    Legisladores oficialistas se reúnen con ministros para fijar prioridades

    El encuentro, que se realizará en la Huella de Seregni el martes 24, definirá las prioridades legislativas del año

    Ana Olivera y Daniel Caggiani tras una reunión de bancada en Suárez y Reyes, en agosto de 2025.

    Ana Olivera y Daniel Caggiani tras una reunión de bancada en Suárez y Reyes, en agosto de 2025.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Las bancadas de diputados y senadores del Frente Amplio se reunirán con ministros del gobierno el próximo martes 24 de febrero para tratar algunos temas centrales en la agenda del oficialismo y definir las prioridades legislativas del próximo año. El encuentro se realizará en la Huella de Seregni, dijeron a Búsqueda legisladores del Frente Amplio.

    Las bancadas invitaron a los ministros de Economía, Gabriel Oddone, de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, de Trabajo, Juan Castillo, y de Interior, por quien asistirá la subsecretaria Gabriela Valverde.

    El objetivo es discutir sobre temas que tendrán un lugar central en la agenda, vinculados a las perspectivas económicas, la inserción internacional, el plan nacional de seguridad, la situación de la infancia y el mercado laboral, explicó un senador.

    Se trata de una nueva reunión de senadores y diputados con integrantes del Poder Ejecutivo. El 31 de marzo, el presidente Yamandú Orsi había organizado un encuentro en la residencia presidencial de Suárez y Reyes con el fin de intercambiar información y coordinar las acciones del Ejecutivo y el Legislativo. También hubo otra reunión del presidente con la bancada a fines de agosto, días antes de que el proyecto presupuestal fuera enviado al Parlamento, para delinear la estrategia y lograr su aprobación.

