Presidencia realizará cambios en su Secretaría de Derechos Humanos

Collette Spinetti será sustituida y su cargo fue ofrecido a la actual subdirectora de Comunicación Institucional, Iliana da Silva

Collette Spinetti durante la Comisión de Presupuesto de Diputados, en 2025.

La secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Collette Spinetti, será removida de su cargo, confirmaron a Búsqueda fuentes de Presidencia.

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La información fue dada a conocer este lunes 29 por Info Capital y corroborada por Búsqueda. A su vez, según dijeron desde la Torre Ejecutiva, el cargo fue ofrecido a la subdirectora de Comunicación Institucional de Presidencia, Iliana da Silva, quien actualmente se encuentra en uso de su licencia.

El rumor de una remoción de Spinetti y también de la secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, había circulado en las últimas semanas de manera informal en redes sociales y conversaciones políticas. Según pudo saber Búsqueda, en Presidencia se analiza la posibilidad de unificar ambas dependencias en una sola oficina, algo que había estado a estudio en el oficialismo meses antes de que comenzara el mandato de Yamandú Orsi.

La hipótesis es que, cuando en el gobierno anterior se le dio a la Institución Nacional de Derechos Humanos la tarea de la búsqueda de personas detenidas y desaparecidas en el pasado reciente, el organismo parlamentario absorbió muchas potestades que hasta entonces realizaba esta secretaría de Presidencia. Para el caso de que se tome la decisión de unificar las dos secretarías, desde el gobierno explicaron que el cambio no requeriría una ley.

Tanto Spinetti como Casablanca quedaron en el ojo de la tormenta luego de varias denuncias de funcionarios contra la última. Según publicó Búsqueda en diciembre, la oficina que dirige Spinetti había recibido al menos una denuncia contra Casablanca, pese a que la jerarca no recordaba haberla visto. En ese momento, la exadscripta a la Secretaría María Elisa Areán, quien había sido removida por Spinetti en setiembre, aseguró que no solo la jerarca estaba al tanto del correo electónico, sino que, además, dijo que se encargaría de darle trámite.