Las denuncias de funcionarios contra Casablanca en Presidencia involucran a las dos secretarías de Derechos Humanos

Tras conseguir una holgada aprobación del Presupuesto, el gobierno termina el año con su objetivo principal cumplido, aunque intentando apagar incendios en lugares inesperados. Y Presidencia de la República, el organismo que supervisa y coordina el funcionamiento de todo el Poder Ejecutivo, es ahora escenario de una serie de denuncias y acusaciones políticas que apuntan principalmente contra sus oficinas de derechos humanos.

Esa crisis fue antecedida por otra, también en Presidencia, con la destitución del exdirector ejecutivo de Agesic, Daniel Mordecki, el miércoles 17. Aunque formalmente se trató de una renuncia, el exjerarca se encargó de dejar en claro que debió alejarse de su puesto luego de que el director general de Presidencia, Diego Pastorín, le pidiera la renuncia. Mordecki dio a conocer una carta pública en la que afirmaba que, una semana atrás, Pastorín le había comunicado que había “perdido su confianza”, por lo que le pidió que diera “un paso al costado”, sin ofrecerle explicaciones adicionales. “Me ofreció sí una ‘salida elegante’, pero yo creo que no hay nada más elegante que la verdad, y esta es la verdad”, escribió.

Ahora, Presidencia tendrá que resolver el futuro de otra jerarca que encabeza una de sus secretarías: la titular de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia, Alejandra Casablanca. La exdirectora del canal de la Intendencia de Montevideo TV Ciudad fue denunciada por cinco funcionarios, que la acusaron de “violencia psicológica en el trabajo, acoso moral y hostigamiento”, lo que, según una nota de Montevideo Portal, incluía “destratos, gritos, descalificaciones, hostilidad, presiones indebidas y actitudes amenazantes” de “forma constante y reiterada”. El mismo medio informó el martes 16 que un informe preliminar y no vinculante de la División Salud Ocupacional de Presidencia constata que hubo “violencia”.

El caso está siendo analizado por la división jurídica de Presidencia, aseguraron a Búsqueda fuentes de la Torre Ejecutiva, que sostuvieron que no tendrá una resolución a la brevedad. Casablanca ya había sido denunciada en 2021 por violencia por la comunicadora y exconductora del programa La letra chica, Denisse Legrand, pero la Intendencia de Montevideo archivó ese mismo año la denuncia. “Se le ha dado la máxima garantía a todas las partes”, se limitó a decir una fuente de Presidencia sobre las denuncias actuales.

Casablanca llegó a su cargo propuesta por el sector La Amplia, liderado por Carolina Cosse, pero según varias fuentes del Frente Amplio, la jerarca hoy está alejada de la vicepresidenta.

La denuncia de agosto y la Secretaría de Derechos Humanos

Las primeras denuncias contra Casablanca también vinculan lateralmente a la Secretaría de Derechos Humanos, liderada por la activista trans Collette Spinetti. El 19 de agosto, meses antes de que conocieran públicamente las denuncias contra Casablanca, la Secretaría de Derechos Humanos recibió, en una casilla institucional manejada por Spinetti y varios funcionarios de la dependencia, un correo derivado de la División de Salud Ocupacional, enviado por un funcionario que, de forma anónima, denunciaba “un verdadero infierno”, bajo la “presión y acoso constante por parte de la directora”. El correo fue publicado en X por el periodista Nicolás González Keusseian el jueves 18 de diciembre, pese a que había sido borrado de la casilla.

Según indicaron fuentes de Presidencia, Spinetti tenía acceso a ese correo. Consultada por Búsqueda, la exadscripta a la Secretaría, María Elisa Areán, confirmó que no solo la jerarca estaba al tanto del email, sino que, además, dijo que se encargaría de darle trámite. Areán fue cesada de su cargo el 30 de setiembre, junto con otros cuatro funcionarios que trabajaban allí, cuyos pases en comisión quedaron sin efecto. La dirigente es parte del sector PAIS del Frente Amplio, que días antes había expulsado a Spinetti de su sector y le había comunicado tanto al gobierno como a las autoridades del Frente Amplio que la jerarca ya no tenía el respaldo de este grupo político. De paso, el sector denunció que Spinetti había contratado a su expareja para trabajar en la Secretaría, Tomás Bertón.

“No recuerdo exactamente, quizá no me llegó a mí”, dijo Spinetti ante la consulta de Búsqueda. “A veces llega al correo de la secretaría, no a mi correo personal. Todo lo que llega así se le da trámite, se reenvía a quien corresponda, pero no lo tengo claro en este momento”, dijo.

Y ante la repregunta de Búsqueda, recordándole que el mail había tomado estado público en estos días y que figuraba su nombre como destinataria, respondió: “Capaz que llegó al correo de secretaría. En aquel momento lo manejaba alguien que hoy no está más en la secretaría. Y, si llegó, yo lo mandé a elevar a quien correspondiera. Pero no recuerdo puntualmente este caso. Cuando llegan cosas así siempre digo: ‘derívenlo a quien corresponda’”.

Según dijeron fuentes del área a Búsqueda, además de ese correo del 19 de agosto, días antes había llegado otro, que también fue eliminado antes de que se le diera trámite.

El “conventillo de barrio” y la defensa a Bertón

En una reunión muy áspera entre Spinetti y su equipo ocurrida en su despacho el viernes 12 de setiembre, la secretaria de Derechos Humanos cuestionó el “conventillo de barrio” que se vivía en las oficinas y defendió la contratación de su expareja.

“Para que les quede claro: Tomás, por decisión conjunta con el piso 11, es mi adjunto. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo que hacer viajes. Y voy a no estar por mucho tiempo y después me llega: ‘que fulano me dijo, que mengano me dijo…’”. Los dichos de Spinetti fueron reproducidos por el programa La pecera (Azul FM).

En esa grabación oculta difundida por el programa, Spinetti agrega, tras el rezongo a sus funcionarios: “No soy así, no me gusta ser así, pero tenemos que encaminarnos. Tengo la esperanza de que nos encaminemos y que después todos podamos trabajar tranquilamente sin que todo, hasta para ir al baño, tenga que pasar por la jerarca. Porque eso cansa”.

En el audio, Spinetti recuerda que ocupa ese lugar en el gobierno gracias a una “conversación” que mantuvo con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. “A mí me dieron este lugar por mi historia de trabajo en sociedad civil. Yo no soy una mujer política. Estoy en un cargo político. Pero estoy en un cargo político porque pesó mucho mi trabajo social y la conversación que yo tuve con el Pacha. Así que yo no voy a arriesgar este lugar”.