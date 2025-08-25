Presidente Orsi marcó cuatro desafíos para Uruguay y llamó a los políticos a “promover la tolerancia”

“No es gritando más fuerte, no es tratando o no es hablando de la persona, sino defendiendo ideas con contundencia, con convicción”, dijo el mandatario

Luis Lacalle Pou, Carlos Enciso, Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Alejandro Sánchez en el acto oficial del Bicentenario de la Declaratoria de Independencia.

Carlos Enciso, Yamandú Orsi, Blanca Rodríguez y Gabriel Quirici en el desfile del Bicentenario de la Declaratoria de Independencia en Florida.

Yamandú Orsi en el acto oficial de la conmemoración del Bicentenario de la Declaratoria de la Independencia.

Con gestos de unidad, lejos de los roces políticos de las últimas semanas, autoridades nacionales e integrantes de los partidos políticos participaron en las distintas celebraciones por los 200 años de la declaratoria de la independencia.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El presidente Yamandú Orsi encabezó en Florida el acto principal en la mañana de este lunes 25 de agosto, donde dio un discurso en el que listó una serie de desafíos que enfrenta Uruguay. El primero, dijo, es “demográfico”, por la baja en la natalidad y también por la “deuda con la protección de la niñez y la adolescencia”.

El segundo desafío mencionado por Orsi fue el de “crecimiento y desarrollo”, mientras que el tercero fue la seguridad. “No estoy hablando solo del crimen, estoy hablando también de la violencia puertas adentro, estoy hablando también de la violencia que ocurre en nuestros jóvenes, en el deporte o donde ustedes quieran verla”, explicó el mandatario.

El cuarto desafío para Uruguay viene del exterior. Orsi destacó que en “un mundo tan cambiante, en una geopolítica tan complicada”, el país necesita “posicionarse” como “promotor del multilateralismo” y de la paz mundial.

Aunque sin referencias expresas a los cruces políticos de las últimas semanas, como el que protagonizaron los senadores Nicolás Viera (Frente Amplio) y Sebastián da Silva (Partido Nacional), Orsi llamó a “promover la tolerancia” y la empatía.