La Asamblea General conmemoró los 100 años del Palacio Legislativo con sesión extraordinaria, video y concierto

La presidenta del cuerpo, Carolina Cosse, dijo en la cámara que los legisladores son “afortunados” por celebrar el aniversario durante esta legislatura

La Asamblea General conmemoró este lunes el centenario del Palacio Legislativo, el emblemático edificio inaugurado el 25 de agosto de 1925, tras un proceso de construcción que se extendió por 18 años. La presidenta del cuerpo, Carolina Cosse, dijo que los legisladores son “afortunados” por tener la oportunidad de celebrar el aniversario en la actual legislatura y presentó una pieza audiovisual realizada en honor a los 100 años de la llamada “casa de la democracia”.

100 años del palacio Autoridades presencian el concierto en el salón de los Pasos Perdidos. Javier Calvelo / AdhocFotos El video repasa que la construcción del edificio se remonta a 1902, con la aprobación de la Ley 2.774, y destaca los hitos del proceso constructivo, con planos y fotografías. “Este edificio debe hacerse de mármol”, planteó José Batlle y Ordóñez, una de las figuras históricas citadas en el audiovisual. También se leen pensamientos de Domingo Arena y se ven referentes políticos como Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y Wilson Ferreira Aldunate, entre otros. Además se mencionan frases de cada uno de los mandatarios que asumieron desde el último retorno de la democracia.

Embed Participaron de la sesión extraordinaria el presidente de la República, Yamandú Orsi, el expresidente Julio María Sanguinetti, las exvicepresidentas Lucía Topolansky y Beatriz Argimón, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, ministros, intendentes, embajadores y el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, entre otros referentes del sistema republicano.

100 años del palacio 4 La Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional del Sodre. Javier Calvelo / AdhocFotos Tras la exhibición de la pieza audiovisual y antes de dar por cerrada la sesión, Cosse invitó a los presentes a concurrir al salón de los Pasos Perdidos, donde la Orquesta Sinfónica y el Coro Nacional del Sodre interpretaron el himno nacional y obras de Astor Piazzolla, Giuseppe Verdi, Ludwig van Beethoven y Georg Friedrich Händel. De este último, Aleluya de El Mesías.

100 años del palacio 2 Salón de los Pasos Perdidos. Javier Calvelo / AdhocFotos El salón de los Pasos Perdidos estaba colmado, tanto de legisladores (cada uno de los 130 integrantes de la Asamblea General podía concurrir con un invitado) como de ciudadanos que presenciaron el concierto que se extendió por casi una hora. Funcionarios estimaron que había unas 600 personas.