Presidente Orsi marcó cuatro desafíos para Uruguay y llamó a los políticos a “promover la tolerancia”

Con gestos de unidad, lejos de los roces políticos de las últimas semanas, autoridades nacionales e integrantes de los partidos políticos participaron en las distintas celebraciones por los 200 años de la declaratoria de la independencia.
“No es gritando más fuerte, no es tratando o no es hablando de la persona, sino defendiendo ideas con contundencia, con convicción”, dijo el mandatario
El presidente Yamandú Orsi encabezó en Florida el acto principal en la mañana de este lunes 25 de agosto, donde dio un discurso en el que listó una serie de desafíos que enfrenta Uruguay. El primero, dijo, es “demográfico”, por la baja en la natalidad y también por la “deuda con la protección de la niñez y la adolescencia”.
El segundo desafío mencionado por Orsi fue el de “crecimiento y desarrollo”, mientras que el tercero fue la seguridad. “No estoy hablando solo del crimen, estoy hablando también de la violencia puertas adentro, estoy hablando también de la violencia que ocurre en nuestros jóvenes, en el deporte o donde ustedes quieran verla”, explicó el mandatario.
El cuarto desafío para Uruguay viene del exterior. Orsi destacó que en “un mundo tan cambiante, en una geopolítica tan complicada”, el país necesita “posicionarse” como “promotor del multilateralismo” y de la paz mundial.
Aunque sin referencias expresas a los cruces políticos de las últimas semanas, como el que protagonizaron los senadores Nicolás Viera (Frente Amplio) y Sebastián da Silva (Partido Nacional), Orsi llamó a “promover la tolerancia” y la empatía.
“Nosotros, quienes tenemos las tareas que tenemos y desde la política, debemos promover, con el ejemplo, el respeto y la consideración por el que piensa distinto”, sostuvo. “No es gritando más fuerte, no es tratando o no es hablando de la persona, sino defendiendo ideas con contundencia, con convicción, pero debemos abandonar esa tentación, que es de carácter mundial, de caer en calificar a las personas o el exceso de adjetivos o tan simple como el no querer escuchar lo que me quieren decir los otros”, agregó.
En el palco seguían su discurso los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou, junto con dirigentes blancos y colorados.