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    La polémica por el lenguaje en la OEA: ni “violencia de género” ni “cambio climático”

    Brasil y México expresaron su molestia porque la resolución sobre Haití que adoptó el organismo haya omitido referencias a la violencia basada en género: “Nuestra región fue pionera en identificar este tipo de violencia y clasificarla correctamente como una violación de derechos humanos”

    Embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro Rizzuto

    Embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro Rizzuto

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    Raúl Pérez/OEA
    Búsqueda | Victoria Fernández
    Por Victoria Fernández

    La resolución sobre Haití lleva una nota al pie de México en la que este país lamenta “profundamente” que el texto “omita la referencia a la violencia basada en género que es lenguaje acordado en la resolución sobre Haití adoptada en 2025 por la Asamblea General de la OEA en Antigua y Barbuda”.

    “Nuestra región fue pionera en identificar este tipo de violencia y clasificarla correctamente como una violación de derechos humanos”, plantea. “Excluir este término en la resolución representa para México una involución que los Estados no debemos repetir en ningún otro documento que adoptemos colegiadamente. México hace un respetuoso llamado a todas las delegaciones para no dar ni un paso atrás en el uso de lenguajes acordados que han probado su utilidad para desmontar estructuras de opresión, dominación y deshumanización de nuestras poblaciones”.

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    También Brasil expresó su disconformidad. Señaló que “la violencia de género es un problema grave en Haití y en muchos países de la región, y debe abordarse con rigor y sin ambigüedades”. “El tratamiento del tema en esta resolución no debe interpretarse como un precedente para que los Estados parte se alejen de los principios, definiciones y obligaciones jurídicamente vinculantes en virtud de la Convención de Belém do Pará”.

    Este tipo de discrepancias se repitieron en las negociaciones sobre las declaraciones de la OEA, tanto durante la asamblea como en las instancias preparatorias.

    En la Declaración de Panamá “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados americanos” votada por la asamblea, Uruguay, México, Brasil y Colombia propusieron incorporar una referencia a los “derechos humanos” en el título, pero Estados Unidos, Panamá, Perú y Paraguay se opusieron.

    En una línea similar, Estados Unidos y Argentina rechazaron añadir una referencia a la “participación equitativa de las mujeres como condición indispensable para la estabilidad política y la paz”, propuesta por Uruguay, México, Canadá y Guatemala.

    Nota al pie de Uruguay

    Esto motivó una nota al pie del Estado uruguayo, en la que reafirmó “la importancia de promover la participación plena, efectiva y significativa de las mujeres, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes y otros grupos históricamente marginados como un elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia”.

    Otros añadidos al texto sugeridos por los Estados miembro, a los que se opuso Estados Unidos, fueron conceptos como justicia social, sostenible, cambio climático y desinformación.

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