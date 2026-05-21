En el Frente Amplio vinculan el malestar con el gobierno a un fenómeno regional, aunque la disconformidad gana peso dentro en la izquierda

“Con el corazón partido les puedo decir la situación que hay en el departamento, y es la desilusión. La gente votó al Frente Amplio con una esperanza que hoy se ve marchita”. Con esas palabras comenzó su intervención uno de los cuatro ediles del Frente Amplio en Rivera, la edila de la lista 609 Daiana de Mello, durante una visita de las autoridades de la fuerza política encabezada por el presidente Fernando Pereira.

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Las palabras de la curul, que se difundieron en redes sociales el viernes 15, antecedieron encuestas de las consultoras Equipos y Factum, que mostraron un alza en la desaprobación del gobierno. Equipos marcó una desaprobación de 48%, ocho puntos porcentuales más que en febrero, mientras que Factum recogió un 46%, cinco puntos por encima de lo registrado hace dos meses . La aprobación de la gestión del mandatario también cayó en ambos sondeos: de 33% a 27% en Equipos, y de 37% a 29% en Factum. Las encuestas muestran mayor desaprobación en el interior y en la población más joven, y además una caída sostenida en la aprobación entre votantes del Frente Amplio.

El presidente Yamandú Orsi sostuvo en una rueda de prensa que “si hay gente que no está conforme es porque algo no está saliendo bien”. Incluso fue más lejos que la vicepresidenta Carolina Cosse, que dijo que los números de las encuestas era una alerta “amarilla”, y la describió como una “luz anaranjada”.

La situación incluso marcó un nuevo contrapunto entre Orsi y su ministro de Trabajo, Juan Castillo. El exsecretario general del Partido Comunista opinó que el Consejo de Ministros es el lugar “natural” para discutir el tema, aunque consultado el mandatario sobre eso afirmó que lo analizaría él mismo.

Si bien los guarismos preocupan al gobierno, son varias las fuentes de la Torre Ejecutiva que señalan que la desaprobación es un tema que excede a la actual administración e incluso es “más baja” en la oposición, además de ser común al resto de la región. Este mapa es distinto al que sufría el Frente Amplio durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, aseguran desde el Poder Ejecutivo, ya que en aquel entonces la aprobación era baja, pero no existía el “descontento generalizado contra el sistema político” que se ve ahora.

En los análisis internos se ha citado al director de Factum, Eduardo Bottinelli, quien a fines de enero alertó que un tercio de los uruguayos tiene desinterés o desilusión de la política partidaria, y que actualmente se viven tiempos de mayor incertidumbre y demanda de respuestas más rápidas. “Hoy tenemos pocas válvulas de escape para las desilusiones”, dijo Bottinelli el martes 19 en entrevista con Radio Sarandí, algo que “hay que atender”.

Esta situación, sostuvieron varias fuentes del gobierno, está dando las condiciones para la aparición de outsiders en la competencia política del país. “Es lo que pasa en la región, y en Uruguay todo tarda pero llega”, sostuvo una fuente de Presidencia.

El análisis dentro de la fuerza política

El tema fue analizado en varios espacios internos del Frente Amplio y sus sectores, lo que incluye las bancadas de ambas cámaras, el Ejecutivo del MPP y la Mesa Política de la izquierda, que sesionó el martes 19. Varios dirigentes del Frente Amplio que participan de organismos de discusión de la izquierda dijeron a Búsqueda que se había advertido de esta situación en numerosas oportunidades, sin mayor respuesta de las autoridades del gobierno. “Estamos escuchando mucha molestia”, dijo una fuente de la fuerza política respecto a los recorridos de El FA Te Escucha por todo el país.

Según dijeron fuentes del Partido Comunista, en algunos sectores del partido empiezan a molestar las negativas del ministro de Economía, Gabriel Oddone, a discutir cualquier tipo de propuesta en materia económica. A su vez, en varios sectores del Frente existe la sensación de que la gente percibe que el gobierno “no es de izquierda”.

El debate tuvo su capítulo en la Mesa Política del Frente Amplio el martes 19, donde concurrió a presentar un informe Agustín Canzani, analista político y director de la Fundación Liber Seregni. El analista, según dijeron varias fuentes de la mesa política, alertó que se trata de un fenómeno común a toda la región y resaltó que hay tiempo para revertir la tendencia. A la vez, profundizó en los diferentes tipos de inquietudes dentro de la izquierda, donde, por ejemplo, los sectores más pudientes y de zonas más céntricas exhiben mayor preocupación por residuos o personas en situación de calle, mientras que la población de menos recursos maneja menos información de contexto y pide cambios más rápidos. El debate también dio lugar a discutir cómo proyectos que intentaron construir alternativas dentro de la fuerza política, como el grupo Frenteamplistas Tenemos que Hablar, terminaron quebrándose.

Entrevistado por el programa 5 sentidos de Canal 5 el martes, Canzani señaló que la caída en la aprobación de Orsi “no es original en América Latina”, y comparó la situación con la del flamante presidente chileno José Antonio Kast, o su par boliviano Rodrigo Paz. “Hay que tener en cuenta que la crisis mundial limita a muchos países latinoamericanos para crecer”, dijo. También sostuvo que a los gobiernos “les cuesta mucho reelegirse”, y que hay factores que inciden, que tienen que ver con cómo las personas “nos informamos, el ciclo de las noticias o el proceso de impaciencia colectiva”, lo que hace que la posibilidad de que “un gobierno se reelija sea cada vez más difícil”.