El Ministerio de Ambiente abrió una investigación tras una denuncia colectiva contra la coordinadora de la Unidad de Género

Tras varias renuncias durante el primer año de gestión y una reforma edilicia en la sede del Ministerio de Ambiente que buscó aplacar los ánimos de los trabajadores , este mes se presentó otra denuncia contra una jerarca de la cartera. Cuatro testigos relataron que el lunes 1 la coordinadora de la Unidad Especializada en Género, Yanina Montemoño, tomó a otra funcionaria por el brazo y acercó su rostro al de ella, lo que produjo “incomodidad y malestar” a la trabajadora y “preocupación” a quienes estaban allí.

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El ministro Edgardo Ortuño dispuso el miércoles 17 una investigación administrativa sobre el hecho, informaron fuentes de la cartera a Búsqueda . Aclararon que hay versiones contradictorias sobre la entidad del episodio.

La Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Ambiente tiene dos responsables: Montemoño y Paola Ifrán. La primera es la coordinadora de la Comisión Técnica de Género y convocó a una reunión de ese ámbito el lunes 1. La segunda fue quien sufrió el incidente. El episodio derivó en una denuncia colectiva, a la que accedió Búsqueda , firmada por otras cuatro funcionarias que integran la comisión.

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Las mujeres cuestionan el episodio puntual pero también el rumbo que ha tomado la comisión. La denuncia, presentada el miércoles 10 ante la directora de Secretaría del Ministerio de Ambiente, Alejandra Varela, destaca que antes de esta reunión pasaron dos meses sin “convocatorias de trabajo” a ese ámbito. A su vez, el encuentro del lunes 1 “no contó con una agenda previa, orden del día ni documentación preparatoria que permitiera conocer los temas a tratar”. A casi un año de la creación de esta comisión, las denunciantes plantean “la necesidad de definir un encuadre de trabajo, objetivos, competencias y mecanismos de funcionamiento”, lo que aún no ha sido explicitado “de manera formal”.

Además de advertir sobre “las dificultades vinculadas a la organización y conducción del espacio”, las cuatro funcionarias expresan su preocupación por “el clima” generado durante la reunión del lunes 1. Ese día, Ifrán, que es militante de la Vertiente Artiguista y había informado previamente que llegaría “algunos minutos después del inicio de la reunión”, intentó “en reiteradas oportunidades” expresar su opinión y fundamentar sus planteos sobre los temas en discusión. “Sin embargo”, manifiestan en la denuncia, “fue interrumpida de forma reiterada, lo que limitó sus posibilidades de participación en igualdad de condiciones”.

Relatan que entonces observaron cómo Montemoño tomó por el brazo a Ifrán con ambas manos y “acercó su rostro al de ella en el marco de un intercambio verbal”. Las testigos pusieron a las autoridades al tanto del hecho para su “valoración”.

Estas situaciones “afectan las condiciones necesarias para el desarrollo de un ámbito de trabajo respetuoso, seguro y propicio para la participación de todas las integrantes”. Además, sostienen que otra “compañera” fue desvinculada de ese espacio. Por estas razones, solicitan “la intervención institucional que se estime pertinente”.

El 6 de marzo, al presentar el protocolo de actuación en situaciones de acoso sexual y laboral en el ministerio, Ortuño había dicho que incorporar la perspectiva de género en las políticas permite que la cartera “predique con el ejemplo”, avanzando hacia ámbitos laborales sin discriminación y con mayor equidad.

Ministerio-Ambiente.jpg Sede del Ministerio de Ambiente. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Renuncias

Durante el primer año de gestión de Ortuño renunciaron tres jerarcas al ministerio. El subsecretario que asumió en marzo, Leonardo Herou, acordó su renuncia dos meses después para ocupar el cargo de director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Si bien Ortuño y Herou han descartado un mal relacionamiento, fuentes del ministerio informaron a Búsqueda que el vínculo entre ambos era tenso.

Un mes más tarde renunció la directora general de Secretaría del ministerio, Victoria Cros, debido a diferencias de criterio de trabajo con el ministro, informó entonces El Observador.

Ortuño había conformado su equipo sin consultar a su sector, la Vertiente Artiguista, pero, tras estas dos renuncias, dirigentes del espacio político le expresaron su preocupación y le recomendaron que convoque como directora general de Secretaría a Varela, quien se había desempeñado en ese rol en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando José Bayardi y Eduardo Brenta estuvieron al frente de la cartera. El ministro de Ambiente aceptó el consejo, Varela asumió el cargo y como subsecretario quedó Óscar Caputi, de Asamblea Uruguay, un nombre propuesto por el presidente Yamandú Orsi.

La preocupación por la gestión del ministerio también llegó a Presidencia de la República, informaron fuentes de Torre Ejecutiva a Búsqueda. El entorno del presidente está al tanto de la denuncia presentada por las cuatro funcionarias contra la coordinadora de la Unidad de Género del ministerio.

Luego de las renuncias del número dos y la número tres de la cartera, ocurrió en febrero la partida de la directora de Biodiversidad, Estela Delgado. “Me llevo el corazón repleto de momentos increíblemente hermosos que nunca imaginé vivir y de otros grises impregnados de mezquindad, envidia y egoísmo”, publicó Delgado días después en su cuenta de Instagram. La jerarca había sido denunciada por funcionarios del ministerio.

Dos semanas más tarde de que renunciara, la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente envió un comunicado a sus afiliados para reportar medidas adoptadas ante el “estrés laboral que incide directamente en el clima de trabajo”. Este estrés, agregó entonces el gremio, “produce y es producido por manejos poco adecuados de las funciones de mayor responsabilidad hacia los trabajadores”.

En respuesta, el ministerio tomó algunas medidas para atender la problemática, como la reforma edilicia y la presentación en marzo del nuevo protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual y laboral.

Este mes entraron dos denuncias. Al escrito presentado el miércoles 10 por cuatro integrantes de la Comisión Técnica de Género se sumó otra denuncia en los últimos días —anónima y ante el gremio— que expresa preocupación por “el clima laboral existente en diversos ámbitos” de la cartera “desde la asunción de las actuales autoridades”. El texto, al que accedió Búsqueda, apunta a “las modalidades de relacionamiento y funcionamiento provenientes del ámbito de la secretaría y de los equipos de asesoría ministerial”. Se denuncian “intervenciones en procesos de trabajo ya asignados, solicitudes directas a funcionarios por fuera de las líneas jerárquicas establecidas, requerimientos permanentes fuera del horario laboral, participación en instancias técnicas sin una delimitación clara de roles y cuestionamientos recurrentes a definiciones previamente acordadas por los equipos competentes”.