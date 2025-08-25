  • Cotizaciones
    martes 26 de agosto de 2025

    Presidente Orsi marcó cuatro desafíos para Uruguay y llamó a los políticos a “promover la tolerancia”

    “No es gritando más fuerte, no es tratando o no es hablando de la persona, sino defendiendo ideas con contundencia, con convicción”, dijo el mandatario

    Yamandú Orsi en el acto oficial de la conmemoración del Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia.

    FOTO
Mauricio Zina / adhocFOTOS

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Carlos Enciso, Yamandú Orsi, Blanca Rodríguez y Gabriel Quirici en el desfile del Bicentenario de la Declaratoria de Independencia en Florida.

    FOTO
Mauricio Zina / adhocFOTOS

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Luis Lacalle Pou, Carlos Enciso, Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Alejandro Sánchez en el acto oficial del Bicentenario de la Declaratoria de Independencia.

    FOTO
Mauricio Zina / adhocFOTOS

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Con gestos de unidad, lejos de los roces políticos de las últimas semanas, autoridades nacionales e integrantes de los partidos políticos participaron en las distintas celebraciones por los 200 años de la declaratoria de la independencia.

    El presidente Yamandú Orsi encabezó en Florida el acto principal en la mañana de este lunes 25 de agosto, donde dio un discurso en el que listó una serie de desafíos que enfrenta Uruguay. El primero, dijo, es “demográfico”, por la baja en la natalidad y también por la “deuda con la protección de la niñez y la adolescencia”.

    El segundo desafío mencionado por Orsi fue el de “crecimiento y desarrollo”, mientras que el tercero fue la seguridad. “No estoy hablando solo del crimen, estoy hablando también de la violencia puertas adentro, estoy hablando también de la violencia que ocurre en nuestros jóvenes, en el deporte o donde ustedes quieran verla”, explicó el mandatario.

    El cuarto desafío para Uruguay viene del exterior. Orsi destacó que en “un mundo tan cambiante, en una geopolítica tan complicada”, el país necesita “posicionarse” como “promotor del multilateralismo” y de la paz mundial.

    Aunque sin referencias expresas a los cruces políticos de las últimas semanas, como el que protagonizaron los senadores Nicolás Viera (Frente Amplio) y Sebastián da Silva (Partido Nacional), Orsi llamó a “promover la tolerancia” y la empatía.

    Florida-Independencia
    Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Pou y Yamandú Orsi en el acto oficial del Bicentenario de la Declaratoria de Independencia.

    FOTO
Mauricio Zina / adhocFOTOS

    “Nosotros, quienes tenemos las tareas que tenemos y desde la política, debemos promover, con el ejemplo, el respeto y la consideración por el que piensa distinto”, sostuvo. “No es gritando más fuerte, no es tratando o no es hablando de la persona, sino defendiendo ideas con contundencia, con convicción, pero debemos abandonar esa tentación, que es de carácter mundial, de caer en calificar a las personas o el exceso de adjetivos o tan simple como el no querer escuchar lo que me quieren decir los otros”, agregó.

    En el palco seguían su discurso los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou, junto con dirigentes blancos y colorados.

