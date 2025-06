Oficialismo encuentra un aliado en Cabildo Abierto mientras busca votos para salvar la “caja de profesionales”

Esta alianza circunstancial no sorprendió a los demás integrantes de la coalición republicana, puesto que el coordinador de la bancada cabildante, Álvaro Perrone, había adelantado a Búsqueda en abril que su partido estaba dispuesto a votar junto con el oficialismo proyectos como la Ley de Presupuesto, si se contemplaban algunos de sus “planteamientos” . Esta fue solo una de las varias señales conciliadoras con el Frente Amplio que envió el partido presidido por Guido Manini Ríos.

Como adelantó Búsqueda, el encuentro fue solicitado por los senadores blancos y colorados, quienes le trasladaron un listado de unos 12 puntos sobre los que quieren obtener información precisa del MEF. En particular, a la bancada de la coalición le interesa tener de primera mano números claros, ante las diferencias de cifras que se han manejado respecto a la situación de la caja y al costo de algunas soluciones que están sobre la mesa.

En la reunión participaron los senadores nacionalistas Graciela Bianchi, Sergio Botana y Luis Alberto Heber, y los colorados Robert Silva, Tabaré Viera y Gustavo Zubía.

El equipo de Economía quedó en enviar a los senadores toda la información solicitada el próximo lunes 23.

“Fue una preciosa reunión. Muy buena, bien constructiva”, dijo el nacionalista Sergio Botana a Búsqueda tras el encuentro con Oddone. El senador destacó algunos “logros” de la reunión, como que se conversó sobre la posibilidad de revisar la incorporación de nuevas profesiones a la caja, de llevar a régimen general a la jubilación por edad avanzada y la reincorporación de deudores bajo la modalidad de la congelación de deuda en unidades reajustables.

En la misma línea, la senadora Bianchi dijo que fue un encuentro “muy reconfortante”, que contribuyó a la búsqueda de una salida consensuada entre oficialismo y oposición.

La semana próxima, senadores de la coalición se reunirán con los diputados opositores para compartir las respuestas que les dio Oddone y trabajar en conjunto para alcanzar un acuerdo que comprenda a sectores, partidos y bancadas de ambas cámaras.

En la Cámara Baja, los dos diputados de Cabildo Abierto votaron con los demás socios de la coalición aumentar el aporte de Rentas Generales para salvar la caja. Por eso, a priori, ni en el oficialismo ni en la oposición prevén que los cabildantes se desmarquen en este asunto y den al Frente Amplio los votos necesarios para aprobar el salvataje sin acordar antes con la coalición.

Mientras los senadores de la coalición buscan llegar a un acuerdo con sus diputados para aprobar un proyecto de consenso, en el partido de gobierno creen que si eso no se logra, contarán con los votos de los diputados de Vamos Uruguay para aprobar la iniciativa oficialista.

Ante las demoras en el trámite legislativo de esta reforma y el hecho de que sus reservas se están agotando, las autoridades de la CJPPU ya definieron que las pasividades de julio serán abonadas en dos tramos.

Rendición

Diputados aprobó el martes 17 los siete artículos de la Rendición de Cuentas. Además de los primeros habituales que aprueban el balance presupuestal —un déficit de $ 117.432 millones más otros $ 6.445 millones por operaciones “extrapresupuestales”—, el texto autoriza a otorgar créditos a favor del Ministerio de Salud Pública para juicios y medicamentos de alto precio. También asigna una partida de $ 2.600 millones para la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), uno de los organismos en los que las autoridades entrantes identificaron problemas financieros serios. Otro artículo faculta al Ministerio de Economía a habilitar un crédito presupuestal por US$ 144 millones para el pago del acuerdo con el Consorcio Grupo Vía Central, que allanó un diferendo por el Ferrocarril Central. Asimismo, faculta al gobierno a contraer endeudamiento neto en 2025 por no más de US$ 3.450 millones.

Todos los partidos representados en la Cámara Baja votaron la aprobación del proyecto en general, a excepción de Identidad Soberana. Por otra parte, se aprobó por unanimidad un artículo sustitutivo para la extensión del programa de vivienda Entre Todos, creado durante el anterior gobierno.

El diputado blanco Pablo Abdala expresó en sala que hay “artículos extemporáneos que están fuera de contexto”, un concepto que también usó el diputado colorado Gabriel Gurméndez, quien recordó que en los proyectos de este tipo, en la primera Rendición de Cuentas de cada legislatura, solo suele aprobarse el balance presupuestal con un artículo único, sin adicionales.

Abdala dijo, además, que hubo “una actitud deshonesta del Poder Ejecutivo” en cuanto a la presentación de las “finanzas públicas”, puesto que existe “un choque a la propia interna del gobierno”, que se torna “indisimulable”, y “la forma de sortear esa circunstancia y de salir para algún lado es agarrársela con el gobierno anterior”.

Tras 14 horas de debate, después de la medianoche, Perrone argumentó la posición de su partido. Dijo que todos saben que “la situación en ASSE y de los proveedores” es “angustiante” y, si no lo vota, se genera “otro problema” en el servicio mutual, porque “ASSE tiene deudas” con ese sector. Luego planteó que “cuando mañana vaya alguien a ASSE y le digan ‘ese medicamento no está’”, le responderán: “Pero mire el déficit fiscal cómo lo dejamos”. Pero la gente “no sabe eso”, lo que sabe es si “el medicamento está o no está”, señaló.

“Todos hablamos del diálogo y construir mayorías. Estamos muy tranquilos de lo que vamos a votar hoy y las explicaciones mañana las tienen que dar otros”, sentenció Perrone. El diputado cabildante concurrió hace unas tres semanas a Torre Ejecutiva, donde habría acordado con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el apoyo al proyecto de Rendición de Cuentas, según informó El Observador. De todas maneras, el legislador respondió a ese medio que no negoció en ese momento este respaldo.

Abdala dijo a Búsqueda que hay que “desdramatizar” el apoyo de Cabildo Abierto a esta iniciativa, puesto que cada partido de la oposición tiene su perfil.