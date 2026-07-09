Frente Amplio buscará negociar con coalicionistas apoyo a la Rendición para evitar depender de Cabildo Abierto

La coalición republicana busca definir en el mediodía de este jueves 9 si vota o no en general el proyecto de Rendición de Cuentas 2025 que está a estudio en Diputados. Sin embargo, en la noche del miércoles legisladores blancos plantearon su resistencia a tomar la decisión en este momento, con lo que se abre un frente interno en la oposición.

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Blancos y colorados han cuestionado el desempeño económico del país y las proyecciones del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, por lo que tanto oficialistas como opositores esperan que la coalición rechace en general el proyecto. De todas maneras, si definen rechazarlo, esta posición no será tomada en el Frente Amplio como “la palabra final”, sino como “un punto de partida” para el diálogo, dijeron fuentes de la bancada frenteamplista a Búsqueda . Admitieron que, de lo contrario, dependen únicamente de los dos votos de Cabildo Abierto para aprobar el proyecto más importante del año.

Ante la falta de una mayoría propia para aprobar la Rendición de Cuentas, cuanto más dependa el Frente Amplio de Cabildo Abierto más cotizan sus dos votos, explicó un legislador frenteamplista, una situación que se prefiere evitar.

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Las negociaciones entre oficialismo y oposición aún no han comenzado, coincidieron varias fuentes. El diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a Búsqueda que Cabildo Abierto no comunicará si vota o no el proyecto en general mientras se discuta en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, sino que lo hará una vez que el proyecto ingrese al plenario de la cámara. “Vamos a ver si hay espacio a negociar para meter cosas importantes”, acotó.

El diputado considera importantes algunos de los lineamientos del proyecto, como la unificación y el incremento de las transferencias para la infancia, las reasignaciones para la seguridad y la exoneración del Impuesto al Valor Agregado a ”los costos directos de construcción” para cooperativas de vivienda. Sin embargo, es crítico de otros elementos y exige recortes, como la eliminación de la Junta de Transparencia y Ética Pública, entre otras dependencias públicas, y además plantea revisar la pertinencia de mantener el Ministerio de Ambiente.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el diputado cabildante, Álvaro Perrone Javier Calvelo / AdhocFotos

Cabildo tiene dos bancas y el Frente Amplio necesita dos votos extrapartidarios en Diputados para aprobar el proyecto en general y que se trate el articulado. Para Perrone, el gobierno “no está tan interesado en aprobar esta Rendición” porque, en caso de que naufrague, podría acusar a la oposición de frenar sus políticas.

En la bancada oficialista reconocen que para los cabildantes aumentar el salario de los integrantes de las Fuerzas Armadas suele ser una prioridad, por lo que allí podría estar “el corazón” de la negociación. También entienden que dirigentes blancos, entre quienes mencionan al senador Sergio Botana, muestran habitualmente disposición a hacer aportes en proyectos como el Presupuesto Nacional o la Rendición de Cuentas.

En el primer día del tratamiento de la Rendición de Cuentas, este miércoles 8, Perrone presentó un proyecto de ley para que la subrogación del fiscal adjunto de Corte sea rotativa cada seis meses. La actual fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, debería dejar el cargo en seis meses si se aprueba la iniciativa, lo que podría lograrse solo con los votos del Frente y Cabildo. La propuesta fue bienvenida en la bancada del Frente Amplio —que quiere sustituir a Ferrero, pero no consigue los votos de la oposición— y criticada por los coalicionistas, que respaldan a la fiscal y han cerrado la posibilidad de acordar un reemplazo con el gobierno.

Perrone “pasó todos los límites” y “no sabe hacer una ‘o’ con vaso”, publicó en X Graciela Bianchi, quien reflejó un enojo generalizado en la coalición con Cabildo Abierto por esta iniciativa. La senadora nacionalista afirmó que el proyecto “lo redactó” el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, debido a que se alinea con las aspiraciones del gobierno.

Discrepancia entre blancos

A diferencia del proyecto de Presupuesto Nacional, cuando legisladores blancos anunciaron que estaban dispuestos a evaluar un apoyo a la iniciativa antes de consultar al Partido Colorado, los socios de la coalición republicana acordaron definir unidos el respaldo o no al proyecto de Rendición de Cuentas en general. Diputados y senadores coalicionistas intentarán consensuar una postura común en una reunión que se realizará este jueves al mediodía. Encargadas de prensa del Partido Nacional convocaron a una conferencia de prensa para comunicar lo resuelto a la hora 13. Está previsto que hablen primero los senadores Javier García, del Partido Nacional, y Pedro Bordaberry, del Partido Colorado.

De todas maneras, tambalea el acuerdo de la coalición para tomar una posición única. “No cuento con la información para definir” si votar a favor o no el proyecto de Rendición de Cuentas en general, dijo Botana a Búsqueda. Argumentó que aún no ha podido analizarlo y que “no se debe definir sin estudiar el proyecto”.

Graciela Bianchi y Sergio Botana. Javier Calvelo / AdhocFotos

El senador ha estado estudiando otro proyecto de ley del gobierno: el de competitividad y reducción del costo de vida. Para defenderlo, Oddone comparece junto con el equipo económico este jueves en la Comisión de Hacienda del Senado, que integra Botana, quien interpeló al ministro el 22 de junio.

“No sé por qué la definición tiene que ser de sí o no” en este momento, acotó el senador, teniendo en cuenta que la iniciativa entró al Parlamento esta semana y los legisladores tienen al menos 90 días para estudiarlo. “No voy a tomar la decisión política para quedar bien”, insistió.

Varios legisladores de la coalición dijeron a Búsqueda que se resisten a definir posición sin escuchar a todos los ministros y sin estudiar en profundidad el proyecto.

“Desvíos normales”

El equipo económico compareció este miércoles 8 durante 10 horas en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados. Oddone destacó luego en conferencia de prensa “la calidad del debate, tanto en su contenido como en sus formas”.

El diputado blanco Sebastián Andújar consultó al ministro si tiene un plan alternativo en caso de que no se cumplan sus proyecciones de crecimiento económico y recaudación, como sucedió el año pasado. Oddone respondió que “los errores o los desvíos de proyección son algo habitual, normal”. En el proyecto de Presupuesto Nacional previó un crecimiento de 2,6% para 2025, pero fue de 1,8%. La diferencia “es menor a todos los desvíos de proyección que han tenido lugar en los últimos años”, dijo el ministro ante la prensa. Y sostuvo que, a pesar de que el Estado recaudó 0,4% menos de lo previsto en 2025, el gobierno corrigió gastos “en el mismo calibre para evitar que hubiera un desvío fiscal”, lo que le permitió cumplir las metas del año, tanto en nivel de deuda como de resultado fiscal estructural, lo que está ”bajo control”.

Oddone agregó que en el anexo 2 de la Rendición de Cuentas están detallados “escenarios alternativos macroeconómicos simulados en función de menor crecimiento” y “diferentes tasas de inflación”. Las acciones para enfrentar eso, acotó, se tomarán cuando se presenten esos escenarios, si eso sucede.