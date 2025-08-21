  • Cotizaciones
    jueves 21 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    Principales partidos de la oposición se abroquelan contra el oficialismo previo a instancia clave en el Parlamento

    A las tensiones surgidas con las interpelaciones por Colonización y el proyecto Neptuno se sumaron otros disensos en la antesala del debate por el Presupuesto quinquenal

    La Cámara de Diputados discutiendo la Rendición de Cuentas, en junio pasado.

    La Cámara de Diputados discutiendo la Rendición de Cuentas, en junio pasado.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Después de dos interpelaciones a ministros, el tono de confrontación entre el oficialismo y los principales partidos de la oposición escaló en el Parlamento, en las puertas de la discusión del próximo Presupuesto quinquenal.

    El miércoles 20, el mismo día que el presidente Yamandú Orsi encabezó un asado de corte “social” con los intendentes, en su mayoría nacionalistas, para celebrar el acuerdo en materia presupuestal alcanzado con ellos, los senadores blancos y colorados resolvieron no asistir más a la coordinación interpartidaria y propondrán que el Senado sancione al frenteamplista Nicolás Viera. Esto después de que los legisladores del oficialismo resolvieran iniciar el proceso para aplicar una posible medida disciplinaria al nacionalista Sebastián da Silva por un insulto homofóbico que le dijo a Viera durante la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y que terminó con el levantamiento de la sesión.

    A ese episodio se suman otros cruces a raíz de la decisión del Poder Ejecutivo de dejar en suspenso el acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Universidad Hebrea de Jerusalén, y por cuestionamientos al presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado por supuestas incompatibilidades con su actividad como médico.

    A diferencia de otras ocasiones de discrepancia con el oficialismo frenteamplista, los principales partidos de la oposición se presentan abroquelados en lo previo al debate presupuestal.

    De hecho, las bancadas de senadores blancos y colorados se pusieron de acuerdo rápidamente, y de forma unánime, para reaccionar ante lo que consideraron una deslealtad de los legisladores del Frente Amplio en el episodio sobre Da Silva. Además, los colorados aceptaron integrar un espacio de coordinación de la coalición a nivel parlamentario, promovido por los nacionalistas. “Va a ser la primera vez desde que salimos del gobierno y quizás la primera vez desde que se conformó la coalición en octubre de 2019 que va a existir una instancia formal” de ese tipo, destacó en diálogo con Búsqueda el senador blanco Javier García.

    El gobierno abrió otro frente de críticas al confirmar algunos cambios impositivos incluidos en el proyecto de Presupuesto que se enviará antes de fin de mes. Entrevistado en el programa En perspectiva de Radiomundo, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, ratificó el miércoles 20 que se propondrá un impuesto mínimo complementario nacional calificado para adaptarse a acuerdos de tributación global, y confirmó la intención de hacer que el IRPF alcance los incrementos de capital financiero en el exterior y que se aplique el IVA a las compras web con franquicia aduanera.

    “La credibilidad y la confianza consiste en cumplir con la palabra empeñada. El presidente Orsi dijo en campaña que no iba a aumentar impuestos. Este paquete impositivo significaría, además de no honrar la palabra y perder credibilidad, una señal muy negativa a la inversión. También al régimen de zonas francas, que es uno de los principales activos que tiene Uruguay para que vengan inversiones y generar trabajo. Para cumplir con la ‘barra’ que le pide poner impuestos arriesgan seriedad, credibilidad e inversión”, opinó García.

