientras tanto, el turno es subrogado por otros dos fiscales especializados en Delitos Económicos y Complejos: Gilberto Rodríguez y Fleitas.

A diferencia de lo que ocurrió cuando se iba a crear la nueva fiscalía especializada en cibercrimen o la cuarta fiscalía de homicidios, a mediados de 2024, para el caso de Delitos Económicos la fiscal de Corte no hizo un “sondeo” interno entre fiscales interesados. Tampoco lo hizo cuando Fleitas ingresó, en mayo de 2025. Para designar fiscales titulares en cibercrimen y homicidios, Ferrero llevó a cabo un relevamiento entre fiscales letrados de Montevideo, adscriptos y adjuntos, como parte del proceso de selección de los titulares de las fiscalías, y anunció que esa iba a ser su política en cada llamado para crear una nueva sede. Cuando hicieron el sondeo para cibercrimen, hubo varios fiscales que manifestaron tener “mucho desgaste funcional”.

La fiscal González cuestionó algunos criterios de selección tomados en cuenta para definir algunos traslados o ascensos, como tener determinada formación para la cual son seleccionados por la Fiscalía de Corte algunos fiscales, y eso “va generando una brecha”, porque “muchas veces se manda a la misma persona o a un círculo”. Además, planteó que en los concursos se le da valor, por ejemplo, a estar en una mesa examinadora, cuando es el titular de la Fiscalía quien elige quiénes están, lo que “les da ventaja”.

Gestión de la escasez

El pasado 12 de mayo, en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, Ferrero habló sobre los traslados de fiscales como una herramienta de gestión para enfrentar la escasez de recursos humanos y dijo que diariamente están “apagando incendios”, porque la carencia de personal deriva en “traslados para un lado, descuidos del otro”.

La fiscal de Corte puso como ejemplo el caso de una fiscal suplente, Charline Ferreyra, que estaba en Las Piedras por una grave enfermedad que está sufriendo otra fiscal, pero tuvo que ser enviada a Chuy para suplantar a un fiscal enfermo, y obligó a su vez a llevar a otra fiscal a Las Piedras porque “tiene muchísimo movimiento a nivel delictual”. Solo hay tres fiscales suplentes en todo el país. También mencionó que la fiscal Adriana Edelman fue trasladada de la fiscalía de Homicidios a la de Narcotráfico, debido a que quienes investigan asesinatos “emocionalmente ya están sobrepasados”.

A su vez, Ferrero habló del compromiso de los fiscales y destacó que, en algunos casos, han llegado a postergar licencias o atención médica para poder terminar de litigar juicios que ya tenían preparados.

Fuentes de Fiscalía hicieron referencia a la falta de personal como una de las principales problemáticas y recordaron que, tanto en las Rendiciones de Cuentas como a través de las leyes de Presupuesto, solicitan recurrentemente el ingreso de nuevos fiscales. Sin embargo, estos quedan acotados por la coyuntura presupuestal y nunca alcanzan para cubrir las necesidades reales.

Existen situaciones de algunos departamentos con cargos vacantes de fiscales titulares por los traslados, como en Artigas, que, para cubrirlos de forma definitiva, se requieren ingresos. Mientras, son subrogados por otro fiscal del departamento vecino o por un adscripto. También hay fiscalías como las de Rosario, Toledo y Chuy, que son de un único turno, y “es importante tener dos turnos”, dijo Ferrero en el Parlamento.

La fiscal de Corte contó a los legisladores que se reunió con el Ministerio de Economía y Finanzas, donde planteó la necesidad de crear cargos, algo con lo que insistirán en el marco de la Rendición de Cuentas. Según Ferrero, “prometieron que iban a tratar de contemplarlo”.

Traslado con marcha atrás

La semana pasada hubo otro traslado que generó movimientos del gremio, ante una posible persecución sindical. El martes 19 de mayo, el Ministerio Público le había informado a la adscripta de la Fiscalía Departamental de Durazno de 1º turno —que es la secretaria del gremio— que debía comenzar a trabajar en la sede de Florida a partir del viernes 22 de mayo.

“Le avisan por teléfono y sin posibilidad de ningún diálogo, que en 48 horas tiene que trasladarse. Ella es jefa de hogar, tiene una hija que tiene menos de 10 años. Parece bastante irrisorio” el “traslado intempestivo” en momentos en que el gremio expresó en medios de comunicación su desacuerdo con algunos aspectos del funcionamiento de la institución, dijo a Búsqueda esa mañana la presidenta de la asociación, González. Luego de una reunión que mantuvieron con Claudia Aquino, prosecretaria de la Fiscalía, Ferrero decidió dar marcha atrás el traslado.