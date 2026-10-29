Frases de la semana

“El Uruguay se ha construido un poco así, a partir de algunas familias que son uruguayas y que apuestan por Uruguay y siguen pensando en Uruguay”. (Presidente Yamandú Orsi al recorrer las obras de un futuro shopping en el barrio Sayago, Subrayado, martes 27)

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“Seguiremos juntos en la lucha por más justicia social e integración regional con prosperidad compartida”. (Mensaje a Yamandú Orsi de Lula da Silva, tras ser reelecto como presidente de Brasil, Montevideo Portal, lunes 26)

“Yo creo que acá, en el Partido Nacional, hubo mucho robo para la corona. Y eso se vio también en la campaña electoral. Es imposible que una lista como la 40 tenga la propaganda que tuvo. Si Cardama no está metido ahí adentro, ¿dónde está?”. (Exministra frenteamplista María Julia Muñoz, streaming de El Observador, jueves 22)

Política y religión Orsi invitará a autoridades de partidos políticos a un encuentro con el papa León XIV

Redes sociales y desinformación La elección de Brasil dio lugar al surgimiento del “ejército de Lula” y a un nuevo enfrentamiento contra Meta

“Quiero dejarlo claro: no hui de Brasil, me fui por Brasil, dejé un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece, porque silenciado, encarcelado y censurado, como lo está mi padre, no podría ser ese líder y seríamos entregados al teatro institucional de una oposición castrada y controlada por el Tribunal Supremo lleno de sirvientes del régimen”. (Excandidato a presidente de Brasil Flávio Bolsonaro tras huir de su país y aterrizar en Estados Unidos, miércoles 28)

“Podría haber dicho cualquier otra cosa que yo me la banco, pero esto no”. (Senador del Partido Nacional y líder del Espacio 40, Javier García, al anunciar que denunciará a María Julia Muñoz por haberlo acusado de corrupción, Montevideo Portal, viernes 23)

“Nada es más al pedo que esta legislatura, discutimos sobre la nada”. (Senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, entrevistado por el semanario Crónicas, viernes 23)

“Veo con preocupación esa deriva psicológica tan desajustada”. (Expresidente Julio María Sanguinetti sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, Canal 5, martes 27)

“No se congeló en el ideario de José Batlle y Ordóñez. Pensó por cuenta propia, vivió a todo riesgo”. (Exministro de Educación y Cultura Leonardo Guzmán, al referirse al legado del expresidente Jorge Batlle, El País, viernes 23)

“Uruguay tiene problemas territoriales de segregación social y la educación recoge eso”. (Directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Celsa Puente, la diaria, viernes 23)

“Hoy tienen plata, se compran un plasma, championes, hacen un asado... No se proyectan porque el futuro es oscuro. Es como una defensa para no pensar en algo que solamente les produce angustia y desolación. Cualquiera de nosotros se proyecta en el estudio, en el trabajo, en el ahorro. ¿Y por qué la gente acá no? Porque no tiene futuro. Es el hoy. Hoy tienen 5.000 pesos, los gastan y mañana me vienen a buscar un kilo de polenta”. (Pablo Coimbra, sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Casavalle, sobre los vecinos del barrio, El País, martes 27)

“Es el continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”. (Papa León XIV al confirmar su visita en noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, Vatican News, lunes 26)

“En algunos casos han llegado a alquilar a 300 dólares, 400 dólares la persona que ingresa a la casa con un balcón privilegiado en la plaza. Ha movido todo un mercado de alquiler por estos días”. (Intendente de Florida, Carlos Enciso, sobre la visita del papa León XIV a la ciudad de Florida, El País, lunes 26)

“Un reconocimiento así nos permite detenernos un instante a reflexionar sobre lo que hemos logrado. Pero también, ya que estoy cerca de cumplir 80 años, creo que es un incentivo para seguir trabajando”. (Cantante y poeta estadounidense Patti Smith al recibir el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, viernes 23)

“Saquemos eso de que las mujeres no somos graciosas, de que las mujeres no convocamos. Eso ya envejeció”. (Actriz, humorista y comunicadora Florencia Infante, El Observador, sábado 24)

“Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido”. (Futbolista francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, disculpándose luego de que China tomara represalias comerciales con él y con la Liga de España tras comentarios de Mbappé sobre un meme en el que se lo compara con el dictador Mao Zedong, Marca, martes 27)

“El fútbol siempre te da otra oportunidad”. (Futbolista uruguayo Fernando Muslera luego de atajar tres penales contra Flamengo para clasificar a Estudiantes de La Plata a la final de la Copa Libertadores, ESPN, jueves 22)

“Tras darle la clasificación a un equipo argentino, Muslera es declarado oficialmente persona no grata en Uruguay”. (De la columna de humor de la diaria, viernes 23)

“Harry Kane siempre ha sido simpático, con ese aire afable de un deshollinador victoriano bondadoso, que lleva un hámster en el bolsillo del chaleco donde guarda el reloj. Es un hombre que nunca habla a lo grande ni se comporta con grandilocuencia. No anda pavoneándose para promocionar su marca y, sin proponérselo, es el futbolista inglés más simpático, auténtico y cercano a un modelo ejemplar de conducta. Quizás Kane pase a ser cool ahora”. (Columna del periodista Barney Ronay en el diario The Guardian, luego de que el delantero inglés Harry Kane fuera elegido Balón de Oro 2026, martes 27)