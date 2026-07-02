Junta anticorrupción: oficialismo rechazó propuesta de registrar en video sus sesiones

El director de la oposición, Luis Calabria, argumentó que sería una herramienta “para acreditar con fidelidad” lo que ocurre durante las sesiones del organismo; la mayoría entendió que podía provocar “efecto inhibidor” entre sus integrantes

En un contexto de tensión creciente en la interna de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), oposición y oficialismo volvieron a chocar sobre las dinámicas de trabajo en la sesiones del organismo. En la sesión del 5 de junio, el representante de la oposición, el blanco Luis Calabria, propuso que haya un registro audiovisual de las reuniones de directorio para “acreditar con precisión el contenido de lo efectivamente resuelto o comprometido” y así “evitar controversias que en algunos casos han tenido consecuencias jurídicas relevantes”.

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Calabria argumentó que contar con la grabación de las sesiones “elevaría el nivel de la deliberación institucional, en tanto todos los participantes saben que sus palabras —y también su tono, sus formas y su actitud— quedarán documentadas”.

La posición fue rechazada por la mayoría del oficialismo integrada por la presidenta, Ana Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti. De acuerdo a las actas de la sesión, Ferraris cuestionó que un registro de audio y video “podría generar un efecto inhibidor en los integrantes del directorio y en los funcionarios asesores”. Argumentó que “si se sabe que cada palabra quedará registrada y potencialmente expuesta, puede limitar la franqueza y profundidad del debate técnico-jurídico; desalentar la expresión de opiniones preliminares, consultas o dudas”, además de “afectar la colaboración interinstitucional cuando participan representantes de otros organismos, que podrían negarse a exponer información sensible”.

Calabria, sin embargo, sostuvo que el razonamiento de Ferraris “invierte la lógica institucional”. “La función pública no se ejerce en el ámbito de la espontaneidad privada. Los directores actúan en nombre de un organismo del Estado y en ejercicio de potestades públicas”, dijo. Y añadió que la conciencia de que las propias palabras y conductas quedan registradas “no es una limitación al ejercicio de la función, sino precisamente uno de los mecanismos que disciplina su ejercicio en términos de responsabilidad y decoro institucional”.

Para el director de la oposición, si algún integrante del directorio entendiera que la existencia de un registro audiovisual podría comprometer la calidad o la libertad de sus intervenciones, “ello revelaría una preocupación” que “no comparte” y “cuya justificación institucional resulta difícil de precisar”.