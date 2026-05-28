Juventud del Partido Colorado convocó a la Marcha del Silencio y algunos dirigentes se quejaron porque no avisaron

“31 veces nunca más”. Con letras grandes y el modernizado clavel rojo ubicado sobre “Jóvenes Colorados”, la Juventud del Partido Colorado convocaba el martes 19 en sus redes sociales a la Marcha del Silencio del día siguiente. Se concentrarían, “junto a las juventudes del resto de los partidos”, en 18 de Julio y Tristán Narvaja.

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“Desde la Coordinadora Nacional de la Juventud del Partido Colorado convocamos a una nueva Marcha del Silencio, porque creemos que hay temas que un país no puede simplemente dejar pasar con el tiempo. Hay ausencias que siguen pesando. Preguntas que siguen abiertas. Y heridas que, aunque hayan pasado décadas, siguen formando parte de la historia del Uruguay”, decía el texto, compartido en Instagram, X y Facebook.

Más allá de José Batlle y Ordoñez, del reformismo y las leyes sociales de principios del siglo XX, y de que políticos como Alba Roballo, Hugo Batalla, Zelmar Michelini y el propio Liber Seregni tuvieran ahí su origen, no es el Colorado el primer partido que cualquier ciudadano vincularía a la manifestación del 20 de mayo. En líneas generales, todo lo relacionado con los derechos humanos es una bandera asociada a la izquierda y, en particular, al Frente Amplio. Esto es algo que algunos dirigentes de los partidos fundacionales reconocen como un error propio. “Los principios batllistas siempre estuvieron del lado de los derechos humanos”, subrayó el senador Robert Silva. “Y de las juventudes organizadas que fueron (a la marcha), la más numerosa fue la colorada”, añadió.

Diego Riveiro, integrante del Comité Ejecutivo Nacional colorado, de la Unión de Jóvenes Reformistas (UJR) y de la Coordinadora Nacional de la Juventud (CNJ) partidaria, fue uno de los primeros y principales impulsores de pronunciarse oficial y orgánicamente en estas fechas. “Lo hice cuando entré al partido, en 2020, en la prosecretaría de Juventud de Montevideo. Esa fue la primera a nivel orgánico. Cuando asumí en la CNJ, en 2023, empecé a dar el debate. Y desde ese año la juventud saca un comunicado para convocar a marchar”, dijo a Búsqueda . En una reunión del CEN realizada el 19 de mayo del año pasado, asistió con una remera de Todos Somos Familiares.

“Ese día me dijeron, medio en joda, ‘che, estás muy amigo de los zurdos’. En realidad, no se arma demasiado revuelo, más allá de algo que pueda decir el facherío (sic) de siempre”. Este año, en cambio, fue distinto. “Este fue el primer año que en el CEN se dijo que los jóvenes tendrían que haber consultado a la Convención antes de sacar un comunicado así”, relató.

Riveiro no los nombra, pero entre los dirigentes que pidieron esa consulta previa estuvieron Marcelo Caporale y Leonardo Viñas. Los tres estuvieron en la interna bajo el ala de Unir para Crecer, liderado por el senador y secretario general colorado Andrés Ojeda, aunque Caporale se abrió a fines de 2024. “Nadie comparte el hecho de que hubo desaparecidos, pero hay gente que se enojó más por los procedimientos que por otra cosa. Acá hubo culpas de varios lados, gente que se puso nerviosa cuando se dijo que se iba a liberar toda la información. Y está bien que cada organismo del partido tenga su independencia, pero no dejamos de ser parte del mismo partido. No se trata de bajar línea, sino de unificar el mensaje”, dijo a Búsqueda este último. Viñas no quiso formular declaraciones: “Este tema es la nada”, protestó cuando fue consultado.

Paralelamente, el CEN aprobó, por 13 votos contra 1, un comunicado difundido el mismo 20 de mayo en el que reafirmó su “compromiso con la verdad y con la defensa de los derechos humanos”. El presidente de turno, el diputado Felipe Schipani, aseguró que “no es la primera vez” que el principal órgano ejecutivo partidario se expresa en tal sentido. Riveiro, en cambio, aseguró que “nunca se hizo uno (comunicado) con este talante”, en el que se resaltó que “la memoria y la búsqueda de la verdad no pertenecen a un partido o a un sector, son una responsabilidad colectiva”. Este texto aludió a la Comisión para la Paz, impulsada por el expresidente Jorge Batlle, pero no convocó a la marcha.

Embed En un nuevo 20 de mayo, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y con la defensa de los derechos humanos. pic.twitter.com/nVw05yugPO — Partido Colorado (@PartidoColorado) May 20, 2026

Los cuestionamientos al comunicado de los jóvenes “ocurrieron por no conocer los órganos partidarios, que establecen que la juventud se expresa autónomamente”, señaló Schipani. El legislador minimizó las voces críticas y resaltó que fueron escasas: “Somos un partido político, no somos una Iglesia, acá nadie viene a rezarle a don Pepe, hay gente que opina distinto”.

Si en el plano orgánico los cuestionamientos fueron mínimos y contenidos, en las redes sociales el disenso fue más notorio: “el partido se hunde año a año”, “no aprenden estos pelotudos genios del voto”, “están haciendo fuerza para que no los vote más”, “después se preguntan por qué no los vota nadie”, “dejen de hacerle mandados a los zurdos”, “zurdos con perfume” y “pendejos imbéciles” fueron algunas de las respuestas recibidas en X, donde los comentarios negativos —la mayoría anónimos— superaron ampliamente a los positivos.

“Siempre pasa lo mismo con estos temas, los que están relacionados a los derechos humanos o a la diversidad. Ya estamos acostumbrados”, dijo a Búsqueda Leandro Brochado, vicepresidente de la CNJ, integrante del Comité Ejecutivo Departamental (CED) de Montevideo y del sector Vamos Uruguay, liderado por el senador Pedro Bordaberry, quien fue el único orador colorado en la sesión extraordinaria en homenaje a los exlegisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, al cumplirse 50 años de sus asesinatos en Argentina.