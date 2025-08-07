Partido Nacional frena espectáculo musical por el centenario del Palacio Legislativo propuesto por Cosse

El 25 de agosto de 1925 se inauguró el Palacio Legislativo , epicentro y símbolo de la democracia uruguaya . Para celebrar su centenario, se formó en la pasada legislatura y se reeditó en la actual una subcomisión, que se transformó en las últimas horas en escenario de disputa política. Además de citar para el lunes 25 a la Asamblea General para conmemorar el aniversario del edificio y los 200 años de la Declaratoria de la Independencia, la presidenta del Senado y de esa comisión, Carolina Cosse , propuso la realización de espectáculos musicales en la explanada el sábado 23, cuyo costo se estimó en unos US$ 200.000.

Sin embargo, el Partido Nacional “no acompañará esta decisión” si la vicepresidenta “insiste con la idea de realizar el espectáculo artístico de las características y la entidad económica que se maneja”. Esto dejó en jaque a la fiesta popular.

El diputado blanco Juan Martín Rodríguez informó en el programa La pecera de Azul FM, este lunes 4, que Cosse prevé que la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo, que preside, destine ese monto para la celebración. Mientras que con US$ 50.000 se cubriría el pago a los artistas contratados, US$ 150.000 serían para el armado del escenario, el vallado, los baños químicos y las luces. Rodríguez criticó que cuando era intendenta de la capital, Cosse “adelantó la celebración de los 300 años de Montevideo por una razón estrictamente política”, lo que a los montevideanos les “costó y mucho”.

Al día siguiente, el martes 5, Cosse y Rodríguez se reencontraron en una sesión de la subcomisión encargada de organizar la conmemoración del centenario del Palacio, que está integrada por todos los partidos con representación parlamentaria, aunque Identidad Soberana no ha concurrido a los encuentros. Participantes de la reunión informaron a Búsqueda que Cosse le reprochó allí a Rodríguez el provecho político que busca sacar de una instancia institucional histórica y sugirió que, si el Partido Nacional se opone a la realización del espectáculo musical, suspendería el evento. Se dio entonces una discusión entre el diputado herrerista y la vicepresidenta.

La propuesta presentada en ese ámbito por la Secretaría de la Comisión Administrativa era contratar a Roy Berocay, Anita Valiente, El Alemán, Alejandro Balbis, C1080, Numa Moraes y Mario Carrero, entre otros músicos. Rodríguez alegó que el costo planteado era excesivo, en el marco de que el gobierno ha expresado que está en un escenario de restricción presupuestaria, y propuso que el espectáculo musical esté a cargo de coros y orquestas de las 18 intendencias del interior del país.

La diputada colorada Nibia Reisch consultó si se podrían bajar los costos. El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, sugirió convocar a bandas municipales, pero que sean tres o cuatro, en lugar de 18, y que también haya artistas populares. La reunión terminó sin un acuerdo entre los partidos.

En ese encuentro, se presentó un presupuesto elaborado por Canal 5 de $ 700.000 (unos US$ 17.000) para transmitir el espectáculo.

El miércoles 6, Rodríguez comunicó por mensaje de WhatsApp a los integrantes de la subcomisión que, “si se insiste con la idea de realizar el espectáculo artístico de las características y la entidad económica que se maneja, el Partido Nacional no acompañará esta decisión”, lo que fue interpretado en el ámbito parlamentario como “un veto” a la celebración.

“Oportunidad y conveniencia”

La Secretaría de la Comisión Administrativa envió este miércoles a los legisladores que integran la subcomisión una propuesta alternativa, que reduce la grilla de artistas e incluye conjuntos y coros del interior. Tras expresar “la confianza generada por la dedicación, la responsabilidad y el cariño con que desarrolla su trabajo el equipo” de funcionarios parlamentarios, Rodríguez lamentó en el mensaje de WhatsApp “no haber sido convocados” a una reunión antes. A pesar de que el nombre del representante designado por los blancos para integrar esa subcomisión fue informado a Cosse en mayo, “recién” fue convocado a fines de julio.

“De haber ocurrido” previamente la convocatoria, “habríamos transmitido a tiempo nuestros reparos sobre los aspectos más controversiales de la grilla de eventos, y evitado de esta manera, dedicarle tiempo y recursos por parte de la administración a actividades que le fueron indicadas o sugeridas, pero que a juicio del Partido Nacional no se ajusta a la ocasión que nos convoca”, escribió el diputado.

Luego, manifestó la “posición contraria” del Partido Nacional “a la realización de un espectáculo artístico en el marco de la celebración de los 100 años del Palacio Legislativo, sugerido para el sábado 23 de agosto”. Esta decisión se fundamenta en “razones de oportunidad y conveniencia, respecto al manejo responsable de los dineros públicos, pues más allá de los esfuerzos que puedan realizarse, los números no se ajustan a la probidad con que debe manejarse el Parlamento”.

Por su parte, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a Búsqueda que no tiene “mucho conocimiento de costos de organización de eventos de ese tipo”, pero entiende que “son los 100 años del Palacio Legislativo”, por lo que “tiene que haber un mensaje que llegue a la mayor parte de la población de la importancia de tal fecha”. Agregó que “hacer algo para compartir con todo el pueblo uruguayo es importante” y que ni “un artista más o uno menos”, ni “el tamaño del escenario” ni “las pantallas” pueden “frenar la posibilidad de realizar la conmemoración”.

A su vez, Sotelo dijo a Búsqueda que “la ciudadanía se merece un espectáculo multitudinario, que sea representativo de todo el país, a un costo razonable”.

El Frente Amplio, que celebra cada 25 de agosto el Día del Comité de Base, lo conmemorará entre el 20 y el 30 de agosto, para evitar que se superponga a las celebraciones por el centenario y el bicentenario.

Fiesta en Florida

El presidente Yamandú Orsi, ministros, legisladores, el intendente de Florida, Carlos Enciso, y otras autoridades participarán el lunes 25 en la conmemoración del bicentenario de la Declaratoria de la Independencia en Florida. El director nacional de Educación y presidente de la Comisión del Proceso de Creación de la República Oriental del Uruguay, Gabriel Quirici, informó a Búsqueda que los eventos forman parte del “ciclo por los 200 años, que tiene la perspectiva de celebrar histórica y culturalmente en todo el país y durante varias etapas”.

El lunes 25 será un mojón: tras ”los clásicos ceremoniales en la mañana”, habrá caballada y ”números artísticos y culturales variados”, dijo Quirici. Durante la jornada también se emitirá un audiovisual histórico que incluye animaciones creadas con inteligencia artificial. Al caer la tarde, el Prado de la Piedra Alta de Florida será escenario de espectáculos de danza y artes escénicas, tocarán la sinfónica juvenil y otras bandas locales, y cerrará la noche el floridense Chacho Ramos, quien se presentará junto con artistas invitados, uruguayos de recorrido internacional.