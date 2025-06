Ministro Gabriel Oddone teme que los mercados castiguen a Uruguay si se trancan leyes con impacto fiscal

“Desde los años 90 no tenemos un período en el cual el gobierno en funciones no tiene mayorías parlamentarias durante el primer año. Es cierto que se han constituido coaliciones, pero (…) se fueron desarmando. Sin embargo, al inicio del período de gobierno tiendo a pensar que lo que está ocurriendo en esta legislatura no ocurría desde hace mucho tiempo. Me parece que a muchos de nosotros eso nos expone —a mí, en particular— a una situación nueva, ya que la coalición o el partido que está gobernando no tiene la mayoría asegurada, y eso nos obliga a establecer lenguajes, actitudes y formas de trabajo”, reflexionó el jerarca en una sesión en la que hubo algún contrapunto con diputados blancos. “Sin duda, eso es crucial”, insistió, porque “las necesidades de financiamiento que tiene el país están fuertemente condicionadas a los niveles de evaluación que tiene el resto del mundo de la institucionalidad uruguaya. Nosotros estamos obligados a hacer acuerdos y a encontrar formas de trazar escenarios económicos que sean justos y, al mismo tiempo, que sean sostenibles y creíbles para quienes nos evalúan desde afuera. Si durante este año, que tenemos que aprobar una serie de leyes relevantes —como la Rendición de Cuentas, que tiene iniciativa presupuestal, el Presupuesto Nacional y otras que son cruciales para las finanzas públicas, como el tema que está tratándose hoy, la reforma de la “caja de profesionales”—, no logramos mostrar que estamos en condiciones de acordar y de encontrar soluciones que sean sostenibles y que, al mismo tiempo, gocen de consenso, a la brevedad vamos a pagar un precio en términos de acceso a los mercados, y eso la situación fiscal y macroeconómica del país no lo va a resistir”.