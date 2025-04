Pedro Bordaberry en los Desayunos Búsqueda: “Uruguay necesita un shock en las políticas inmigratorias”

Live Blog Post

Ley de Paridad en el Parlamento

“Imponer cuotas de género en las prisiones no soluciona el problema ni es justo para esas personas. No es algo nuevo; el FA dice que 'debe haber la misma cantidad de mujeres que de hombres'. Muy bien, paridad: 50 y 50. Pero es muy fácil imponer algo así, y la discriminación seguirá existiendo. Puedes garantizar a la población trans puestos en el Estado, ¡pero la discriminación persistirá! Lo que realmente hay que hacer es impedir el acoso, la persecución y la falta de respeto hacia ellos. Eso es lo que se debe evitar. Se creen que están haciendo lo correcto al usar términos como 'niñes' y otras expresiones, pero con eso no están solucionando el problema, porque no abordan su raíz. Ellos duermen tranquilos en la zona costera y hablan del desastre del Estado, pero viven de esa manera y no trabajan por aquellos que menos tienen”.