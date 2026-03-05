Tras renuncia de una directora, gremio de Ambiente pide medidas “serias” ante “estrés” y “manejos poco adecuados”

La primera gestión frenteamplista en el Ministerio de Ambiente enfrenta dificultades. Mientras algunas decisiones, como la suspensión del proyecto Neptuno o la autorización de actividades de prospección sísmica, lo ponen en el centro de tensiones políticas y sociales, su funcionamiento interno muestra un clima laboral afectado por renuncias en cargos jerárquicos y reclamos de trabajadores.

Tres jerarcas renunciaron en un año, la última lo hizo dando un portazo en redes sociales, y el sindicato de trabajadores de la cartera reclama que se aborden de forma “urgente” las problemáticas de clima laboral, que se implemente el Servicio de Prevención y Salud Ocupacional y que se establezca “un protocolo de actuación frente a situaciones de acoso laboral”.

El primero en renunciar fue el número dos de la cartera, el subsecretario Leonardo Herou, y luego la número tres, Victoria Cros, directora general de Secretaría, quien dejó el cargo por diferencias de criterio de trabajo con el ministro Edgardo Ortuño , informó El Observador. Además, el 13 de febrero renunció la directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Estela Delgado . Si bien alegó que se fue del ministerio para volver a la academia, aclaró que no está de acuerdo con la búsqueda de petróleo en mar territorial, lo que fue autorizado por la cartera. Luego, en redes sociales, dejó entrever que otros elementos pudieron incidir en su alejamiento. “Me llevo el corazón repleto de momentos increíblemente hermosos que nunca imaginé vivir y de otros grises impregnados de mezquindad, envidia y egoísmo”, publicó en su cuenta de Instagram.

De los cinco directores de la cartera, renunciaron dos: Cros y Delgado. Tras la renuncia de la última, la Asociación de Trabajadores del Ministerio de Ambiente (Atrama) envió el 26 de febrero un comunicado a sus afiliados para reportar medidas adoptadas ante el “estrés laboral que incide directamente en el clima de trabajo”. Allí plantean que este “produce y es producido por manejos poco adecuados de las funciones de mayor responsabilidad hacia los trabajadores”.

La problemática, expresa Atrama en el comunicado al que accedió Búsqueda , afecta a los trabajadores de “todos los niveles de responsabilidad”, por lo que “no se trata de señalar víctimas o victimarios”, sino de ocuparse de situaciones que ameritan “intervenciones serias y responsables”. Además, señala que anteriormente “un número significativo de afiliados” presentó en el sindicato “el relato de una grave situación de esta índole que venía sucediendo” en la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Este grupo de trabajadores denunció el 18 de diciembre en un escrito, al que también accedió Búsqueda , “manifestaciones de violencia verbal y malos tratos” por parte de Delgado hacia los trabajadores de esa dirección, lo que afectó tanto el clima laboral como su salud mental. Estas situaciones de “hostigamiento y abuso de autoridad” causaban “un clima de estrés y miedo” en los firmantes, agrega el escrito.

El asunto fue derivado al ámbito bipartito de la Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional. Allí las autoridades presentaron “una medida a corto plazo” que Atrama considera “inadecuada e insuficiente”. En el entendido de que las condiciones espaciales estaban generando algunos de los problemas, la propuesta de la cartera fue realizar reformas edilicias en el quinto piso, donde funciona esa dirección, y que sus funcionarios mientras teletrabajen.

Mientras avanzan las obras edilicias, en lugar de Delgado asumió el cargo de directora Verónica Piñeiro, vicepresidenta del Frente Amplio, licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Ciencias Agrarias por la Universidad de la República. La jerarca dijo a Búsqueda que la reforma en las oficinas fue “acordada” con los trabajadores y “va a permitir tener mejores espacios y estructura” para “las tareas de los equipos”. Estimó que la obra quedará lista la semana próxima y que en ese momento se reintegrarán los trabajadores. También está en marcha “un proceso” de diálogo en la Comisión de Salud y Seguridad Ocupacional, remarcó, para “seguir mejorando las condiciones de trabajo”.

El sindicato expresó que si bien “la situación terminó derivando en la renuncia de una jerarca”, en alusión a Delgado, resulta necesario que “las autoridades ministeriales tomen las medidas adecuadas para prevenir y abordar situaciones como estas de forma urgente”. Atrama consigna que la implementación del Servicio de Prevención y Salud Ocupacional es un mandato del decreto 127 del año 2014.

Presidencia de la República está al tanto de los problemas de clima laboral en el Ministerio de Ambiente, informaron fuentes de Torre Ejecutiva a Búsqueda.

Renuncias

La primera renuncia fue la de Herou, quien había trabajado en gestión ambiental en la Intendencia de Canelones junto con Yamandú Orsi. En junio de 2025 anunció su salida del ministerio luego de que el intendente de Montevideo, Mario Bergara, solicitara su participación en el gabinete departamental como director de Desarrollo Ambiental, cargo que ocupa hasta hoy.

La renuncia de Cros, a finales del mismo mes, “fue tomada de común acuerdo y en buenos términos”, dijo Ortuño públicamente. El ministro designó en su lugar a Alejandra Varela, quien fue vicepresidenta de OSE y directora general del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Trabajo, con el objetivo de “sumar experiencia en la conducción” ministerial, según indicó entonces a Subrayado.

Ambiente autoridades Victoria Cros, Edgardo Ortuño, Yamandú Orsi y Leonardo Herou Web Ministerio de Ambiente

La tercera renuncia llegó el mes pasado. En el programa Cinco sentidos de Canal 5, Delgado dijo tras su salida que “desde el punto de vista de la academia nunca propondría” la prospección sísmica y reconoció que el impacto ambiental de esa actividad es “alto e innegable”. Aseguró que durante su gestión aportó argumentos técnicos que no se limitaron a lo biológico y ecosistémico, sino que incluyeron un “enfoque social” fruto de sus 15 años de experiencia en asesoramiento a organizaciones sociales vinculadas a la costa. Explicó que, ante un escenario con “contratos ya firmados y una decisión país de extraer petróleo sobre la mesa”, su función principal fue “dar las mayores garantías” y hacer que Uruguay aumentara la rigurosidad en las recomendaciones y las exigencias impuestas a las empresas responsables de las prospecciones. Remarcó, a su vez, que la aprobación de estas actividades no incidió en su renuncia.

Delgado aportó en su publicación de Instagram otros elementos sobre su pasaje por el ministerio. Dijo que fue “un gran privilegio y un enorme aprendizaje” ocupar el cargo político, asumió “logros” y “errores”, reivindicó “el lugar de las mujeres en estos cargos jerárquicos” y agradeció “el apoyo desinteresado de muchas” de ellas. En contrapartida, denunció “la falta de empatía y sororidad de algunas otras, cuyas escasas aptitudes personales y emocionales las deja lejos de estos lugares y por tanto se limitan a socavar y alimentar injurias”. Consultada por Búsqueda sobre a quiénes se refiere, Delgado prefirió no hacer declaraciones.

La exdirectora de Biodiversidad acompañó la publicación con una foto, en la que se la ve sonriente junto a la directora nacional de Cambio Climático, Fernanda Souza, la directora nacional de Aguas, Teresa Sastre, y Soledad Olivera, asesora del ministro. “Son tres mujeres de fierro”, publicó. “Mujeres empáticas, sensibles y trabajadoras”, en las que primó “el respeto, simplemente por ser la mujer que soy, con mis defectos y mis virtudes”, agregó.

Tensiones por Casupá y la prospección sísmica

Al mismo tiempo que el ministerio enfrenta tensiones internas, hay otras externas, tanto en el plano político como en la sociedad civil.

La suspensión del proyecto Neptuno, que preveía una toma de agua del Río de la Plata, y la renegociación del contrato para construir la represa de Casupá son un foco de tensión política, al punto tal que el ministro fue interpelado en la Cámara de Representantes. A las críticas de la oposición se sumaron la Asociación Rural de Uruguay y la Federación Rural del Uruguay, cuyo presidente, Rafael Normey, afirmó en Canal 5 que si el gobierno sigue adelante con Casupá, sacará “los tractores a la calle”.

El inminente comienzo de las campañas de prospección sísmica offshore, vinculadas a bloques adjudicados por Ancap a empresas privadas, es otro de los flancos abiertos para el ministerio. La cartera otorgó en los últimos meses autorizaciones para llevar a cabo la actividad, lo que produjo críticas de académicos y organizaciones ambientalistas por su posible impacto en especies marinas y una supuesta contradicción con los compromisos ambientales del país. Un tribunal de apelaciones rechazó el lunes 2 una acción de amparo presentada por la Institución Nacional de Derechos Humanos para detener los proyectos de prospección sísmica.

Las críticas a la gestión de Ortuño han llegado incluso desde filas frenteamplistas. El diputado Alejandro Zavala, del sector Ir, que integra El Abrazo, está en contra de la prospección sísmica que autorizó Ambiente por los riesgos ambientales que implica. A dirigentes del Frente Amplio les sorprendió que el cuestionamiento a esta actividad llegue desde un sector que tiene a su cargo una de las cinco direcciones del ministerio. Uno de los referentes de El Abrazo, Alejandro Nario, es el director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental.